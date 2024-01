Endlich rücken alle Drehscheiben der Regierung Adenauer ins nähere Blickfeld. So erfuhr man erst unlängst durch Klaus-Dietmar Henke viel über die politische Inlandsspionage des BND , durch die der Kanzler dank der engen Zusammenarbeit von Reinhard Gehlen und Staatssekretär Hans Globke über Jahre hinweg auf Schritt und Tritt bestens über die SPD informiert war. Jetzt legt Stefanie Palm, Mitarbeiterin des Instituts für Zeitgeschichte, ein beeindruckendes Nachschlagewerk bundesdeutscher Kulturpolitik vor. In ihrem Fokus steht die Kulturabteilung des Bundesinnenministeriums (BMI) 1949 bis Ende der 1960er-Jahre. Diese war federführend in allen medienpolitischen Belangen, doch ihren Platz in der Bonner Republik musste sie erst finden. Untersucht wird konkret, wer die Akteure der diversen medien- und gesellschaftspolitischen Einflussnahmen waren. Das Ziel: Steuerung der Medienöffentlichkeit. Das wird trefflich unter die Begriffe "Fördern und Zensieren" subsumiert.

Dass der Parlamentarische Rat weder dem Bund noch den Ländern die alleinige Kulturkompetenz zuerkannt hatte, führt im Grunde bis heute zu Konflikten. Ausgangspunkt der Studie ist 1949/50, eine winzige Kulturabteilung des BMI mit vier Mitarbeitern in der ersten Regierung Adenauer. Deren Ziel war "die gesamte Medienlandschaft unter bundesstaatlicher Ägide rechtlich zu fixieren". Unter Verweis auf die Stellung staatlicher Kulturpolitik im Kaiserreich und Weimar (natürlich auch im Nationalsozialismus) versuchte das Ministerium, seine zentrale Position zu legitimieren.

54 Biografien der "Kulturclique"

Die Autorin versucht anhand dieser kleinen "Kulturclique" aus Verwaltungsjuristen, einen Einblick in gruppenbiografische wie mentalitätshistorische Zusammenhänge zu gewinnen. Ist der "Überbau" der frühen Republik hinlänglich bekannt und untersucht worden, so ist der Komplex, aus wem der "Unterbau" en detail bestand, wer also die Referenten im Ressort für die Bereiche Presse, Rundfunk, Film waren, kaum bekannt. Diesen Aspekt mit der Erlebniswelt von Beamten der Jahrgänge kurz nach der Jahrhundertwende, die vom Nationalsozialismus, Weltkriegen, Antikommunismus, einer Antimoderne geprägt waren, im Rahmen einer integrierten Gesellschaftsgeschichte zu verbinden, ist neu. Ertragreich deshalb Palms anspruchsvoller Versuch, die Wechselbeziehung zwischen persönlicher Biografie und Verwaltungshandeln zu definieren. Dazu wertete sie erstmals die Personalakten von 54 leitenden Referenten des Ministeriums aus.

Konrad Adenauer schützte die erste Etablierung der Leitungsebene des Ministeriums mit dem noch heute viel zitierten Bonmot, "Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat". Indes stand sehr wohl unbelastetes Personal zur Verfügung, man denke nur an die vielen NS-Verfolgten, Emigranten, Intellektuellen, die auf eine Rückkehr nach Deutschland hofften. Von einem organisatorischen oder personellen Neuanfang konnte daher keine Rede sein. Die Einstellungen wurden direkt im Bundeskabinett entschieden, der dafür verantwortliche Staatssekretär Globke verwandte viel Energie darauf, jeden Anschein einer unmittelbaren Kontinuität zum "Dritten Reich" zu verwischen, jedoch war das erste berufene Personal kaum frei von NS-Belastungen. 1953 waren 85 Prozent der Kultus-Beamten ehemalige NSDAP-Mitglieder, noch zehn Jahre später knapp die Hälfte des Personals. Die gründliche Auswertung vieler Lebensläufe ergab sämtlich die gängigen Elemente einer manipulativen Entlastungsstrategie, Verbindungen zur NSDAP wurden einfach strikt geleugnet oder verfälscht. Die Exkulpationsnarrative blühten, sie dienten der Selbstrechtfertigung sowie dazu, einer öffentlichen und juristischen Sanktionierung zu entrinnen. Das war, so Palm, auch der Grund, einer psychischen Introspektion über ihr Handeln im Nationalsozialismus aus dem Weg zu gehen. Geschützt wurde dies durch die Legende einer angeblich "unpolitischen" Verwaltung im "Dritten Reich". Den Gipfel dieser Gemengelage stellte eine nur allzu häufig problemlos erteilte Entlastung durch die Entnazifizierungsbehörden dar. Schnell tauchten deshalb regierungskritische Vorbehalte wie "Restauration der Wilhelmstraße" (Sitz des Reichsinnenministeriums) und aus der DDR die Etikettierung "Faschistennest" auf.

Autoritäre Ideologie der Medienverantwortlichen

Offenkundig nahm das Medienreferat des Innenministeriums dank seiner großen Handlungsvollmachten in der politischen Wahrnehmung eine Sonderstellung ein. Weil seine Sachgebiete im Fokus des öffentlichen Interesses standen, musste jede NS-Affinität negiert werden. Um das zu gewährleisten, orientierten sich die Personalverantwortlichen am stabilen Mythos einer "sauberen Wehrmacht", man erwog das Logo einer "sauberen Verwaltung". Das sollte nach außen hin durch einen Rückgriff realisiert werden, da das Medienreferat über zwei "verbindende biografische Elemente verfügte": die früheren Berufsoffiziere im Zweiten Weltkrieg und Juristen ohne praktische Erfahrung im NS-Mediensystem. Der unbescholtene Soldat galt bis in die 1990er-Jahre als politikfern und war damit ein idealer Anwärter für freie Positionen im sensiblen Medienreferat. Genauso vertraute man den Juristen, die eine Verwaltungslaufbahn in der Zeit vor 1945 absolviert hatten.

Die von den Alliierten geforderte Distanz zum Nationalsozialismus aus Angst vor einem Rückfall in autoritäre Strukturen war personalpolitisch durch die Spitze des Medienressorts gewährleistet, nicht aber durch den sogenannten Personalunterbau. Der erwies sich gerade in Sachen Feindbilder, egal welcher Art, sehr selbstsicher aufgrund seiner autoritären Vorkriegssozialisation, wie die Studie durch eine Fülle von biografischen Auswertungen belegt. Aber auch bedenkenlose Versuche, die Pressefreiheit einzuschränken, die Gründung einer Bundeszentrale für Heimatdienst, der Versuch einer Teilhabe an der Filmbewertungsstelle FSK, die Einrichtung einer Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften lassen auf eine autoritäre Ideologie der Medienverantwortlichen des Ministeriums mit Wurzeln bis hin zur Kaiserzeit schließen. Die Presse- und Medienfreiheit war disponibel geworden.

Detailansicht öffnen Stefanie Palm: Fördern und Zensieren. Die Medienpolitik des Bundesinnenministeriums nach dem Nationalsozialismus. Wallstein Verlag, Göttingen 2023. 592 Seiten, 46 Euro. (Foto: Wallstein-Verlag)

Im Ministerium entwickelte sich ein Binnengefühl einer Wagenburg der Vaterlandsverteidiger gegen die modernen Vaterlandsverräter. Stefanie Palm belegt diese Übergriffe mit vielen Beispielen, die heute fast schon wieder aus dem Gedächtnis gefallen sind. Gewiss sind diese Eingriffe ins Grundgesetz im Tenor nicht neu. Neu ist aber die Komplexität der Auswertungen der Biografien in der Medienaufsicht und die in ihrer Tendenz unterschiedslosen Handlungsmuster bis in die 1970er-Jahre. Die Kombination eines gruppenbiografischen Ansatzes mit der Analyse des Verwaltungshandelns erweist sich als ausgesprochen ertragreich, auch weil sie so den Einbezug komplementärer Elemente wie etwa der Mentalitätsforschung zugänglicher macht.

Das Hamburger Magazin hatte man schon länger im Visier

Und nirgends traten überkommene Denkmuster wie Antikommunismus und Zweifel an der Moderne innerhalb der Regierung so deutlich zutage. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Schon früh plante das Ministerium ein Berufsverbot für Journalisten im (gescheiterten) Bundespressegesetz. Die Intervention der Bundesregierung 1962 gegen die Zeitschrift wird auch daher verständlicher. Die Kulturabteilung des Ministeriums akzeptierte nie ihre verfassungsrechtlichen Grenzen, man setzte stets bei sich zuspitzenden Normenkonflikten auf althergebrachte Mittel und Lösungen. Doch diese prallten zunehmend an einer gewandelten kritischen Medienöffentlichkeit ab. Die Feindbilder des Ministeriums wandelten sich, zentral wurde jetzt die Studentenbewegung. Die Untersuchung endet um das Jahr 1970, weil zu dieser Zeit die Beamten der Anfangszeit vielfach pensioniert wurden.

Palm schließt mit dem beruhigenden Resümee, dass demokratische Prinzipien wie die Gewaltenteilung, die Dezentralisierung von Handlungs- und Gestaltungsmacht sowie die Ausbildung und der Schutz einer kritischen und diversen Medienlandschaft die elementaren Funktionen eines fortwährenden Korrektivs übernahmen.