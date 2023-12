Mit der Nähe von Großpolitikern zu Journalisten ist das ja immer so eine Sache. Heute wäre es jedenfalls undenkbar, würde ein Journalist auf einem Parteitag auf dem Podium neben dem Bundesvorsitzenden sitzen und sich mit ihm über Fotos unterhalten. Nun war Konrad R. Müller 1966 kein Journalist und auch noch kein bekannter Fotograf, doch auch damals galten die wenigen Minuten in der Beethovenhalle in Bonn, die er neben Konrad Adenauer sitzen durfte, als unerhörter Vorgang. Und noch dazu war es Müllers 26. Geburtstag.