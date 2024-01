"Es gab mehrere Tage, an denen ich mich nicht erinnern konnte, was ich getan hatte, ich lag einfach auf dem Boden und konnte nicht aufstehen."

Mit diesen Worten schilderte eine Einwohnerin von Vancouver die Folgen der Hitzewelle, die im Sommer 2021 den Westen Kanadas und der USA heimsuchte. Im Ort Lytton wurde Ende Juni die Rekordtemperatur von 49,6 Grad Celsius gemessen, wenig später zerstörte ein von Trockenheit und Winden angefachter Waldbrand den Ort nahezu komplett.

"Das Biest", wie diese Hitzewelle auch genannt wird, ist eins von vielen Extremwetterereignissen, die Friederike Otto in ihrem neuen Buch "Klimaungerechtigkeit" beschreibt. Noch bis vor etwa zehn Jahren ließ sich nicht fundiert beantworten, ob der Klimawandel ein solches Wetterereignis verstärkt oder gar verursacht hat. Dank der Arbeit Ottos hat sich das maßgeblich geändert. Die Physikerin und Klimatologin hat 2015 die "World Weather Attribution"-Initiative mitbegründet; in riesigen Datenmengen fahnden die Forscher nach dem Fingerabdruck des Klimawandels bei Dürre, Hitze, Starkregen. Fündig wurden die Forscher auch im Fall des Biestes: Es wäre ohne die Erderwärmung praktisch unmöglich gewesen.

"Attributionssstudien" wie diese haben die Klimadebatte entscheidend vorangebracht, schlagen sie doch eine Brücke zwischen abstrakten Modellen und konkreten Folgen. Für diesen Durchbruch wurde Otto, die heute am Imperial College London forscht, zuletzt mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die 41-Jährige als "Klima-Profilerin", die bestimmte Wetterereignisse dem Klimawandel zuordnen könne.

Nicht jedes Wetterextrem ist eine Folge des Klimawandels

Doch die Entwicklung hat Schattenseiten. So ist es in den vergangenen Jahren Mode geworden, die Erderwärmung praktisch für jedes schadhafte Wetterereignis verantwortlich zu machen, was Otto überhaupt nicht gefällt. So rief das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) 2022 in Madagaskar die erste "Klimahungersnot" aus. Wissenschaftlich sei diese Diagnose "nicht leicht zu begründen", kritisiert Otto. So zeigte eine gemeinsam mit madagassischen Wissenschaftlern erstellte Studie, dass die Dürre, die zur Hungersnot in Madagaskar führte, eben nicht der Klimawandel ausgelöst habe.

Schlimmer noch als diese wissenschaftliche Ungenauigkeit ist aus Ottos Sicht, dass der Verweis auf die Erderwärmung häufig dazu missbraucht wird, von anderen Ursachen abzulenken. Welche das ihrer Meinung nach sind, verrät der Untertitel des Buchs: "Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat". Denn vor allem hätten sie Wetterereignisse gelehrt, dass die Klimakrise "hauptsächlich durch Ungleichheit und die nach wie vor unangefochtene Vorherrschaft patriarchaler und kolonialer Strukturen geprägt ist", schreibt Otto. In Madagaskar etwa vom Erbe der französischen Besatzungsmacht, die einen dysfunktionalen Staat hinterlassen habe, in dem sich keine politische Instanz verantwortlich fühlt, etwa Straßen zu bauen, um Nahrungsmittel zu transportieren. "Den Klimawandel zum Alleinschuldigen zu machen" führe hingegen dazu, die Verantwortung an eine diffuse höhere Macht abzuschieben, gegenüber der Behörden, Organisationen und Staaten scheinbar machtlos seien, argumentiert die Physikerin.

"Wer am wenigsten hat, leidet am meisten."

Trotzdem bringe die Erderwärmung neue Schocks mit sich, in Madagaskar etwa intensivere Hitzeperioden und stärkere Wirbelstürme. Da hiervon meist die Ärmsten getroffen werden, wirke der Klimawandel als "gigantischer Verstärker" von bestehender Ungleichheit, so Otto: "Je reicher wir sind und je privilegierter wir leben, desto weniger anfällig sind wir für die physischen Folgen der Erderwärmung. Andersherum gesagt: Wer am wenigsten hat, leidet am meisten an den Folgen des Klimawandels."

Detailansicht öffnen Friederike Otto: Klimaungerechtigkeit. Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Ullstein Verlag, Berlin 2023. 336 Seiten, 22,99 Euro. E-Book: 18,99 Euro. (Foto: Ullstein-Verlag)

Dass die Klimakrise vor allem als Symptom einer "globalen Krise der Ungleichheit und Ungerechtigkeit" zu verstehen sei, zieht sich als roter Faden durch Friederike Ottos Buch. So ist in vielen Ländern wie Gambia die Ernährung der Familie Frauensache, daher leiden Frauen besonders unter zunehmend mörderischer Hitze auf den Feldern. Und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie Klimaanlagen sind für viele unerschwinglich, noch so eine Ungerechtigkeit. Die vielleicht größte: Wer bei einem Extremwetterereignis wie einer Hitzewelle stirbt, der kann sich eben nicht mehr anpassen.

Als "kolonialfossil" bezeichnet Otto die derzeitige Art des Wirtschaftens, ein Hybrid, der auf die koloniale Vergangenheit westlicher Staaten und die Ausbeutung fossiler Rohstoffe verweist. Über den Begriff lässt sich sicher streiten; schließlich gibt es auch Staaten wie China, die früher selbst unter dem Kolonialismus litten und heute trotzdem maßgeblich zur Erderwärmung beitragen.

Trotzdem wird deutlich, dass der Klimakrise eben nicht nur mit technischen Lösungen beizukommen ist - sorry, FDP -, sondern man dazu auch Machtstrukturen und Ungleichheiten in den Blick nehmen muss. Und das möglichst schnell.