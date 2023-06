Die Grünen hadern mit ihrer Rolle in der Asylpolitik. Außenministerin Baerbock verteidigt ihren Kurs, Wirtschaftsminister Habeck warnt die Partei vor einem Rückfall in die Nische. Doch der Ärger an der Basis ist kaum zu bremsen.

Von Markus Balser, Bad Vilbel

An Timmo Scherenbergs Mahnung kommt am Samstag keiner vorbei, der zum Grünen-Parteitag in Bad Vilbel will. "Menschenrechte kennen kein Grenzen", seht auf seinem knallroten Banner. Der Chef des Hessischen Flüchtlingsrats hat direkt am Eingang zum Kongresszentrum einen knallroten Proteststand mit Organisationen wie Pro Asyl und der Diakonie aufgebaut.

Früher, sagt Scherenberg hätten die Grünen ja noch mit ihnen auf der Straße gestanden. Vorbei. "Ein Unding", findet er den von führenden Grünen-Politikern mitgetragenen Kompromiss zur europäischen Asylreform. Scherenberg steht hier, weil er auf eine Umkehr der Grünen hofft und auf Widerstand innerhalb der Grünen auf dem eigenen Parteitag. "Der Käs' ist noch nicht gegessen", glaubt Scherenberg.

Der Protest findet an diesem Samstag dann tatsächlich nicht nur vor der Halle statt. Auch drinnen trifft sich eine aufgewühlte Partei. "Wir sehen, wie sehr uns diese Debatte zerreißt", räumt Außenministerin Annalena Baerbock am Nachmittag in einer Rede ein. "Auch mich hat es zerrissen." Sie habe der EU-Reform trotz Zweifeln zugestimmt, um zu verhindern, dass Fortschritte in anderen Bereichen der Migrationspolitik scheitern, etwa ein Verteilmechanismus für Geflohene.

Dass Baerbock einer Verschärfung des europäischen Asylrechts zustimmte, obwohl die Grünen in der Ampel-Koalition eigentlich weit größere Ausnahmen von diesen Regeln gefordert hatten, löste in der Partei in den vergangenen Tagen heftigen Ärger aus. Von "Schande" und "Machtmissbrauch" war unter führenden Politikern die Rede.

Wie tief die Gräben in der Asylpolitik in der Partei geworden sind, wurde schon zum Start des Parteitags in Hessen klar. Erst mit einer knappen Stunde Verspätung konnte Grünen-Geschäftsführerin Emily Büning das Treffen am Mittag eröffnen. Die Parteispitze versuchte in den Hinterzimmern des Kongresszentrums von Bad Vilbel bis zuletzt händeringend, Kritiker der Asylpolitik von einer harten Konfrontation abzubringen. Zunächst allerdings ohne großen Erfolg. Mit Gegenanträgen wollten die Grüne Jugend und Vertreter der Parteilinken die Parteispitze zu Nachverhandlungen in Brüssel zwingen.

"Druck von allen Seiten"

Wirtschaftsminister Robert Habeck redet der Partei schon zu Beginn des Treffens ins Gewissen. Die Kritik an den Grünen zeige, was gerade auf dem Spiel stehe. "Es gibt Druck von allen Seiten auf uns. Daraus darf nicht folgen, dass wir konfrontativer werden", mahnt Habeck und warnt vor einem neuerlichen Richtungsstreit. "Habt keine Sehnsucht nach einer Minderheitenposition, habt keine Sehnsucht nach Opposition. Das wäre Versagen vor der historischen Aufgabe, die uns gegeben ist." Die Grünen dürften sich nicht in die Nische drängen lassen und brauchten mehrheitsfähige Positionen, gerade auch beim neuen Heizungsgesetz oder der Asylreform.

Auch der grüne Ministerpräsidentenkandidat für die hessische Landtagswahl im Herbst, Tarek Al-Wazir, fordert ein Ende der internen Auseinandersetzungen. Ihm kommt ein Richtungsstreit im Wahlkampf gerade äußerst ungelegen. Den Kopf in den Sand zu stecken, löse kein Problem, meint Al-Wazir. "Regieren heißt auch, schwere Entscheidungen zu treffen."

Für viele Grüne aber sind die Entscheidungen in der Asylpolitik zu schwer. Aminata Touré, die Integrationsministerin Thüringens, erklärt, sie halte die Asylrechtsverschärfung für "falsch". Weiter: "Sie enttäuscht mich." Die Grünen müssten für den Schutz der Geflüchteten einstehen. Es sei schmerzhaft, dass ihre eigene Partei mit dem Kompromiss auf europäischer Ebene auch Asylrechtsverschärfung in Deutschland zugestimmt habe. Die Grünen hätten eine große Verantwortung etwa für den Schutz von Kindern im Asylverfahren, sagt Dennis Helmich, der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt. Dem dürften sie auch die Regierungsverantwortung nicht unterordnen.

Der Streit um die Asylpolitik wird bei den Grünen so hart geführt, weil er einen Kern der Partei berührt. Zehntausende neue Mitglieder waren seit 2015 zu den Grünen gekommen, weil sie sich für Geflüchtete einsetzen. Viele verstünden nach der Zustimmung der Bundesregierung "die Welt nicht mehr", sagt der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler.

Am Nachmittag war offen, ob es auf dem Parteitag noch zu einer Einigung und damit einem gemeinsamen Beschluss kommt. Die Partei konnte sich in der Debatte zunächst nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Allerdings zeichnete sich ab, dass die Parteispitze Änderungen am eigenen Leitantrag zur Asylpolitik zustimmen könnte. Setzen sich die Kritiker durch und votiert der Parteitag für Nachbesserungen am Asylkompromiss, würde das auch die Ampel-Koalition vor Probleme stellen. Denn Nachbesserungen an der EU-Asylreform gelten als kaum durchsetzbar.