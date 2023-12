Die Kanzel in der Martin-Luther-Gedächtniskirche im Berliner Stadtteil Mariendorf. Das Relief zeigt Jesus umringt von einer deutschen Familie , daneben ein Soldat mit Stahlhelm und ein SA-Mann in Stiefeln.

In 800 Kirchen finden sich Nazi-Embleme, ein Bau in Berlin- Mariendorf sticht heraus. Die Gläubigen suchen nach dem richtigen Umgang mit der Vergangenheit - auch an Heiligabend.