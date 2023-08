Von Henrike Roßbach, Berlin

Der erstaunlichste Satz fällt, als die Ministerin noch gar nichts gesagt hat. "Schön, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben", begrüßt der Sprecher von Lisa Paus die anwesenden Journalisten am Freitag vergangener Woche im Familienministerium. Ein kurzes Statement soll es geben, anlässlich einer Studie zur Kinderarmut "und zur Kindergrundsicherung aktuell". Zu Letzterem gäbe es an diesem Nachmittag tatsächlich einiges zu sagen. Nicht einmal 48 Stunden zuvor hat die grüne Familienministerin den Kabinettsbeschluss zu einem Gesetz von Finanzminister Christian Lindner verhindert, um den FDP-Chef zu weiteren Zugeständnissen bei der Kindergrundsicherung zu bewegen. Was sie in der FDP seither übersetzen mit: um ihn zu erpressen.

Die versammelten Journalisten erhoffen sich deshalb Aufklärung von Paus, angesichts der Einladung in ihr Ministerium und der Mitteilung, dass sie das "Vorhabenclearing" für ihren Entwurf eingeleitet, ihn also ans Kanzleramt und Finanzministerium verschickt habe. Dann aber sagt Paus' Sprecher tatsächlich: "Ich bitte um Verständnis, da wir das kurzfristig anberaumt haben, dass es danach keine Zeit für Rückfragen gibt." Und kurz darauf bittet auch noch die Ministerin selbst um Verständnis; nämlich dafür, dass sie zum Inhalt ihres Entwurfs leider keine weiteren Informationen geben könne, denn dieser werde nun "regierungsintern" verhandelt.

Gemessen an dem Beben, das Paus in der Koalition ausgelöst hat, kann man das vielleicht etwas unter-kommunikativ finden. Aber vielleicht will die Ministerin ja auch einfach nur Nachbeben verhindern. Der umstrittene Entwurf jedenfalls, der zunächst von der Ampel wie ein Staatsgeheimnis behandelt wurde, liegt der Süddeutschen Zeitung inzwischen vor. Und siehe da: Das große Rätsel, was Paus' Kindergrundsicherung am Ende kosten soll, wird in dem 90-Seiten-Papier nicht final aufgelöst.

Das neue Instrument soll mehr Kinder erreichen als bisher. Schon das bringt Mehrkosten

"Die Gesamtkosten betragen für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 3,5 Mrd. Euro", heißt es zwar. Die Kosten für die Folgejahre aber sind noch nicht beziffert. Diese Fortschreibung, heißt es, werde im Zuge der Ressortabstimmungen vorgenommen, "sobald der Planungshorizont im Ressortkreis geeint ist". Was bedeutet: Sobald Paus und Lindner sich darauf verständigt haben, wie viel die Kindergrundsicherung kosten darf. Noch stehen in der Finanzplanung lediglich zwei Milliarden Euro jährlich. Und weil geplant ist, mit der Kindergrundsicherung mehr Kinder zu erreichen als mit den bisherigen Instrumenten, dürfte allein die Ausweitung des Empfängerkreises die Kosten sukzessive erhöhen.

Die Kernidee der Kindergrundsicherung ist es, die wichtigsten familienpolitischen Leistungen zu bündeln: das Kindergeld, das Bürgergeld, die Sozialhilfe, den Kinderzuschlag und die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Geplant ist dafür ein einkommensunabhängiger Garantiebetrag, den alle Kinder und Jugendlichen bekommen und der dem heutigen Kindergeld entspricht. Dazu kommt dann ein einkommensabhängiger und nach Alter gestaffelter Zusatzbetrag.

Laut Entwurf soll dieser Zusatzbetrag sich aus dem altersgestaffelten Regelbedarf des jeweiligen Kindes im Bürgergeld zusammensetzen und dem entsprechenden Betrag für Unterkunft und Heizung - minus den Teil, der bereits durch den Garantiebetrag gedeckt ist. Damit werden, grob gesagt, der Bürgergeld-Anspruch für Kinder und der bisherige Kinderzuschlag zusammengeführt. Letzteren bekommen bislang Familien mit kleinen Einkommen, damit sie nicht in die Grundsicherung rutschen; Voraussetzung ist ein gewisses Einkommen und dass mindestens ein Elternteil arbeitet. Das fällt künftig weg.

Die dritte Komponente sollen Leistungen für Bildung und Teilhabe sein: 15 Euro im Monat plus ein "Schulbedarfspaket" von derzeit 174 Euro jährlich. Unterstützung für Klassenfahrten, das Mittagessen in der Schule oder Kita oder für Nachhilfe können noch hinzukommen; in Form von Gutscheinen, direkten Zahlungen an den Nachhilfe-Anbieter oder die Schule durch die zuständige Behörde oder als Barzahlung an die Eltern.

Paus will das Existenzminimum anheben - auch das ist umstritten

Stand jetzt soll die Kindergrundsicherung schon kommende Woche bei der Klausurtagung in Meseberg das Kabinett passieren; zusammen mit Lindners "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" und weiteren Ampel-Vorhaben. Doch selbst wenn das klappt, dürfte dieser Termin kaum das Ende der Meinungsverschiedenheiten markieren. Für weitere Diskussionen, vor allem zwischen Grünen und FDP, könnte beispielsweise die von Paus angestrebte Leistungsausweitung sorgen. In ihrem Entwurf heißt es: "Ein effektiver Schutz vor Armut macht es notwendig, dass die Absicherung der Kinder auch hinsichtlich einer Leistungshöhe verbessert wird. Hierfür wird das Existenzminimum von Kindern neu definiert, indem die über 20 Jahre alten Verteilschlüssel erneuert werden." Lindner dagegen betont immer wieder, dass mit der Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag schon viel getan worden sei und Familien bereits sieben Milliarden Euro mehr im Jahr zur Verfügung hätten als zuvor.

Aus der FDP-Fraktion kommen bereits angriffslustige Töne. "Die Kindergrundsicherung ist aus meiner Sicht eines der größten und aufwendigsten Projekte im Koalitionsvertrag", sagt Fraktionsvize Gyde Jensen. Eigentlich gehört sie eher zum konzilianten, durchaus Ampel-affinen Spektrum ihrer Fraktion. Gerade aber ist sie erkennbar empört. Die Kindergrundsicherung solle dafür zu sorgen, "dass es keine Relevanz hat, aus welchem Elternhaus Kinder ins Leben starten", so Jensen. In der aktuellen Diskussion aber werde, "maßgeblich aus dem Bundesfamilienministerium und von der Fraktion der Grünen im Bundestag unterstützt", der potenzielle Erfolg der Kindergrundsicherung einzig und allein anhand der Gesamtsumme im Bundeshaushalt gemessen. "Das kommt einer fahrlässigen Irreführung der Öffentlichkeit gleich!"

Denn wenn der Prozess hinter der Bündelung der Leistungen nicht stimme, könne Paus zwar "Geld ins Schaufenster zukünftiger TV- und Plenardebatten stellen", die Kinderarmut aber werde nicht geschmälert. Leistungen wie der Kinderzuschlag kämen nur bei rund 30 Prozent der anspruchsberechtigten Familien an. "In ein solches System, das offensichtlich nicht funktioniert, möchte ich nicht mehr Geld geben. Ich möchte das System so verändern, dass das Geld dort ankommt, wo es dringend benötigt wird", sagt Jensen. Diese Fragen stelle Lindner, "aber Lisa Paus beantwortet sie nicht. Sie beantwortet auch keine Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Das grenzt für mich an Arbeitsverweigerung".

Am selben Tag, an dem Lisa Paus ihr Statement zur Kindergrundsicherung nach knapp sechs Minuten beendet, sagt Kanzler Scholz am Rande eines Treffens mit seinem österreichischen Kollegen in Salzburg, dass er bei der Kindergrundsicherung "sehr stark" dafür gesorgt habe, dass es "einen großen Fortschritt" gebe. Man sei "mit 99 Prozent fertig", vielleicht auch nur 98 Prozent, "je nachdem, was man zählt".

Wenn sich da mal niemand verrechnet.