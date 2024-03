In einem Eilverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag muss sich Deutschland schwerer Vorwürfe erwehren. Der Staat Nicaragua hat das höchste Gericht der Vereinten Nationen (UN) angerufen. Der Vorwurf lautet, Deutschland leiste Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen sowie zu einem israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen. Erst vor wenigen Wochen, am 26. Januar, hatte der IGH vorläufige Anordnungen gegen Israel getroffen, weil es die Gefahr von Verstößen gegen die Völkermordkonvention von 1948 sah. Nun ist als Nächstes Deutschland an der Reihe: Schon in zwei oder drei Wochen, so schätzen Experten, dürften Vertreter Berlins auf den Stühlen Platz nehmen, die im Gerichtssaal für Beklagte reserviert sind. Dort saß Deutschland in seiner Geschichte erst zweimal. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Was fordern die Kläger?

Deutschland, so heißt es in der Klageschrift der Republik Nicaragua, solle umgehend alle Waffenlieferungen an Israel stoppen. Und: Berlin müsse auch seine Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA wieder aufnehmen, die es im Januar nach Vorwürfen einer Verstrickung einzelner UNRWA-Mitarbeiter in Hamas-Verbrechen vorläufig eingefroren hat - eine unzulässige "Kollektivstrafe", kritisiert Nicaragua. Das Land beruft sich dabei auf die Völkermordkonvention. Nach deren Artikel 1 haben alle Vertragsstaaten die Pflicht, Völkermorde auch in anderen Staaten zu verhindern und jedenfalls nicht zu unterstützen. Auch auf die allgemeinen Pflichten zum Schutz von Zivilisten nach den Genfer Konventionen verweisen die Kläger.

Gab es das schon mal: eine Klage gegen einen Staat wegen möglicher Beihilfe zum Völkermord?

Nein. Das ist ein historisches Novum, mit Deutschland in der Hauptrolle. Hintergrund ist eine Änderung der Rechtslage. Im Jahr 2022 hat der IGH in einem Verfahren gegen Myanmar geurteilt, dass jeder Staat weltweit das Recht habe, einen mutmaßlichen Völkermord vor Gericht zu bringen. "Damit hat der Gerichtshof die Büchse der Pandora eröffnet", sagt der deutsch-britische Völkerrechtler Stefan Talmon, der an jenem Verfahren als Anwalt beteiligt war. Seither ist der Weg für Staaten wie Südafrika oder eben nun auch Nicaragua frei, ohne direkte eigene Betroffenheit Vorgänge in entfernten Teilen der Welt gerichtlich überprüfen zu lassen - so wie eben in Israel oder auch in Deutschland. In Zukunft dürfte dies häufiger geschehen, meint Talmon, der an der Universität Bonn lehrt. Im Fall Myanmars zählt die Bundesrepublik übrigens gegenwärtig selbst zu den Klägern, die einen Genozid am Volk der Rohingya anprangern.

Welche Militärhilfen leistet Deutschland an Israel?

Im Jahr 2023 genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 326,5 Millionen Euro an Israel - zehnmal so viel wie 2022. Der größte Teil davon wurde nach dem Überfall und den Massakern der Hamas am 7. Oktober 2023 genehmigt. Es soll sich unter anderem um 3000 tragbare Panzerabwehrwaffen sowie 500 000 Schuss Munition für Maschinengewehre oder halb automatische Schusswaffen handeln. Auch hat die Bundeswehr zwei Drohnen, die sie von Israel geleast hatte und mit denen sie gerade dort trainierte, Israel wieder überlassen.

Warum werden nicht die USA verklagt, die ein viel größerer Unterstützer Israels sind?

Das hat prozessuale Gründe. Die USA sind zwar auch Vertragspartei der Völkermordkonvention, sie haben sich aber, anders als Deutschland, nicht der Gerichtsbarkeit unterworfen. Daneben scheint es auch politische Gründe zu geben, weshalb Deutschland so sehr im Fokus steht. Am 2. Februar hatte die Vertretung Nicaraguas bei den UN in New York eine diplomatische Note nicht nur an Deutschland, sondern auch an Großbritannien, die Niederlande und Kanada überreicht und darin allen vier Staaten vorgeworfen, sie würden durch ihre Unterstützung Israels gegen die Völkermordkonvention, das humanitäre Völkerrecht, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und das Apartheidverbot verstoßen. Aber verklagt wurde jetzt nur Deutschland. "Bei uns ist es so, dass wir aufgrund der sehr deutlichen verbalen Solidaritätsbekundungen unserer Politiker die größte Angriffsfläche bieten", vermutet der Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon. "Selbst der US-Präsident ist strenger und kritischer in seinen Äußerungen" mit Bezug auf den Gaza-Krieg.

Wie sind die Erfolgsaussichten der Klage?

Am Ende wahrscheinlich mäßig, schätzt nicht nur der Bonner Jurist Talmon, sondern auch sein Erlanger Kollege Markus Krajewski, er ist Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Internationales Recht. Für den Vorwurf des Völkermords brauche es den klaren Beleg einer entsprechenden Absicht, und auch sonst seien die Hürden sehr hoch. "Ganz sicher" werde der IGH nicht dem Wunsch Nicaraguas entsprechen, Deutschland zu verbieten, generell weiter Waffen an Israel zu liefern, meint Krajewski. "Denn es bleibt ja dabei, dass Israel grundsätzlich ein Selbstverteidigungsrecht hat." Aber: In der Zwischenzeit biete der Gerichtssaal eine große Bühne, um politischen Druck aufzubauen auf Deutschland und andere Unterstützer Israels.

Was ist von der mündlichen Verhandlung zu erwarten?

Dass im Gaza-Krieg gerade "schwere Kriegsverbrechen stattfinden, da werden Sie kaum Völkerrechtler weltweit finden, die das anders sehen", meint der Bonner Jurist Talmon. "Kinder verhungern. Und hier erleben wir eine deutsche Regierung, die hierzu rechtlich nicht klar Stellung bezieht. Das erscheint nach außen wie eine Parteinahme", sagt er. Darum dürfte es gehen, wenn demnächst unter den Augen der Weltöffentlichkeit in Den Haag diskutiert wird - und womöglich könnte es dazu von der Richterbank auch zumindest einige Ermahnungen geben. Der Jurist Krajewski fügt hinzu: "Möglicherweise wird Nicaragua auch vortragen, dass Israel alle bisherigen Appelle des IGH zur Mäßigung übergeht. Denn wenn man die Lage derzeit verfolgt, ist recht deutlich: Die Aufforderung, humanitäre Hilfe stärker zu ermöglichen, wird von Israel nicht befolgt."

Wann stand Deutschland schon mal als beklagte Partei vor dem Internationalen Gerichtshof?

Einmal war dies im Jahr 1999 im Zusammenhang mit dem Kosovokrieg. Serbien und Montenegro verklagten damals die Bundesrepublik, weil sie in deren Beteiligung am Nato-Einsatz einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot sahen. Die Klage wurde aber als unzulässig abgewiesen, da Serbien und Montenegro als Staat zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht UN-Mitglied war. Das zweite Verfahren betraf den Umgang mit liechtensteinischem Staatsvermögen, das nach dem Zweiten Weltkrieg zu Reparationszwecken beschlagnahmt worden sei, ohne eine Entschädigung zu gewährleisten. Der IGH lehnte aber 2005 auch hier seine Zuständigkeit ab.

Gibt es derzeit noch weitere Klagen gegen Israels Unterstützer?

Ja. Es sei schade, dass ausgerechnet das diktatorisch regierte Nicaragua als erstes Land eine solche Klage vor den IGH bringe, sagt der deutsche Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). "Etwas Richtiges wird nicht dadurch falsch, dass es der Falsche sagt", meint Kaleck. "Auf der anderen Seite ist das Eintreten für völkerrechtliche Standards gewichtiger, wenn es von Staaten kommt, die sich nicht selbst dem Vorwurf ausgesetzt sehen, diese Standards laufend zu ignorieren." Kaleck weist aber darauf hin, dass innerhalb der USA derzeit eine Klage der Menschenrechtsorganisation Center for Constitutional Rights (CCR) mit dem Ziel läuft, amerikanische Waffenlieferungen an Israel zu unterbinden. Nach einer mehrtägigen, öffentlichkeitswirksamen Anhörung vor einem Bezirksgericht in Nordkalifornien ist die Klage zwar erst einmal abgewiesen worden. Aber das CCR hat Berufung eingelegt.

Könnten Waffenlieferungen an Israel auch deutsche Gerichte beschäftigen?

Ein Team des ECCHR prüft gerade rechtliche Möglichkeiten, gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel vorzugehen. Klar ist: Eine Beihilfe zu Kriegsverbrechen wäre im Prinzip auch vor deutschen Gerichten justiziabel. Deshalb hat zum Beispiel eine Gruppe von Berliner Anwältinnen rund um Nadija Samour und die Rechtsprofessorin Nora Salem, die an der Deutschen Universität Kairo lehrt, bereits in der vergangenen Woche eine Strafanzeige gegen die neun Mitglieder des Bundessicherheitsrats erstattet. Dieses Gremium genehmigt Waffenexporte, und ihm gehören unter anderem der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der Justizminister Marco Buschmann (FDP) an. Fachleute schätzen die Erfolgschancen aber als sehr gering ein. Denn auch hier gilt: Die Beweishürden sind sehr hoch. In den Niederlanden hat kürzlich ein Berufungsgericht einen Export von Flugzeugteilen an Israel gestoppt, weil schon das "reale Risiko", dass damit Verbrechen begangen werden könnten, inakzeptabel sei. Für ein Strafverfahren nach deutschem Recht bräuchte es aber konkrete Nachweise.