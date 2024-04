Reaktion von Kanzler Scholz:"Iran riskiert einen regionalen Flächenbrand"

Im Regierungs-Airbus ist schon alles vorbereitetet für die Nachtruhe, aber Olaf Scholz ist noch wach. Mit an Bord ist sein außenpolitischer Berater Jens Plötner, der versucht, die Informationen zu sortieren - aus offenen Quellen wie auch die Meldungen der Nachrichtendienste.

Nun ist eingetreten, was seit Tagen erwartet worden war. Iranische Drohnen sind auf dem Weg nach Israel, ein großer Krieg droht. Schon vor Abflug war erwartet worden, dass das passieren könnte.

Vorbereitet wird nun eine Erklärung, die unmittelbar nach der Landung in Chongqing verbreitet wird. "Mit aller Schärfe hat Bundeskanzler Olaf Scholz die schweren Luftangriffe auf israelisches Staatsgebiet verurteilt, die das Regime in Teheran heute Nacht begonnen hat. Mit dieser unverantwortlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Attacke riskiert Iran einen regionalen Flächenbrand", heißt es darin. In diesen schweren Stunden stehe Deutschland eng an der Seite Israels. Über weitere Reaktionen werde man eng mit den G7-Partnern und Verbündeten besprechen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Plattform X angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Plattform X angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Schon jetzt ist klar, dass die Reise des Kanzlers durch China nicht den normalen Verlauf nehmen kann.

Gehen jetzt noch Sightseeing-Bilder?

Scholz wird am Dienstag zu Gesprächen mit Präsident Xi Jinping in Peking erwartet. Zuvor aber will Scholz eigentlich ein umfängliches Besuchsprogramm absolvieren. In der Mega-Metropole Chongqing, mit 32 Millionen Einwohnern angeblich die größte Stadt der Welt, will er eine Produktionsstätte von Bosch für Wasserstoffantriebe besichtigen, mit Studierenden über Stadtplanung sprechen und sich von jungen Architekten die Stadt zeigen lassen. Für den Abend ist eine Bootsfahrt auf dem Jialing- und Jangtse-Fluss geplant.

Aber geht das? Kann Scholz, während im Nahen Osten die größtmögliche Katastrophe droht, touristisch anmutende Bilder liefern? Zumal er sich jetzt vor allem um Krisendiplomatie kümmern muss. Dazu sind auch Telefonate nötig mit Politikern im Nahen Osten. Das Scholz-Team ist auch vorbereitet auf eine Schalte von Staats- und Regierungschefs. Von Berlin aus ist ein IT-Experte mitgereist, der für die nötige Sicherheit sorgen soll. Allen Mitgliedern der Reisegruppe ist eingebläut worden, dass der chinesische Geheimdienst mithört, wo immer er kann.

Ein Abbruch der Reise steht nicht zur Debatte. Zum einen, weil das ein Affront gegenüber den Gastgebern wäre und Scholz sich einiges vorgenommen hat, um in China gute Stimmung zu machen. Mit an Bord sind zwölf Wirtschaftsvertreter, Bayer-Chef William Anderson etwa, Mercedes-Boss Ola Källenius und Tobias Meyer, Vorstandschef von DHL.

Zum andern, weil ja für die Gespräche mit Xi eher noch ein dringendes Thema hinzugekommen ist. Der Einfluss Chinas auf das Mullah-Regime in Teheran will man zwar im Scholz-Umfeld nicht überschätzen, aber bei null liegt es sicher nicht.

Wie im Falle des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Scholz an Xi appellieren, Verantwortung für den Frieden zu übernehmen. Im Ukraine-Krieg behauptet China offiziell, neutral zu sein, versorgt Russland aber unterhalb von Waffenlieferungen verlässlich mit allem, was es für den Krieg braucht. Auch zu Iran unterhält es gute Beziehungen, Israel hatte es wegen des Gaza-Krieges scharf kritisiert. Erst am Mittwochfrüh soll Scholz dann zurück in Berlin sein. Jedenfalls lautet so der Plan.