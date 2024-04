Rezension von Friederike Bauer

In diesen Wochen wählt Indien. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen: Während in Deutschland ein Sonntag genügt, um ein neues Parlament zu bestimmen, dauert es in Indien sechs lange Wochen. Damit die knapp eine Milliarde registrierten Wähler alle zum Zuge kommen, ist der Urnengang in sieben Phasen unterteilt. Etwa 15 Millionen Wahlhelfer sind dafür im Einsatz. Sie reisen auch mit Hubschraubern, Booten und Pferden durchs Land, um selbst abgeschiedene Gegenden im Himalaja oder auf dschungelbewachsenen Inseln zu erreichen. Wegen dieser und anderer Rekorde wird Indien gerne als "die größte Demokratie" der Welt bezeichnet.