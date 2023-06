Früher als sonst: In Spanien tritt der Hitzeplan normalerweise Anfang Juni in Kraft; in diesem Jahr wurde er bereits im Mai aktiviert - Menschen kühlen sich in Madrid in einem Springbrunnen ab.

Von Marc Beise, Viktoria Großmann, Karin Janker, Thomas Kirchner, Alexander Mühlauer und Isabel Pfaff

Frankreich ist eines der großen Vorbilder für die Hitzeplanungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Doch wie sieht es in anderen Nachbarländern Deutschlands aus? Ist das Problem ebenfalls erkannt? Was wird getan?

Niederlande

Sagen Meteorologen für vier Tage hintereinander mindestens 27 Grad Höchsttemperatur voraus, wird in den Niederlanden der nationale Hitzeplan aktiviert. Er ist eine Art Warnruf an alle, die mit der Betreuung von Älteren, Kranken und anderen vulnerablen Personen zu tun haben. Die Organisationen setzen dann eigene Pläne in Gang. Vergangenen August war das der Fall. Gleichzeitig kam es zu extremer Dürre, die Flüsse trockenlegte und Deiche bedrohte. Auch hier trat ein Notfallplan in Kraft, um vor allem den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft zu begrenzen. Im Sommer 2022 entstand die Idee, gratis Sonnenschutz auszuteilen. Die private Initiative war so erfolgreich, dass in diesem Jahr an Hunderten Stellen - Strände, Festivals, Schulen, Sportvereine - Sonnenmilch erhältlich ist, oft in nicht mehr benötigten Desinfektionsmittelspendern.

Spanien

Die Spanier sind im Gegensatz zu den Holländern hitzeerprobt; schon seit 2004 hat das Land einen Schutzplan. Normalerweise tritt dieser am 1. Juni in Kraft, in diesem Jahr wurde er allerdings, wie auch 2022, bereits Mitte Mai aktiviert. Da war die erste Hitzewelle schon wieder vorüber. Der spanische Plan umfasst drei zentrale Maßnahmen: eine genaue Auswertung der meteorologischen Daten, die Erfassung einer möglichen Übersterblichkeit durch die Hitze sowie Information und Schutz der Bevölkerung. Sobald der Plan in Kraft ist, kann der spanische Wetterdienst Aemet Hitzealarm in drei unterschiedlichen Risikostufen ausrufen. Wird ein bestimmtes Niveau überschritten, läuft eine Informationskampagne für besonders bedrohte Bevölkerungsgruppen an. Außerdem wird das Personal von Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern über die erhöhte Gefahr informiert und der Unterricht an Schulen verkürzt.

Schweiz

In der Schweiz indes existiert kein nationaler Plan für den Hitzeschutz. In dem föderalistischen Land fallen solche Maßnahmen in die Kompetenz der 26 Kantone, und von denen haben bislang nur sechs einen Hitzemaßnahmenplan eingeführt, nämlich Genf, Waadt, Freiburg, Wallis, Neuenburg und das Tessin. In diesen - vor allem südlichen - Landesteilen warnen die Behörden bei Hitzewellen öffentlich, kontaktieren regelmäßig besonders gefährdete Personen oder verteilen Wasser, etwa bei Stau am Gotthard-Tunnel. Einen nationalen Aktionsplan, wie er etwa vergangenen Herbst im Parlament gefordert wurde, lehnt die Schweizer Regierung ab. Dafür fehlten ihr die gesetzlichen Grundlagen. Sie sieht ihre Aufgabe vor allem darin, den Kantonen und Gemeinden Forschung und Empfehlungen zum Thema Hitze und Klima zur Verfügung zu stellen.

Polen

Im schlesischen Gliwice versprühen an warmen Tagen laternenähnliche Masten einen feinen Regen, zudem hat die Stadt Trinkwasserspender aufgestellt. Warschau diskutierte neulich bei einer Tagung das Thema Hitze in der Stadt. Laut dem staatlichen meteorologischen Institut ist die Durchschnittstemperatur in Polen seit 1951 um 2,09 Grad angestiegen. Die Erderwärmung nimmt die rechtspopulistische PiS-Regierung in Polen als Tatsache hin, wendet sich auf der Regierungshomepage sogar explizit gegen Klimawandelleugner. Doch Klimaschutzmaßnahmen lehnt die Regierung als schädlich für die Wirtschaft ab. Der Schutz der Bevölkerung vor Hitze bleibt so vorerst Sache der Kommunen. Immerhin gibt das Gesundheitsministerium online Tipps zum Verhalten an heißen Sommertagen. Zum Beispiel elektrische Geräte abschalten - und Gurken essen.

Großbritannien

Die britische Regierung hat ein gewisses Faible für Slogans mit drei Wörtern. Nach "Get Brexit done" und dem Corona-Claim "Hands. Face. Space" heißt es nun "Beat the heat". Wer wissen möchte, wie die Regierung die Hitze besiegen will, kann das auf ihrer Internetseite nachlesen. Im Grunde sind es Empfehlungen, wie man sich an heißen Tagen am besten verhält. Also zu Hause die Vorhänge zuziehen und viel trinken, womit ausdrücklich kein Alkohol gemeint ist. Einen gesetzlich vorgeschriebenen Plan, der bei bestimmten Temperaturen in Kraft tritt, gibt es nicht, das würde auch nicht zum Staatsverständnis der konservativen Regierung passen. Die Tories wollen keinen "Nanny State", also einen Staat, der den Bürgern vorschreibt, was sie tun oder lassen sollen. Und so brach schon fast ein Kulturkampf aus, als der Londoner Labour-Bürgermeister kürzlich dazu aufrief, das Auto an heißen Tagen stehen zu lassen. Im rechten Lager war sogleich von einem "Klima-Lockdown" die Rede - und damit einem Angriff auf die Freiheit.

Italien

In dieser Woche ist es auch in Italien heiß geworden, die Behörden empfehlen, der Hitze tagsüber auszuweichen und viel zu trinken. Noch werden die Gärten gewässert, und in Restaurant kühlen Wasserbestäuber die Gäste. Aber die Erinnerung an den Sommer 2022 ist wach, als Rekordtemperaturen das Land heimsuchten und die Regierung von Mario Draghi hektisch mit Notmaßnahmen reagieren musste. Nachfolgerin Giorgia Meloni und der zuständige Infrastrukturminister Matteo Salvini sind gewarnt. Sie haben einen sogenannten Dürrekommissar mit weitreichenden Kompetenzen ernannt. Der Mann hat einen Namen, wie man ihn in diesem Zusammenhang nicht schöner erfinden könnte: Nicola Dell'Acqua, der Herr vom Wasser. Er ist ein erfahrener Krisenmanager. Kurzfristig muss er die Lage über den Sommer managen, längerfristig soll er sich um die mängelgeplagte Infrastruktur kümmern: die Reparatur notorisch lecker Wasserleitungen, mehr Auffangbecken für Regenwasser, den Ausbau der Stauseen und mehr Wasser-Recycling.