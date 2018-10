28. Oktober 2018, 18:50 Uhr Hessen-Wahl In Berlin braucht es jetzt Veränderungen

Hessen hat gewählt - und die Landesregierung kann womöglich weitermachen. In Berlin aber darf es kein "Weiter so" geben.

Kommentar von Stefan Braun , Berlin

Die hessische Landesregierung kann für einen kurzen Moment aufatmen. Es scheint nach ersten Hochrechnungen zumindest möglich, dass CDU und Grüne ihre Koalition fortsetzen - wenn vielleicht auch mit Schützenhilfe der FDP. Insbesondere Volker Bouffier dürfte an diesem Sonntagabend erleichtert sein. Lange Zeit sah es so aus, als bräuchte er sich keine Hoffnungen mehr auf die Staatskanzlei zu machen. Jetzt ist die Chance, Ministerpräsident zu bleiben, zumindest in Reichweite. Und das ist für Bouffier eine Situation, die nicht mehr viele seiner Gefährten für möglich hielten.

Noch nicht entschieden ist, was sein bisheriger Kompagnon und Koalitionspartner Tarek Al-Wazir tun wird. Seine hohen Beliebtheitswerte bei den Menschen beruhen darauf, dass er kein Bürgerschreck ist, weil er kein Bürgerschreck sein möchte. Al-Wazir will die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht umstürzen, sondern moderat verändern. Aus diesem Grund dürfte es ihm schwer fallen, ein Bündnis mit der Linkspartei und der SPD anzustreben - falls das überhaupt mehrheitsfähig wäre.

Im Bund schreit es nach Veränderung

So stabil es in Hessen weitergehen könnte, so gravierend könnten die Konsequenzen in Berlin sein. Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen verlieren Union und SPD bei Landtagswahlen zusammen etwa zwanzig Prozent der Stimmen. Wer jetzt einfach weiter machen will, wendet sich konequent vom Wähler ab.

Dabei geht es nicht um die AfD und deren Erfolge und Provokationen. Es geht um die Frage, ob die etablierten Parteien noch in der Lage sind, Politik positiv und verantwortungsvoll zu gestalten. Und es geht um das weit verbreitete Gefühl, dass Parteiführungen der sogenannten großen Koalitionen sich dafür dringend und grundsätzlich ändern müssten.

Deren Bindekraft schwindet dramatisch, ihre Begeisterungsfähigkeit geht gegen null. Ihr Verwalten kann nicht mehr mit klugem, weil nüchternem Regieren gleichgesetzt werden. Streit hat alles Positive überlagert. Gefühlt wurde seit Monaten nicht regiert, sondern man schleppte sich allenfalls dahin. Entweder schaffen es Union und SPD jetzt binnen Tagen, sich neu zu fokussieren und aufs Wesentliche festzulegen - oder das Bündnis geht in die Brüche.