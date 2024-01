Es ist der Finanzminister, der den ersten Lacher des Tages erntet an diesem Dienstag im Plenarsaal des Bundestags, und eigentlich ist das ja auch das nur gerecht, schließlich ist Haushaltswoche und es ist sein Haushalt, der hier vier Tage lang beraten werden wird. Christian Lindner also sagt ziemlich am Anfang seiner Rede: "Selten ist ein Bundeshaushalt so intensiv beraten worden wie dieser", woraufhin sich besagte Heiterkeit breit macht, in der Opposition allerdings eher in der Geschmacksrichtung Schadenfreude.

Intensiv beraten? Das kann man wohl sagen. Vor knapp zwei Wochen hat der Haushaltsausschuss den Haushalt 2024 final zusammengestellt. Neuneinhalb Stunden saßen die Abgeordneten zusammen und schoben die letzten Millionen hin und her. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rohde, wird am Dienstag in der Debatte allerdings von 25 Stunden sprechen, was tatsächlich die ganze Wahrheit ist, denn im November haben die Haushälter ja schon einmal zusammengesessen.

Ausgaben von 476 Milliarden Euro sind geplant

Damals allerdings hatte tags zuvor das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Schuldenbremse verkündet. Und weil selbst die Experten im Finanzministerium die Folgen dieses Urteils nicht binnen 24 Stunden durchdringen konnten, konnten die Haushälter ihre Beratungen nicht abschließen. Die Folge ist, dass der Haushalt 2024 erst jetzt beschlossen wird, fünf Wochen nachdem das Jahr 2024 begonnen hat.

Aber immerhin steht er jetzt, der erste Haushalt nach Karlsruhe. Ausgaben von 476,81 Milliarden Euro sind geplant, 31,12 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen. 39,03 Milliarden Euro neue Kredite darf der Bund aufnehmen, so viel, wie die Schuldenbremse gerade noch zulässt. Gerechnet wird mit Steuereinnahmen von 377,61 Milliarden Euro. Dazu kommen "sonstige Einnahmen" über 60,17 Milliarden, die hauptsächlich durch einen beherzten Griff in die Rücklagen zustande kommen.

Überhaupt war die Rücklage eine der wenigen positiven Überraschungen, die die Regierung zuletzt beim Haushalt erlebt hat. Nach der Schlussabrechnung für 2023 nämlich stellte das Finanzministerium fest, dass 6,38 Milliarden Euro übrig geblieben sind. Dadurch kann Lindner jetzt erstens darauf verzichten, für die Finanzierung des Ahrtal-Sondervermögens die Schuldenbremse auszusetzen. Und zweitens konnte der Haushaltsausschuss beschließen, doch keine 1,5 Milliarden Euro Corona-Kredite von der Bundesagentur für Arbeit zurückzufordern. Davor hatten Verfassungsrechtler ohnehin dringend gewarnt, und was verfassungsrechtliche Risiken angeht, sind sie empfindlich geworden in der Ampel.

Er klinge wie ein "Marsianer", wirft Lindner Middelberg vor

Schon am Vortag der Haushaltsdebatte hatte Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz der Regierung vorgeworfen, Geld auszugeben "wie nie zuvor". Am Dienstag schlägt Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg nun in die gleiche Kerbe. Die Regierung plane 34 Prozent mehr Ausgaben als im letzten Vorkrisenjahr 2019, rechnet er vor, während die Volkswirtschaft in diesem Zeitraum nur um 18,6 Prozent gewachsen sei. "Wir leben massiv über die Verhältnisse!", ruft Middelberg, von einem "Sparhaushalt" sei dieser Haushalt weit entfernt. Die zahlreichen Krisen will der Haushaltspolitiker als Ausrede nicht gelten lassen. Die spürten andere Staaten auch und hätten trotzdem "andere Wachstumszahlen".

Lindner hört sich alles mit vor der Brust gefalteten Händen an, besonders andächtig wirkt er aber nicht. Nur einmal nickt er wohlwollend, allerdings hat Middelberg ihn da gerade selbst zitiert: "Wer die Wirtschaft links liegen lässt, darf sich über Probleme von rechts nicht wundern", habe Lindner als Oppositionspolitiker mal gesagt, was der Finanzminister Lindner offenbar immer noch einen guten Satz findet.

Als er an der Reihe ist, lässt Lindner eine gewisse innere Empörung ob der oppositionellen Vorwürfe erkennen: "Sie klingen ja wie der Marsianer, der vor 14 Tagen mit seinem UFO gelandet ist", wirft er Middelberg vor, dabei habe die Union 16 Jahre lang Verantwortung getragen für "Bürokratie, Arbeitsmarkt und den Zustand der Infrastruktur". Dass sein Haushalt kein Sparhaushalt sei, empfindet Lindner dagegen gar nicht als Kritik, er spreche ohnehin lieber von einem "Gestaltungshaushalt". Die Regierung investiere "auf Rekordniveau" in Straße, Schiene, digitale Netze und Bildung.

Dass Middelberg ihm vorgerechnet hat, die Ampel erhöhe die Steuern, obwohl die FDP das doch nie gewollte habe - von der Mehrwertsteuer in der Gastronomie über den CO₂-Preis bis zur Plastiksteuer und der Lkw-Maut - will Lindner nicht unkommentiert lassen. Bei Mehrwertsteuer und CO₂-Preis, so sieht er das, kehre die Ampel nur zur Normalität zurück. Und ansonsten würden die Bürger ja auch kräftig entlastet, um 15 Milliarden Euro in der Lohn- und Einkommensteuer.

Das Verhältnis zwischen Scholz und Lindner soll abgekühlt sein

Angesichts der Zahlen kann man durchaus darüber streiten, ob der Haushalt 2024 ein Sparhaushalt ist. Unbestritten ist dagegen, dass das Geld zumindest gemessen an den eigentlichen Ampel-Wünschen knapp war. Schon mit dem Kabinettsbeschluss riss Lindner alle Zeitpläne, am Ende musste ihm sogar der Kanzler helfen. Und nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zeugen die langen Nächte, die Lindner, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zusammen im Kanzleramt verbringen mussten, erst recht von den Geldnöten der Ampel.

Detailansicht öffnen Lange sollen Olaf Scholz und Robert Habeck versucht haben, den Finanzminister doch noch dazu zu bringen, die Schuldenbremse noch ein weiteres Mal auszusetzen - ohne Erfolg. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Aus dem Umfeld des Finanzministers und auch aus dem des Kanzlers ist zu hören, dass von diesen Sitzungen etwas zurückgeblieben ist. Lange sollen Scholz und Habeck versucht haben, Lindner doch noch dazu zu bringen, die Schuldenbremse noch ein weiteres Mal auszusetzen. Der weigerte sich; weil die Rückkehr zur Schuldenbremse eine seiner roten Linien war für den Eintritt in diese Koalition, und weil er, so sagen es Leute, die ihn gut kennen, auch inhaltlich zutiefst von dieser Haltung überzeugt ist.

In der ersten Hälfte der Legislaturperiode hat Scholz Lindner regelmäßig den Rücken gestärkt, oft zum Ärger der Grünen. Zum Beispiel, als Lindner einen Inflationsausgleich in der Einkommensteuer durchsetzen wollte. Oder im Streit um die Kindergrundsicherung. Scholz wisse nun mal, dass die FDP den weitesten Weg habe zurücklegen müssen in diese Koalition, hieß es. Der Druck des einen und die Gegenwehr des anderen, in den Verhandlungsnächten nach dem Karlsruher Urteil, soll nun aber zu einem gewissen Temperaturabfall im Verhältnis der beiden geführt haben.

Am Dienstag, nachdem er seine Lieblingsposten im Haushalt aufgezählt hat, sagt Lindner unverdrossen: "All das, was ich an Gestaltung beschrieben habe, findet statt im Rahmen der Schuldenbremse." Manch einer in den Reihen seiner Koalitionspartner dachte da womöglich: abwarten.