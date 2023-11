Was ist da passiert? War nicht der Vizekanzler in den vergangenen Monaten - Stichwort: Heizungsgesetz - das Hauptziel der Häme über die Ampelkoalition? Was hat Robert Habeck getan, dass er nun selbst aus der Opposition und von Medien, die ihn traditionell scharf angreifen, mit Wohlwollen überschüttet wird?

Es dürfte an zwei Auftritten an Allerheiligen liegen, dass das so gekommen ist: an einem fast zehnminütigen Video, das Habecks Büro am frühen Abend auf die Plattform X hochlud, und an einem Auftritt in der ZDF-Sendung von Markus Lanz, die wenige Stunden danach ausgestrahlt wurde. Bei beiden Gelegenheiten äußert sich der Grünen-Politiker zu einer Angelegenheit, die im engeren Sinne nicht in seinem Geschäftsbereich als Wirtschafts- und Klimaschutzminister liegt. Er versucht, die deutsche Verantwortung gegenüber Israel mit Worten plastisch zu machen. Er spricht frei, wie üblich, doch mit mehr Nachdruck, mehr Emotion als bei anderen Auftritten in letzter Zeit. Er wolle, so drückt es Habeck aus, die seiner Ansicht nach verrutschte Debatte, ein wenig ordnen.

Habecks Ziel in beiden Auftritten: Dem "Ja, aber" entgegenzutreten, also den auch in der deutschen Öffentlichkeit um sich greifenden Relativierungen der Unterstützung Israels und der Aufrechnung der Gräueltaten der Hamas mit den Opfern, die Israels Militäreinsatz im Gazastreifen mit sich bringt.

"Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, und wir haben die Verpflichtung, Israel beizustehen und dieses Schutzversprechen, das ja aus der Geschichte entwickelt wurde, aufrechtzuhalten. Das kann man sagen, ohne das Leid im Gazastreifen zu übersehen", so Habeck bei Lanz.

Antisemitismus sei "in keiner Gestalt zu tolerieren", sagt der Vizekanzler. "Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort." Es brauche auch von den muslimischen Verbänden in Deutschland eine Antwort. Einige hätten sich klar von den Taten der Hamas und vom Antisemitismus distanziert. "Aber nicht alle, und manche zu zögerlich, und ich finde, insgesamt zu wenige."

Lob für Habeck aus der CDU

In sozialen Medien wird Habeck nach den beiden Wortmeldungen Kanzler- oder bundespräsidiales Niveau attestiert. Zum zweiten Mal seit dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Angriffs auf Israel, treffe er den richtigen Ton "wie kein anderer in dieser Bundesregierung", schreibt die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien. Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet erklärt: Was Habeck sage, sei die "erforderliche, argumentativ stark und gut begründete innen- und außenpolitische Haltung Deutschlands". Diese müsse weit über alle Parteigrenzen hinweg gehört und unterstützt werden.

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, sagt bei RTL, "ein so klares, und wie ich auch meine, ausgewogenes Statement, das auch die Belange der Palästinenser, berechtigte Belange der Palästinenser, ausdrücklich erwähnt, habe ich in dieser Form in den letzten Wochen nicht gesehen". Habecks Äußerungen seien in Format und Stil eine "Ausnahme". Er hoffe, dass das Video in andere Sprachen übersetzt werde, so dass es auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch sprechen, verstanden werden könne.

Habeck betont, dass er sich um den stärker werdenden islamistischen Antisemitismus sorge. Das Verbrennen israelischer Flaggen sei eine Straftat, das Preisen der Hamas-Taten auch. "Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden."

Diese Art des Antisemitismus dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagt Habeck.

Mit Bestürzung erfülle ihn auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken. Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, seien furchtbar. Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden könne damit jedoch niemals legitimiert werden.