Stars und Berühmtheiten nahmen bereits im April an einer ähnlichen Veranstaltung unter dem Motto: ''One World: Together at Home'' teil, die ebenso von der NGO Global Citizen mitgestaltet wurde.

Impfstoffe, Behandlungen und Tests sollen bezahlt werden: Mit weiteren 4,9 Milliarden Euro will die EU die Corona-Pandemie eindämmen. Auf einer virtuellen Geberkonferenz sagt Kanzlerin Merkel auch viel Geld aus Deutschland zu.

Die EU hat zum Auftakt einer virtuellen Geberkonferenz zur Corona-Pandemie weitere 4,9 Milliarden Euro zugesagt. Das Geld soll eingesetzt werden, um besonders verwundbare Länder zu unterstützen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag. Jeder Mensch auf der Welt müsse Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfstoffen bekommen - egal wo er lebe, wo er herkomme oder wie er aussehe.

Deutschland sagt weitere 383 Millionen für Kampf gegen Corona zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte in einer Videobotschaft an, dass Deutschland zur globalen Bewältigung der Corona-Pandemie zusätzlich 383 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. "Ich bin der festen Überzeugung: Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen weltweit verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein. Dieses Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen", sagte Merkel. Bereits Anfang Mai hatte die Kanzlerin als deutschen Beitrag 525 Millionen Euro zugesagt. Insgesamt beläuft sich der deutsche Anteil damit auf über 900 Millionen Euro.

Bei dem im Internet zu verfolgenden Event soll es im Laufe des Nachmittags auch Redebeiträge von Wissenschaftlern und anderen Spitzenpolitikern geben. Für den Abend ist ein Online-Konzert berühmter Musiker und Stars angekündigt. Dafür haben die Organisatoren unter anderem Justin Bieber, Shakira, Coldplay und Miley Cyrus gewinnen können. "Heute werden Künstler, Wissenschaftler und Staats- und Regierungschefs (...) mit einer Stimme sprechen - in einem außerordentlichen Moment globaler Einheit", hatte von der Leyen als Mitveranstalterin kurz vor Beginn des Events kommentiert.

Sie konnten für die Online-Gala auch zahlreiche nicht musizierende Stars für Gastauftritte gewinnen. Zu ihnen zählen zum Beispiel die Schauspielerinnen Kerry Washington und Charlize Theron, Ex-Fußballprofi David Beckham und das frühere Top-Model Naomi Campbell. Moderiert werden sollte der Abend von Dwayne "The Rock" Johnson. "Dieser kritische Moment in der Geschichte verlangt von uns allen, zusammenzuhalten und eine bessere Zukunft für alle zu schaffen", sagte der Schauspieler zu seinem Engagement. Ziel sei es, die globale Gemeinschaft zu stärken, die sich für gerechten Zugang zu Gesundheitsversorgung einsetzt und gegen die enormen Ungerechtigkeiten in unserer Welt kämpft.

Der am 4. Mai mit einer ersten internationalen Geberkonferenz gestartete Spendenmarathon hat bislang rund 9,8 Milliarden Euro eingebracht. Mit dem Geld soll vor allem ein universeller Zugang zu erschwinglichen Coronavirus-Impfstoffen, Behandlungen und Tests ermöglicht werden. Das Event am Samstag wurde von der EU-Kommission gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisationen Global Citizen organisiert.

Wann Impfstoffe und wirksame Arzneien gegen das Coronavirus einsatzbereit sein werden, ist derzeit noch unklar. Die weltweit für den Kampf gegen die Pandemie benötigten Mittel wurden zuletzt allerdings von UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf rund 40 Milliarden US-Dollar (36 Mrd Euro) geschätzt.