Energiekrise in Deutschland:Ein Land auf Sparflamme

Von Markus Balser und Henrike Roßbach, Berlin

Wie dramatisch die Lage im Land ist? Robert Habeck bückt sich kurz am Rednerpult in seinem Ministerium, verschwindet aus dem Blickfeld der Kameras und holt eine Grafik zu den Füllständen der deutschen Gasspeicher hervor. Alle Kurven fallen steil ab - lediglich die oberste, die blaue, liegt außerhalb der kritischen Zone. Es dauert dann allerdings nur 40 Sekunden, bis Habeck erklärt, dass ausgerechnet diese Kurve "per Logik und per Gesetz" ausscheidet, weil Deutschland in diesem Szenario auf dem Gasmarkt quasi nicht mehr kooperieren dürfte mit seinen EU-Partnern. "Die Lage ist ernst", sagt der Wirtschaftsminister.