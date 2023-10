Ein Schiff in der Nähe des Lecks, seismische Erschütterungen, ein zerstörtes Datenkabel - in Finnland ist man mittlerweile überzeugt, dass die "Balticconnector" durch einen Anschlag beschädigt wurde. Die Erdgaspipeline zwischen Finnland und Estland war Sonntagnacht wegen eines ungewöhnlichen Druckabfalls abgeschaltet worden. Gasgrid Finland und der estnische Gasnetzbetreiber Elering hatten kurz vor zwei Uhr morgens den Druckabfall bemerkt und die Ventile geschlossen. Zeitgleich wurde eine Störung im zentralen Datenkabel zwischen Finnland und Estland festgestellt. Am Dienstag sagte dann der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo auf einer Pressekonferenz, dass die Schäden wahrscheinlich durch "äußere Einwirkung" entstanden seien.

Orpo fügte hinzu, Finnland habe seine "Bereitschaft erhöht", was ihm verwunderte Blicke der anwesenden Militärs einbrachte. In Finnland ist es nicht üblich, von einer Erhöhung der Bereitschaft zu sprechen, da dies bereits eine militärische Bedrohung signalisieren würde. Orpo nahm die Formulierung später zurück, indem er sagte, die Streitkräfte hätten ihre Bereitschaft "intensiviert".

Offiziell zeigt keiner mit dem Finger auf Russland

Helsingin Sanomat schrieb davon, die ganze Pressekonferenz über sei ein riesiges "Nilpferd im Raum" gestanden, das aber in dem Fall "eher ausgesehen habe wie ein Bär", womit Russland gemeint ist: Weder Präsident Sauli Niinistö noch Orpo wollten sich zur möglichen Urheberschaft äußern.

Verwirrung gab es zunächst auch um die Frage, ob die Leitung durch eine Sprengung oder durch anderweitige Sabotage zerstört wurde. Nachdem finnische Geologen gesagt hatten, man habe keine seismischen Aktivitäten feststellen können, schrieb das norwegische Forschungsinstitut Norsar am Dienstag, man habe am Sonntag um 1.20 Uhr sehr wohl seismische Wellen aufgezeichnet. Laut Norsar lag die Erschütterung bei einer Stärke von 1,0 auf der Richter-Skala, was knapp hundert Kilogramm TNT-Sprengstoff entspreche. Die Explosionen, die im September 2022 die Nord-Stream-Pipelines zerstörten, waren um ein Vielfaches stärker.

Jüri Saska, der Kommandeur der estnischen Marine sagte hingegen, die Pipeline sei wohl nicht gesprengt, sondern mit starker Kraft gezogen worden und dabei gerissen: "Das Rohr ist mit Beton bedeckt", erklärte Saska dem estnischen Rundfunksender ERR. "Es sieht so aus, als ob jemand es seitlich herausgerissen hätte und der Beton an der Stelle gebrochen und abgefallen wäre." Die Kriminalpolizei sagte bei einer ersten Pressekonferenz am Mittwoch ebenfalls, der Schaden sei "durch mechanische Gewalt" verursacht worden, man könne eine Explosion ausschließen. Norsar gab an, dass die aufgezeichnete Erschütterung auch durch den Aufprall eines Ankers auf die Leitung verursacht worden sein könnte.

Die Polizei tippt auf Täter mit Spezialgerät und Fachwissen

Timo Kilpeläinen, Chefinspektor der finnischen Zentralen Kriminalpolizei, sagte, der Schaden sei an der Stelle lokalisiert worden, an der der Finnische Meerbusen am tiefsten sei, man vermute ihn in einer Tiefe zwischen 50 und 100 Metern, was auf Täter mit Spezialgerät und großem Fachwissen hindeute. Die Zentrale Kriminalpolizei ermittelt momentan wegen des Verdachts auf schweren Vandalismus.

Gasgrid schätzt, dass die Reparatur der Pipeline mindestens fünf Monate dauern wird. Sowohl die Betreiberfirma als auch die finnische Regierung versicherten aber, dass durch das Leck weder die aktuelle Energieversorgung noch die längerfristige Versorgungssicherheit gefährdet seien. Finnland hat im vergangenen Jahr in Inkoo ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb genommen, über das Gas nach Finnland fließt.

Die finnische Tageszeitung Hufvudstadsbladet verwies darauf, dass Präsident Niinistö im August gewarnt hatte, das Land müsse vorbereitet sein "auf alle möglichen schmutzigen Tricks" von russischer Seite. "Viele Arten von Cyberkriminalität und hybriden Operationen sind mittlerweile an der Tagesordnung", sagte er damals.

Hackerangriff auf die Zentralbank

Am Donnerstag vergangener Woche hatten sowohl die Zentralbank von Finnland als auch die Steuerbehörde von Überlastungsangriffen auf ihre Server berichtet. Die Zeitungen Turun Sanomat und Salon Seudun Sanomat sowie verschiedene Firmen wurden am selben Vormittag ebenfalls attackiert. Später brüstete sich die russische Hackergruppe "NoName057(16)" auf Telegram damit, hinter den Angriffen zu stecken. Als Grund gaben sie Finnlands Unterstützung der Ukraine und Sanktionen gegen Russland an.

Der Onlinedienst Marine Traffic, der die Schiffsbewegungen auf den Weltmeeren verfolgt, meldete am Dienst, dass sich ein russisches Frachtschiff das ganze Wochenende über in der Gegend des Anschlagsortes aufgehalten habe. Man habe die SGV Flot dort von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntagabend um 23 Uhr geortet. Der Eigentümer des Schiffs, das russische Unternehmen Baltic Fuel Company, erklärte am Mittwoch, die SGV Flot habe wegen des schlechten Wetters an dieser relativ geschützten Stelle geankert.

Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der Nato, sicherte am Mittwoch in Brüssel Finnland und Estland die Hilfe des Verteidigungsbündnisses zu. "Wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um einen absichtlichen Angriff auf kritische Nato-Infrastrukturen handelt, dann ist das natürlich ernst", so Stoltenberg während des Treffens der Verteidigungsminister. "Aber es wird auch eine einheitliche und entschlossene Antwort der Nato geben."