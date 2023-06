Tiefer Graben

Na gut, als Kind war er ab und zu vorne an der Station, sein Vater hat da als Zollbeamter gearbeitet, damals, als es hier brummte. In manchen Jahren passierten in Vaalimaa mehr als zwei Millionen Menschen die Grenze. Jetzt fühlt es sich an, als würden wir hier neben der Grenzzufahrt am Rand einer weltpolitischen Sackgasse sitzen. In der halben Stunde, die wir reden, fährt auf der Europastraße kein einziges Auto vorbei.

Dann muss Koskela los. Zum Abschied murmelt er noch über das „recht spezielle Verhältnis“ der Finnen zu Russland. Was er damit meint: „Mein Urgroßvater hat im Winter- und im Fortsetzungskrieg gekämpft, mein Großvater im Winterkrieg.“ Hmm. Die Reise hat noch gar nicht richtig begonnen, da stehen erstmals schon die beiden Kriege im Raum, um die es in den kommenden acht Tagen so oft gehen wird wie um nichts anderes.



———

1344 Kilometer entlang der finnisch-russischen Grenze. Was streng genommen unmöglich ist, die Grenze zieht sich meist durch Wälder, Seen, Moore, Leere. Aber die Via Karelia kann man bereisen, die den Osten des Landes von Vaalimaa bis hoch in den Norden durchschlängelt.