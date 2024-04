Von Michael Bauchmüller, Claus Hulverscheidt und Roland Preuß

Eine Kampfansage an die Koalitionspartner? Ein Scheidungsantrag? Oder einfach nur der Versuch, das eigene Profil zu schärfen? Mit einem Zwölf-Punkte-Plan "zur Beschleunigung der Wirtschaftswende" meldet sich am Montag das FDP-Präsidium zu Wort - rechtzeitig vor dem Parteitag am Wochenende. Fast jeder der Punkte liegt quer zur gemeinsamen Politik der Ampelkoalition. Was genau will die FDP? Ein Überblick über die zentralen Forderungen.