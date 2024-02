Das neue Europaparlament wird zwar erst Anfang Juni gewählt, doch das Gerangel darum, wie die künftigen Fraktionen aussehen werden, hat bereits begonnen. Nun hat sich ein Mann festgelegt, dessen Respekt für das Parlament - und die gesamte EU - sich normalerweise in engen Grenzen hält: der ungarische Premier Viktor Orbán . Wie er Ende voriger Woche in einem Interview mit italienischen Zeitungen sagte, wolle er, dass die EU-Abgeordneten seiner Fidesz-Partei nach der Wahl der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) beitreten. "Die Idee war, vor den Wahlen einzutreten, aber jetzt werden wir es nach der Abstimmung tun", zitiert die Zeitung La Stampa Orbán. "Wir sind bereit und werden uns den Konservativen anschließen."

Diese Entscheidung ist aus ideologischer Sicht überraschend. In der europäischen EKR sind zwar etliche Parteien Mitglied, die wie die Fidesz rechtspopulistische, nationalistische und EU-skeptische Positionen vertreten. Die EKR steht damit deutlich weiter rechts als die bürgerlich-konservative Europäische Volkspartei (EVP), der die deutschen Unionsparteien angehören. Allerdings ist in der EKR die ehemalige polnische Regierungspartei PiS eine einflussreiche Kraft. Sie befürwortet im Gegensatz zu Orbán die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine durch die EU. Der unterschiedliche Blick auf den Krieg in der Ukraine und den russischen Machthaber Wladimir Putin, mit dem Orbán sich voriges Jahr noch provokativ fotografieren ließ, hatte in jüngster Zeit einen breiten Keil zwischen Warschau und Budapest getrieben.

In Brüssel war deswegen lange Zeit darüber spekuliert worden, dass Orbáns Abgeordnete der rechtsextremen Fraktion Identität und Demokratie (ID) beitreten. Bei dieser sind unter anderem die Europaparlamentarier der deutschen AfD Mitglieder, der österreichischen FPÖ und des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen. Ranghohe ID-Vertreter hatten in den vergangenen Wochen immer wieder wissen lassen, dass sie die zwölf Fidesz-Abgeordneten willkommen heißen würden. Die Parlamentarier aus Ungarn sind seit 2021 fraktionslos. Damals verließen sie wegen des autokratischen und europafeindlichen Kurses von Orbán die EVP.

Meloni sitzt als einzige Regierungschefin der vier großen Mitgliedsländer fest im Sattel

Aus machtpolitischer Sicht ergibt Orbáns Entscheidung jedoch doppelt Sinn - für den Ungarn ebenso wie für die EKR. Zum einen nähert sich Orbán durch diesen Schritt der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni an. Ihre Partei, die Fratelli d'Italia, ist Teil der EKR, Meloni ist deren Vorsitzende. Die weit rechts stehende Italienerin ist eine aufsteigende politische Kraft in der EU. Als einzige Regierungschefin eines der vier großen Mitgliedsländer sitzt sie innenpolitisch unangefochten im Sattel. Wie groß ihr Einfluss ist, zeigte sich am vergangenen Donnerstag beim EU-Gipfeltreffen: Diplomaten zufolge stimmt Orbán dem von ihm lange blockierten 50-Milliarden-Euro-Hilfspaket auch deswegen zu, weil Meloni ihm zuvor die Aufnahme seiner Fidesz-Parlamentarier in die EKR versprach.

Meloni zur Verbündeten zu haben, ist für Orbán wichtig: Der Regierungswechsel in Polen hat ihn einen wichtigen Partner gekostet. Auf seinen neuen Freund Robert Fico, den ebenso populistischen, aber sprunghaften Premier der Slowakei, ist offenbar kein Verlass. Angesichts der Debatte, ob die EU Ungarn wegen der ständigen Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien die Stimmrechte entziehen sollte, braucht Orbán andere Regierungschefs, die zu ihm halten und ihn gegebenenfalls schützen.

Doch auch Meloni profitiert davon, dass die Fidesz-Leute zu ihr kommen. Den derzeitigen Umfragen zufolge werden die beiden Rechtsfraktionen EKR und ID bei der Europawahl im Juni deutlich zulegen und die Plätze drei und vier belegen, hinter der EVP und den europäischen Sozialdemokraten. Zu welcher Fraktion dann die Fidesz-Politiker gehören, dürfte darüber entscheiden, ob EKR oder ID die drittgrößte Fraktion wird. Melonis Einfluss könnte also noch steigen, wenn ihre Partei die ID überflügelt, zu der auch die Lega ihres Koalitionspartners Matteo Salvini gehört.

Komplizierter würde die Lage dagegen für die EVP und deren Chef, den CSU-Politiker Manfred Weber. Er hat in den vergangenen Monaten immer wieder Fühler zu Meloni persönlich sowie in Richtung ihrer EKR ausgestreckt, zumindest zu den Mitgliedsparteien, die er als proeuropäisch, proukrainisch und rechtsstaatskonform definiert. Es gab sogar Spekulationen, dass er Melonis Fratelli-Abgeordnete zum Übertritt zur EVP überreden wollte, um seine Fraktion gegen Sitzverluste zu wappnen. Eine Kooperation mit einer EKR-Fraktion, der die Fidesz-Parlamentarier angehören, wäre nach seinen eigenen Kriterien deutlich schwieriger zu rechtfertigen.