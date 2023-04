Das Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich (Archivbild).

Mehrere Umweltorganisationen kritisieren die EU-Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundlich. Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der World Wide Fund For Nature (WWF) haben zusammen mit anderen Gruppen Klagen gegen die EU-Kommission eingereicht, wie die Verbände mitteilten. Sie ziehen am Dienstag vor den Europäischen Gerichtshof, um die Aufnahme von Gas und Atomkraft in die Liste klimafreundlicher Investitionen zu verhindern.

Die Klagen der Organisationen richten sich gegen die EU-Taxonomie, eine Liste von Investitionen, die in Europa als nachhaltig bezeichnet und vermarktet werden können. Das Europäische Parlament hatte im Juli den Weg für das umstrittene Öko-Label freigemacht. Die Taxonomie soll Investoren und Banken einen Leitfaden geben, welche Technik als nachhaltig einzustufen ist. Sie hat für die Finanzbranche eine große Bedeutung, da immer mehr Investoren nur in grüne Technologien einsteigen wollen.

Das Label löste Diskussionen aus, da beim Verbrennen von Gas klimaschädliches CO₂ ausgestoßen wird und bei der Nutzung von Atomenergie radioaktiver Müll entsteht. Österreich und Luxemburg klagen ebenfalls gegen die EU-Taxonomie.

"Die EU-Kommission darf nicht das Problem als Lösung verkleiden. Atom und Gas können nicht nachhaltig sein", sagte die Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, Nina Treu. Während Greenpeace gegen das grüne Label für Atom und Gas vorgehen will, richtet sich die Klage anderer Gruppen speziell gegen die Einstufung von Gas. "Mit der Entscheidung, fossiles Erdgas als klimafreundlich zu klassifizieren, hat sich die EU-Kommission sowohl faktisch als auch rechtlich auf sehr dünnes Eis begeben", sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt.