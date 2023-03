Von Jan Diesteldorf, Brüssel, und Josef Kelnberger, Straßburg

Das Straßburger Parlamentsgebäude ist ein heikler Ort für eine Debatte darüber, wie in Europa Energie eingespart und das Klima geschont werden kann. Sogar die Mehrzahl der Europaabgeordneten hält die jeden Monat anstehende Reise von Brüssel zur viertägigen Plenarsitzung im Elsass für ebenso lästig wie überflüssig. Aber Straßburg ist nun mal offiziell der Hauptsitz des Parlaments, so steht das in den Verträgen, Frankreich wird daran nichts ändern lassen. Und deshalb bleibt das aufwendige Doppelleben des Parlaments in Brüssel und Straßburg ein Angriffspunkt für Polemik.