1. Juli 2019, 09:59 Uhr EU-Gipfel Führt Timmermans die Kommission - oder kommt ein Joker?

Das Ringen um die Top-Jobs in der EU geht weiter.

Bei einem Sondergipfel in Brüssel gelingt es den Staats- und Regierungschefs der EU zunächst nicht, sich zu einigen.

In mehreren Staaten regt sich Widerstand gegen die Lösung, die Bundeskanzlerin Merkel favorisiert: Der niederländische Sozialdemokrat Timmermans würde Kommissionschef, der deutsche Christdemokrat Weber Parlamentspräsident, und ein Liberaler oder eine Liberale EU-Ratspräsident.





Von Karoline Meta Beisel , Matthias Kolb und Alexander Mühlauer , Brüssel

Mehr als 15 Stunden, nachdem der EU-Sondergipfel in Brüssel beginnen sollte, suchen die 28 Staats- und Regierungschefs noch immer nach einem Kompromiss, um die Top-Jobs in der Europäischen Union zu besetzen. In Brüssel ist die Sonne einmal unter- und einmal aufgegangen, doch eine Lösung gibt es nicht.

Der am Wochenende von Bundeskanzlerin Angela Merkel angedeutete Kompromiss, wonach der sozialdemokratische Spitzenkandidat Frans Timmermans aus den Niederlanden neuer Kommissionschef werden soll, hat bisher keine Mehrheit gefunden. Ausschließen lässt sich momentan aber nichts; Timmermans könnte am Ende doch die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten, wenn sich die 28 Staats- und Regierungschefs einigen sollten.

Was war zuvor passiert, und warum dauert es so lange? Der Sondergipfel begann erst um 21.24 Uhr, mit mehr als drei Stunden Verspätung. Am Nachmittag hatten sich die Vertreter der Parteienfamilien getroffen. Vor allem in der Europäischen Volkspartei (EVP) gibt es Redebedarf. Anders gesagt: Es gärt, viele sind unzufrieden mit dem Vorschlag, den Merkel mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Spaniens Premier Pedro Sánchez und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte beim G-20-Gipfel in Osaka ausgehandelt hat. Bei der Ankunft gibt der Ire Leo Varadkar die Meinung vieler in der EVP wieder: "Wir werden das Amt des Kommissionspräsidenten nicht so einfach aufgeben."

Der Vorschlag, der in der Nacht oft als "Sushi-Deal" bezeichnet wird, sieht vor, dass das Amt des Kommissionspräsidenten an die Sozialdemokraten gehen soll. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) im Kreis der Staats- und Regierungschefs keine Mehrheit bekommen würde.

Im Gegenzug sollte die EVP das Amt des EU-Außenbeauftragten und des EU-Parlamentspräsidenten bekommen; für diesen Posten wäre Weber vorgesehen. Die Liberalen sollten nach der Osaka-Lösung den Ratspräsidenten stellen, also den Nachfolger von Donald Tusk. Schon am Samstag war der Plan von den Staaten der Visegrád-Gruppe - Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei - kritisiert worden. Sie lehnen Timmermans ab, weil der Niederländer als Vizepräsident der EU-Kommission für die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn zuständig ist. Italien schwankt - und es ist schwer vorstellbar, einen Kommissionschef gegen zwei große Mitgliedstaaten durchzudrücken.

Eine zentrale Figur ist EU-Ratspräsident Donald Tusk, der als Vermittler fungiert und Differenzen überbrücken soll. Als die 28 in der Diskussion nicht weiterkommen, beginnt vor Mitternacht das "Beichtstuhlverfahren": Tusk redet nacheinander mit den Staats- und Regierungschefs, um deren "rote Linien" auszuloten und Kompromisse zu finden. Fünf Minuten soll das eigentlich dauern, bei wichtigen Akteuren wie Macron wird eine Viertelstunde daraus. Parallel finden "bilats" statt, also Einzelgespräche der Regierungschefs. Merkel, Macron, Rutte und Sánchez kommen mehrmals zusammen, mit Tusk und ohne.

Weil hier keine Berater oder gar Sprecher dabei sind, sind die Informationen, die nach außen sickern, einerseits begrenzt. Andererseits wird mit ihnen stets ein Ziel verfolgt, sie sollen die Debatte beeinflussen. Wenn die Christdemokraten von der EVP den viel einflussreicheren Posten des Ratspräsidenten bekämen und die Liberalen dafür die Nachfolge der Außenbeauftragten Federica Mogherini - wäre dies der Schlüssel zur Einigung?

An Gerüchten dringt heraus, dass die Spanier sauer auf den Iren Leo Varadkar sein sollen, weil er gegen Timmermans als Kommissionspräsidenten stänkere. Tusk teste Namen anderer Kompromisskandidaten. Angeblich sind neben der liberalen Spitzenkandidatin Margrethe Vestager die Bulgarin Kristalina Georgieva, Brexit-Chefverhandler Michel Barnier und der Ire Varadkar im Gespräch (alle drei gehören der EVP an). In den Gesprächen gehe es auch immer wieder um den frei werdenden Chefposten bei der Europäischen Zentralbank und die Vergabe von Vizeposten in der neuen Kommission, doch immerhin heißt es: Entschieden ist nichts.

In der Nacht macht ein Video die Runde. Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow, dessen Gerb-Partei zur EVP gehört, hat nach Mitternacht das Europa-Gebäude verlassen und trifft Timmermans in der bulgarischen Vertretung. Zu sehen ist, wie der Bulgare auf Timmermans einredet, bevor der niederländische Ex- Außenminister in recht allgemeinen Sätzen Borissow für dessen Kampf gegen die organisierte Kriminalität lobt (Bulgarien ist laut Transparency International das korrupteste Land der EU). Dann merkt Timmermans, dass er gefilmt wird und sagt: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier aufzeichnen sollten."

As the special EU summit to choose the next #EUTopJobs goes into the night, the horse trading spreads out of the @EUCouncil building. Bulgarian PM Borissov left #EUCO for meeting with Commission President candidate @TimmermansEU at Bulgarian embassy. 🎥 pic.twitter.com/Akydfxvnx2 — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 30. Juni 2019

Gegen vier Uhr morgens tritt das Plenum wieder zusammen, doch Tusk kann keine für alle akzeptable Lösung präsentieren. Die Herausforderungen bleiben gleich: Neben der Parteizugehörigkeit sind Geschlecht und regionale Herkunft zu beachten. Also müssen Süd- und Osteuropäer vertreten sein, und nicht nur Macron betont immer wieder, dass mindestens zwei Frauen Top-Posten erhalten müssen. Zudem muss der nächste Kommissionschef auch vom Europaparlament gewählt werden, und dort besteht man darauf, dass auf Jean-Claude Juncker einer der Spitzenkandidaten folgt (und für Merkel und die EVP ist Vestager keine "echte" Spitzenkandidatin, da sie ihre Ambitionen erst nach der Wahl bekannt gab).

Daneben gibt es andere Regeln: So kann nach übereinstimmender Sicht nur jemand Nachfolger von Donald Tusk als Ratspräsident, der selbst an Sitzungen des Gremiums teilgenommen hat. Dies bedeute, dass die populäre estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid keine Chancen hat, da ihr Land durch den Premier vertreten wird; hingegen könnte theoretisch die dänische Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt zum Zug kommen.

Weil in der Reihe der 28 nichts vorangeht, beginnt die nächste Runde im Beichtstuhlverfahren sowie diverse andere Treffen, auch wieder im "Osaka-Format": Merkel, Macron, Rutte, Sanchez und Tusk, Für alle in der Gruppe, so der Eindruck im Pressezentrum, ist dieser Dauergipfel eine Blamage - oft ist auch vom "Merkel-Deal" die Rede, der ausgerechnet in der eigenen EVP zumindest lange Zeit nicht mehrheitsfähig war.

Während Tusk weiter nach Lösungen sucht, geht draußen die Sonne auf. Um sieben Uhr, also zu jener Zeit, als sich die EU-28 erneut treffen sollten, taucht plötzlich ein Regierungschef im Pressesaal auf - und ist sofort von Dutzenden Reportern umringt. Es ist Giuseppe Conte, der Italiens Populisten-Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega vertritt. Er dämpft die Erwartungen auf eine schnelle Lösung und sagt, dass neben dem Spitzenkandidaten-Prinzip auch die regionale Balance wichtig ist.

Ein Regierungschef im Pressezentrum! Italiens Premier Conte bleibt vage. Derzeit gebe es keinen Deal. „Regionale Balance ist wichtig. Heute cLösung? „We will see“. Wer keine bilats macht, hat Zeit für solche Besuche #EUCO @SZ 2014 war 🇮🇹 zentral bei Verhandlungen, nun am Rande pic.twitter.com/XTIehU3Tzh — Matthias Kolb (@matikolb) 1. Juli 2019

Unterdessen wird deutlich, dass diese Nacht auch in Berlin zu erhitzten Diskussionen führt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF tritt EU-Kommissar Günther Oettinger auf und sagt, dass er die Vorbehalte gegen Timmermans verstehen könne: die christdemokraten hätten schließlich die Europawahl gewonnen. Es stimmt: Trotz Verlusten ist die EVP weiterhin die größte Fraktion im Europaparlament, das morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Unverständnis signalisiert auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und kritisiert damit natürlich vor allem die Kanzlerin.

Um acht Uhr morgens, mit einer Stunde Verspätung, beginnt das Arbeitsfrühstück der Staats- und Regierungschefs. Wie es ausgeht, wer welchen Posten bekommt, ist weiterhin so offen wie das Ende dieses Gipfels. Der Wunsch, Brüssel mit einem Ergebnis zu verlassen, sei groß unter den Staats- und Regierungschefs, heißt es immer wieder.

Sollte dies aber nicht gelingen, steht immerhin schon fest, wann der nächste Sondergipfel stattfinden könnte: am Montag, den 15. Juli. In den Tagen danach ist die Abstimmung über die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Europaparlament vorgesehen.