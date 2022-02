Der Eingang zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Nach einem Urteil des EuGH kann die Kommission Mitgliedstaaten Geld vorenthalten, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Geklagt hatten die beiden Regierungen, die am kritischsten beäugt werden.

Von Kassian Stroh

Auf Ungarn und Polen kommen womöglich hohe finanzielle Einbußen zu, weil dort nach Ansicht der EU-Kommission der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Weg freigemacht, die neuen Regeln zur Ahndung entsprechender Verstöße in der EU anzuwenden. Die Richter erklärten den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus "in vollem Umfang" für legal. Damit könnte die Kommission schon bald Verfahren gegen Länder wie Ungarn und Polen einleiten, um ihnen am Ende auch Mittel aus dem EU-Haushalt zu kürzen.

Konkret geht es in dem EuGH-Verfahren um die "Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit", die seit Anfang 2021 in Kraft ist. Sie soll sicherstellen, dass Verstöße gegen Prinzipien wie die Gewaltenteilung nicht mehr ungestraft bleiben, wenn dadurch ein Missbrauch von EU-Geld droht. Dagegen klagten Polen und Ungarn, die sich besonders im Fokus des neuen Instruments sehen, vor dem EuGH. Gegen beide Länder laufen Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge. Polen baut das Justizwesen trotz internationaler Kritik um, die ungarische Regierung steht wegen ihrer Flüchtlings-, Medien-, Hochschul- und Justizpolitik in der Kritik.

Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wollte bis zum Urteil warten, ehe sie den Mechanismus nutzt. So sieht es auch eine Einigung der Staats- und Regierungschefs vom Sommer 2020 vor, mit der man die Regierungen in Budapest und Warschau dazu gebracht hatte, ihre Blockade wichtiger EU-Haushaltsentscheidungen aufzugeben. Zugleich betonte die Kommission immer wieder, dass die Vorbereitungen für Verfahren nach dem Mechanismus liefen und dass kein Fall verloren gehen werde. Das Europaparlament hingegen macht seit Langem Druck und hat die Kommission wegen ihrer Zögerlichkeit sogar vor dem EuGH verklagt - dieses Verfahren läuft noch.

Polen und Ungarn bekommen jährlich Milliarden aus dem Gemeinschaftsbudget. Allzu schnell dürfte es mit Mittelkürzungen allerdings nicht gehen. Zunächst einmal steht dem ein formelles Argument entgegen: Die EU-Kommission will unter Berücksichtigung des Urteils noch die Leitlinien zur Anwendung des Verfahrens fertigstellen.

Wichtiger aber sind wohl politische Erwägungen: In Ungarn wird Anfang April ein neues Parlament gewählt. Würde die Kommission vorher noch erste Schritte einleiten, könnte dies als Einmischung in den Wahlkampf gewertet werden. Erst am Wochenende hatte Ministerpräsident Viktor Orbán die EU bei einem Wahlkampfauftritt hart attackiert und auch die Möglichkeit eines Austritts angedeutet: Sie führe "einen heiligen Krieg", einen "Rechtsstaats-Dschihad" gegen sein Land.

Polen wiederum deutete zuletzt Kompromissbereitschaft im Dauerstreit mit der EU über seine Justizreformen an. Abgeordnete der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stellten vergangene Woche einen Gesetzentwurf vor, wonach Richter nicht mehr der höchst umstrittenen Disziplinarkammer unterworfen sein sollen, die die EU-Kommission als Gefahr für die Unabhängigkeit der Richter wertet. Zudem legte Polen einen Streit mit Tschechien bei, der ebenfalls den EuGH beschäftigt hatte und in dem Polen einen Beschluss der Richter ignorierte.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa