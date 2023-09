Nach dem "Machtwort" von Bundeskanzler Olaf Scholz an den grünen Koalitionspartner macht die Bundesregierung den Weg frei für eine weitere Verschärfung des europäischen Asylrechts. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) verhandelte am Donnerstag mit den anderen Innenministerinnen und Innenministern der EU über Änderungen an der sogenannte Krisenverordnung, dem letzten Baustein der großen Asylreform. Diese setzt Regeln für den Fall, dass ein Land von außergewöhnlich hohen Flüchtlingszahlen überfordert ist. Die Rechte von geflüchteten Menschen können dann ganz massiv eingeschränkt werden, weshalb die Grünen bislang ihre Zustimmung verweigert hatten.

"Wir werden unserer Verantwortung gerecht, wir stimmen zu", sagte Faeser bei der öffentlichen Aussprache der Minister am Donnerstagnachmittag nach stundenlangen Gesprächen. Faeser erreichte in den Verhandlungen Klarstellungen, die darauf zielen, dass der Krisenmodus nicht beliebig ausgerufen werden kann, sondern wirklich "außergewöhnlich" ist. Außerdem kämpfte sie um Ergänzungen am Text, die den Geflüchteten besseren Schutz garantieren.

Italien will private Seenotretter in Krisenfällen verbieten

Bis Donnerstagnachmittag gab es allerdings noch keine offizielle Einigung. Ob die nötige qualifizierte Mehrheit (55 Prozent der Staaten, 65 Prozent der EU-Bevölkerung) erreicht würde, erschien wieder unsicher, weil die italienische Regierung von ihrer ursprünglichen Zustimmung abrückte und sich Bedenkzeit erbat. Offenbar war man der Meinung, das neue Kompromisspapier komme Deutschland zu sehr entgegen.

Der italienischen Regierung geht es vor allem darum, die Arbeit von privaten Seenotrettern als "Instrumentalisierung" von Migranten werten zu können. Für die Grünen wäre das schwer zu akzeptieren. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu am Rande eines Treffens mit dem italienischen Außenminister Antonio Tajani in Berlin: "Freiwillige Seenotretter haben eine lebensrettende Aufgabe im Mittelmeer, deswegen haben sie unsere Unterstützung." Tajani erwiderte, sein Land führe keinen Krieg gegen die Seenotretter, "aber Italien darf nicht zu dem Land werden, wo alle NGO-Schiffe Menschen an Land bringen".

Sollte es eine Einigung geben, käme das einem Durchbruch bei der europäischen Asylreform gleich. Die Krisenverordnung ist der einzige von insgesamt zehn Gesetzestexten, zu dem die Staaten noch keine gemeinsame Position gefunden haben. Erst nach einer Einigung unter den Staaten könnten sie die abschließenden Verhandlungen mit dem Europaparlament über das ganze Paket beginnen. Sie sollen vor den Europawahlen im Juni 2024 abgeschlossen sein.

Wirkung wird die Reform erst in vielen Monaten entfalten

Das ganze Reformpaket dient vor allem dem Zweck, Ordnung ins europäische Asylsystem zu bringen und Bewerber mit geringen Erfolgsaussichten schon an der Grenze abzuweisen. Es ist nicht geeignet, die Zahl der in Deutschland ankommenden Migranten sofort zu begrenzen, denn die Verhandlungen werden noch viele Monate dauern.

Die deutsche Regierung ist die einzige in Europa, die sich dem Gesetzentwurf zur Krisenverordnung wegen menschenrechtlicher Bedenken verweigert hatte. Staaten wie Ungarn, Polen, Österreich und Tschechien ging er nicht weit genug. Deshalb kam bei einer ersten Abstimmung im Juli nicht die nötige Mehrheit zustande.

Ministerin Faeser sagte am Donnerstag, es müsse sichergestellt sein, dass Regierungen die Krisenverordnung nicht "leichtfertig" in Anspruch nehmen können. Die Staaten an den Außengrenzen müssten auch im Krisenfall alle ankommenden Flüchtlinge registrieren. Sie beharrte zudem darauf, dass der Krisenfall nicht von einzelnen Ländern, sondern nur vom Rat ausgerufen werden kann, und auch das nur mit qualifizierter Mehrheit.

Die Ministerin setzte sich auch für menschlichere Regeln in der Verordnung ein. Dabei ging es ihr beispielsweise um den Standard der Flüchtlingsunterkünfte. Sie forderte auch, Familien mit Kindern müssten von den Regeln ausgenommen werden, aber dafür gab es absehbar keine Mehrheiten. Möglicherweise solle in einer Protokollnotiz festgehalten werden, dass Deutschland in den weiteren Verhandlungen mit dem Parlament auf höhere humanitäre Standards dringen wird.

Die "Verordnung für Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl" verschärft noch einmal die Regeln für Asylverfahren an den Außengrenzen, die die Mitgliedstaaten im Juni in Luxemburg vereinbart haben. Asylbewerber können im Krisenfall demnach nicht nur zwölf, sondern sogar zwanzig Wochen lang festgehalten werden, bis über ihren Antrag entschieden ist. Bis zur möglichen Abschiebung aus dem Lager könnten dann viele Monate vergehen.

Auch der Personenkreis, der in Lagern festgehalten wird, könnte im Krisenfall erweitert werden: Im Normalfall trifft es Asylbewerber aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von maximal 20 Prozent, diese Schwelle könnte auf 75 Prozent erhöht werden. Und falls Migranten von anderen Staaten "instrumentalisiert" werden, um die EU zu schwächen, könnten sogar alle in Haft genommen werden.