Ein Labor in Leipzig: SARS-CoV-2-Proben werden aus dem PCR-Analysegerät entnommen. Wer sich derzeit in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, hat es in den meisten Fällen mit der Variante B.1.1.7 zu tun.

Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag in den Fachmagazinen The Lancet Infectious Diseases und The Lancet Public Health veröffentlicht wurden. Zuvor hatte es teilweise die Annahme gegeben, die Variante B.1.1.7 sei nicht nur leichter übertragbar als die in Wuhan entdeckte Wildform des Virus, sondern könne auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen.

In ihrer Studie untersuchten Forscher des University College London mit PCR-Tests die Viruslast von Infizierten und werteten die in diesem Zeitraum aufgetretenen schweren Verläufe und Todesfälle aus. Bei Infizierten mit der sogenannten britischen Variante stellten sie eine höhere Viruslast fest. Der Anteil der Patienten, die an Covid-19 starben, war jedoch bei der Variante nicht erhöht.

Die andere in The Lancet veröffentlichte Studie wertete Symptome von Covid-Patienten aus, die diese über eine App des Gesundheitssystems meldeten. Mittels Gensequenzierung stellten sie zudem fest, an welcher Corona-Variante die Betroffenen erkrankt waren. Auch diese Studie stellte keine signifikanten Unterschiede bei der Schwere der Erkrankung sowie bei nachweisbaren Langzeitwirkungen einer Infektion fest. Die Forscher wiesen jedoch für die britische Variante eine deutliche Erhöhung des R-Wertes nach, der die Entwicklung der Pandemie beschreibt. Das spricht ebenfalls für eine erhöhte Übertragbarkeit der Variante.

Da die Studien beide im vergangenen Winter in London und Südengland durchgeführt wurden, wo sich die Variante B.1.1.7 zu dieser Zeit rapide ausbreitete, hatten die Forscher eine gute Vergleichbarkeit beider Varianten. Allerdings räumen die Wissenschaftler ein, dass zusätzliche Studien nötig seien, um die Erkenntnisse weiter zu bestätigen.

Wien und Niederösterreich verlängern Lockdown

Noch einmal zwei Wochen länger soll der Lockdown in Wien und Niederösterreich dauern. Sowohl die Landeschefin von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, als auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig begründeten die Entscheidung am Montag mit einer kritischen Lage in Krankenhäusern und speziell auf Intensivstationen. Die Einschränkungen sollen nun bis zum 2. Mai gelten. Das Bundesland Burgenland will am Mittwoch entscheiden, ob es den Lockdown über den 18. April hinaus fortsetzt.

Die drei Bundesländer im Osten sind die einzigen Regionen in Österreich, die vor allem wegen der britischen Virus-Variante mit der Schließung des Handels und der Dienstleister auf die Corona-Situation reagierten. In den anderen sechs Bundesländern ist die Lage teils deutlich entspannter. Generell ist die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - in Österreich deutlich gefallen. Am Montag lag sie aber immer noch bei 207.

Am Sonntag wurden österreichweit mehr als 600 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, 245 davon in Wien. In den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wurde das öffentliche Leben zum 1. April komplett herunterfahren.

Johnson & Johnson startet mit Lieferung von Impfstoff an EU-Staaten

Die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson können nun auch in der Europäischen Union starten. Der Hersteller beginne am Montag mit der Lieferung an die EU-Staaten, bestätigte die EU-Kommission in Brüssel. Sie erwartet bis Ende Juni bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen.

Der von der Unternehmenstochter Janssen in den Niederlanden entwickelte Impfstoff ist der vierte, der in der EU zugelassen wurde und verwendet werden kann. In den USA wird er schon länger eingesetzt. Die Besonderheit: Das Vakzin muss nur einmal gespritzt werden, statt wie die übrigen drei in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe zweimal. Deshalb setzen Deutschland und andere Staaten große Hoffnungen darauf, dass die Impfkampagne damit beschleunigt wird. Die belgische Impf-Taskforce bestätigte der Nachrichtenagentur Belga, dass bereits für Montag 36 000 Impfdosen von Johnson & Johnson in Belgien erwartet würden. Damit wird der Impfstoff schneller ausgeliefert, als EU-Regierungen befürchtet hatten: Zwischenzeitlich hieß es, dass Lieferungen womöglich erst Ende April beginnen könnten, weil der Hersteller wegen eines Exportverbots der amerikanischen Regierung seine Zulieferketten anpassen musste.

Vorige Woche hatte die EU-Arzneimittelagentur EMA mitgeteilt, dass sie Fälle von Thrombosen nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson prüfe. Vier ernsthafte Fälle von Blutgerinnseln seien nach einer Impfung aufgetreten, eine Person sei gestorben. Die Behörde betonte, dass ein Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers noch nicht festgestellt worden sei.

Indien hat nun die zweitmeisten Corona-Infektionen weltweit

Indien meldet innerhalb der vergangenen 24 Stunden 169 000 Corona-Infektionen. 904 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit verzeichnet die größte Demokratie der Welt bisher mehr als 13,5 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2, sowie 170 000 Todesfälle. Damit liegt Indien auf Platz zwei der weltweit meisten Corona-Infektionen nach den USA.

Die Infektionszahlen in Indien steigen seit Wochen deutlich an - es gibt religiöse Feste und große Wahlkampfveranstaltungen ohne Masken und Abstand. So baden derzeit etwa Zehntausende Menschen als Teil einer hinduistischen Zeremonie im heiligen Fluss Ganges. Pilger sagten örtlichen Fernsehsendern, dass sie keine Angst vor dem Virus hätten.

Bis vor Kurzem gab es kaum Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Inzwischen wurden in der Hauptstadt Delhi und mehreren Bundesstaaten Notmaßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen verhängt. Aus besonders betroffenen Regionen wie dem Bundesstaat Maharashtra mit der Finanzmetropole Mumbai gibt es Berichte, dass Krankenhäuser überlastet sind.

Indien stellt selbst Impfstoff in Massenproduktion her. Bislang wurden nach offiziellen Angaben in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verimpft. Insidern zufolge gibt die indische Arzneimittelaufsicht nun grünes Licht für den russischen Impfstoff Sputnik V. Die Behörde erteile eine Notfallzulassung, sagen mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Economic Times berichtet, Grundlage für die Entscheidung seien starke wissenschaftliche Daten, wonach das Vakzin eine Effektivität von 91,6 Prozent hat. Es ist bereits zur Behandlung in mehr als 50 Ländern zuglassen.

Biergärten öffnen in England - Johnson mahnt zur Vorsicht

In England dürfen von diesem Montag an wieder Biergärten und andere Außengastronomie öffnen. Auch Friseure, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos dürfen nach Monaten des Lockdowns wieder aufmachen. Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als "wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit". Er appellierte allerdings an seine Landsleute, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen.

In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Maßnahmen nur für England - Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs.

Die ersten Betriebe machten von der Gültigkeit der neuen Regeln bereits von Mitternacht an Gebrauch: Friseure schnitten den ersten Kundinnen die Haare, auch ein Pub im Südosten von London schenkte noch in der Nacht trotz kühler Temperaturen die ersten Getränke aus. Johnson hat sein erstes Pint, das er eigentlich am Montagabend "vorsichtig, aber unwiderruflich" an seine Lippen führen wollte, nach dem Tod von Prinz Philip verschoben. Das Land befindet sich in einer achttägigen Phase der Staatstrauer.

Dank der weit fortgeschrittenen Impfkampagne und dem langen, harten Lockdown hat sich die Corona-Infektionslage in Großbritannien mittlerweile deutlich entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei knapp 30 Fällen pro 100 000 Einwohnern.

Behörden nehmen Blutgerinnsel nach Johnson-&-Johnson-Impfung in den Blick

Die für Arzneimittel zuständigen Behörden der USA und der EU nehmen Fälle von Blutgerinnseln nach der Corona-Impfung mit dem Johnson-&-Johnson-Vakzin in den Blick. Man untersuche vier ernste Fälle von Thrombosen, erklärte die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am Freitag. Eine Person sei gestorben. Einer der Verdachtsfälle sei während der klinischen Studien aufgetreten. Die Behörde betonte, dass ein Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers noch nicht festgestellt worden sei. Das Präparat, das von der Johnson-Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelt worden war, war von der EU-Kommission am 11. März zugelassen worden. In Deutschland sollte es ab Mitte April zum Einsatz kommen.

Die US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) erklärte, sie habe der EMA Berichte über einige Fälle von Blutgerinnseln weitergeleitet. Auch die FDA untersuche nun diese Fälle, habe aber noch keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung feststellen können. Der Hersteller Johnson & Johnson erklärte dazu, er arbeite mit Behörden auf der ganzen Welt zusammen, um die Daten zu Blutgerinnseln zu untersuchen. Es sei aber "bislang kein klarer kausaler Zusammenhang festgestellt" worden. Die Aktie des Unternehmens sank am Freitag an der US-Börse.

Zudem prüft die EMA nach eigenen Angaben nun fünf Fälle des sogenannten Kapillarlecksyndroms, die im Zusammenhang mit einer Astra-Zeneca-Impfung stehen könnten. Die EMA hatte am Mittwoch bei einer erneuten Prüfung von seltenen Thrombosen-Fällen nach der Impfung mit dem Präparat von Astra Zeneca festgestellt, dass es einen Zusammenhang gebe. Die Häufigkeit gemeldeter Zwischenfälle mit Blutgerinnseln im Gehirn treten nach EMA-Angaben mit ungefähr einem je 100 000 auf. Die EMA gab weiter uneingeschränkt grünes Licht für eine Verwendung. Der Nutzen des Wirkstoffes sei höher zu bewerten als die Risiken, erklärte die Arzneimittelbehörde.

EU-Kommission will Impfstoff für Kinder und Auffrischungen bestellen

Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen. Entsprechende Pläne stellte die Brüsseler Behörde am Freitag im zuständigen Ausschuss der Mitgliedstaaten vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kommissionskreisen erfuhr. Zunächst werde man mit dem Hersteller Biontech/Pfizer verhandeln. Reuters zufolge sollen die Dosen in den Jahren 2022 und 2023 geliefert werden. Zuvor hatte die Welt über die Pläne berichtet.

Konkret soll es nach dpa-Informationen um eine Bestellung von 900 Millionen Dosen sowie eine Option auf weitere 900 Millionen gehen, wie es hieß. Damit sollen zum einen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU geimpft werden. Außerdem soll der Schutz bereits geimpfter Menschen mit diesen Impfstoffen aufgefrischt werden. Die ersten Dosen sollen bereits in diesem Jahr geliefert werden.

Zu den Kriterien der EU-Kommission gehört, dass es sich um Impfstoffe auf Grundlage der mRNA-Technologie handelt, wie es hieß. Mit den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna sind bislang zwei Impfstoffe dieser Art in der EU zugelassen. Im Sommer könnte das Mittel von Curevac hinzukommen. Weitere Kriterien sind, dass der Impfstoff in Europa produziert wird und dass das Unternehmen ausreichende Produktionskapazitäten hat.

Bislang ist in der EU kein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen. Das Vakzin von Biontech hat in Testreihen mit Jungendlichen aber vielversprechende Ergebnisse erzielt. In den USA beantragen Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung für ihren Impfstoff bei Jugendlichen. Diese würde die Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahre abdecken.

Großbritannien plant Ampelsystem für Reiseziele

Großbritannien will Anfang Mai über die Möglichkeit des internationalen Reisens entscheiden und dafür ein Ampelsystem einführen. Wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte, könnten internationale Reisen schon ab dem 17. Mai wieder möglich sein: "Das heute angekündigte Rahmenwerk wird dazu beitragen, dass wir den Reiseverkehr sicher und nachhaltig wieder aufnehmen können. Es stellt sicher, dass wir die hart errungenen Erfolge unserer Impfkampagne schützen und bietet sowohl den Passagieren als auch der Industrie ein beruhigendes Gefühl, wenn wir wieder anfangen, ins Ausland zu reisen." Demnach werde man Länder in rote, gelbe oder grüne Kategorien einordnen, je nachdem wie groß die Risiken im jeweiligen Zielland sind. Die Regierung eröffnete damit auch Fluggesellschaften und Reiseunternehmen eine Perspektive, die zuvor auf eine Erklärung mit Blick auf die anstehende Sommerurlaubs-Saison drängten.

Zu den Faktoren, die entscheiden, in welche Kategorie ein Land fällt, gehören beispielsweise wie hoch der Anteil der geimpften Bevölkerung im Zielland ist sowie die Höhe der Infektionsrate. Unter dem neuen Ampelsystem sollen Einschränkungen wie Hotelquarantäne, häusliche Quarantäne und obligatorische Corona-Tests unterschiedlich gelten, je nachdem, aus welcher Länderkategorie ein Reisender kommt. Eine von der Regierung gebildete Arbeitsgruppe zu diesem Thema erklärte außerdem, dass sie mit der Reiseindustrie und privaten Coronavirus-Testanbietern zusammenarbeite, um die entstehenden Kosten für die britische Öffentlichkeit gering zu halten. "Dies könnte billigere Tests einschließen, wenn Urlauber nach Hause zurückkehren, sowie die Frage, ob die Regierung in der Lage wäre, Tests vor der Abreise zur Verfügung zu stellen", hieß es in einer Erklärung.

Großbritannien kommt aufgrund seiner erfolgreichen Impfkampagne allmählich aus der strengen Wintersperre heraus. Die Fallzahlen sind seit dem Höchststand im Januar dramatisch gesunken. Derzeit sind internationale Reisen nur unter bestimmten, von der Regierung festgelegten Umständen erlaubt.