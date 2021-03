Während in Deutschland diskutiert wird, warum man nun leichter auf Mallorca Urlaub machen kann, deutsche Hotels für Touristen aber weiter geschlossen bleiben müssen, verschärft die Insel wegen steigender Fallzahlen ihren Corona-Maßnahmen. Einem Bericht der Mallorca Zeitung zufolge will die Regionalregierung die erst vor Kurzem wieder geöffneten Innenräume von Cafés, Restaurants und Kneipen schließen. Die Maßnahme solle noch diese Woche umgesetzt werden.

Die Zahl der Neuansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid vom Montagabend auf 26,45. Vergangene Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch unter 20 gelegen. Im Vergleich zu Deutschland ist das ein immer noch relativ niedriger Wert.

Über das Wochenende wurden nach Behördenangaben fast 8000 Einreisende aus dem Ausland auf dem Flughafen der Insel kontrolliert, die meisten waren Urlauber aus Deutschland. Bei der Einreise muss ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden vorgelegt werden. Insgesamt 121 Reisende, bei denen es Unstimmigkeiten mit ihrem Einreiseformular gab, seien einem zweiten Test unterzogen worden. Keiner davon sei positiv ausgefallen, schrieb die Zeitung. Den neuen Corona-Beschlüssen der Länder und der Bundesregierung zufolge müssen Airlines heimkehrende Urlauber von Mallorca vor dem Abflug testen.

US-Behörde meldet Bedenken an Astra-Zeneca-Studiendaten

Astra Zeneca droht im Zusammenhang mit seinem Covid-19-Impfstoff neues Ungemach. Nachdem der Pharmakonzern gerade erst positive Wirksamkeitsdaten aus seiner großen US-Studie mit dem Vakzin veröffentlicht hat, äußerte eine US-Behörde Bedenken an diesen. Das vom US-Seuchenexperten Anthony Fauci geführte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) erklärt, die Zusammenfassung der Wirksamkeitsangaben sei womöglich nicht vollständig. Darauf habe ein unabhängiges Gremium zur Überwachung der Studie hingewiesen. Das Unternehmen müsse nun mit dem Gremium zusammenarbeiten und die Daten überprüfen.

Laut NIAID hat das Kontrollgremium Bedenken geäußert, dass Astra Zeneca möglicherweise veraltete Informationen aus der Studie aufgenommen hat, die womöglich eine unvollständige Ansicht der Wirksamkeitsdaten geliefert haben. Es müsse sichergestellt werden, so schnell wie möglich den präzisesten und aktuellsten Datensatz zur Wirksamkeit zu erhalten. Von Astra Zeneca war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Den am Montag veröffentlichten Studienergebnissen zufolge weist der Impfstoff mit einem Schutz von 79 Prozent vor Covid-19 eine höhere Wirksamkeit auf als bisher ermittelt und führt nicht zu einem erhöhten Thrombose-Risiko.

Die Bedenken des NIAID stellen nun aber in Frage, ob der Pharmakonzern wie geplant in den kommenden Wochen einen Antrag auf Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA stellen kann. In Deutschland und anderen europäischen Ländern waren die Impfungen mit Astra Zeneca in der vergangenen Woche nach Berichten über Fälle von sehr seltenen Blutgerinnseln vorübergehend gestoppt worden. Inzwischen wurden sie aber wiederaufgenommen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprachen sich für ein Festhalten an dem Impfstoff aus.

Dänemark will nach Ostern weiter lockern

Dänemark will die Corona-Beschränkungen nach Ostern weiter lockern. So sollen ab dem 6. April Friseure, Wellness-Einrichtungen und andere Dienstleister wieder öffnen können, wie die Regierung mitteilt. Nach dem mit dem Parlament abgestimmten Plan sollen ab dem kommenden Monat auch wieder mehr Schüler zum Unterricht in die Schule gehen. Zahlreiche der geplanten Lockerungen sind an einen sogenannten Corona-Pass gebunden, der anzeigt, ob der Inhaber geimpft wurde, eine Infektionen überwunden hat oder innerhalb von 72 Stunden negativ getestet wurde.

Österreich berät über Corona-Strategie

Die österreichische Regierung berät an diesem Montag mit Experten und den Landeshauptleuten über die weitere Corona-Strategie. Ursprünglich hatte die Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen geplant, zu Ostern landesweit die Außengastronomie wieder zu öffnen. Dieser Plan scheint angesichts der steigenden Infektionszahlen vom Tisch. Stattdessen könnte es, angepasst an die Infektionslage, regional unterschiedliche Maßnahmen geben.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte am Sonntag auf die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen der östlichen Bundesländer hingewiesen. Dort ist die ansteckendere britische Virusvariante teils für 95 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Anschober fordert deshalb eine "regionale Notbremse". Die Situation ist regional sehr unterschiedlich. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im westlichen Bundesland Vorarlberg bei 62. Seit einer Woche ist die Gastronomie dort wieder geöffnet. Österreichweit liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen bei 235. Vor sechs Wochen hatte Österreich alle Geschäfte wieder geöffnet. Die Öffnungen wurden von einem umfassenden Testkonzept begleitet.

Die Zahl der Corona-Tests war zuletzt auf etwa vier Millionen pro Woche gestiegen. In den Schulen wird drei Mal pro Woche getestet. "Die Tests ermöglichen uns, das Infektionsgeschehen so gut es geht zu kontrollieren", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das breite Testangebot sei auch eine Grundlage für den sogenannten Grünen Pass, mit dem Getestete von April an für einen bestimmten Zeitraum mehr Freiheiten bekommen sollen.

Testpflicht bei Einreise aus Polen

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird Polen seit Mitternacht von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Bisher mussten sich Menschen, die aus Polen nach Deutschland einreisen, nach spätestens 48 Stunden testen lassen. Ob diese Tests tatsächlich vorgenommen werden, ließ sich zudem nicht effektiv kontrollieren. Die Testpflicht schon bei Einreise lässt sich dagegen eher überprüfen. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen von Sonntag an auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

Ganz aufgehoben wird die Quarantäne und die Testpflicht für ein weiteres beliebtes Urlaubsgebiet der Deutschen: Die portugiesische Algarve wird wie zuvor schon Mallorca und die anderen Balearen-Inseln von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Allerdings dürfen die Hotels an der Algarve derzeit noch keine Touristen aufnehmen. Das bedeutet: Urlaub an den Stränden der portugiesischen Südküste ist anders als auf Mallorca weiterhin nicht möglich.

Paris zurück im Lockdown

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelten im Großraum Paris und anderen Teilen Frankreichs seit Samstag neue Beschränkungen. In insgesamt 16 Départements gibt es nun auch tagsüber strikte Ausgangsregeln. Viele Geschäfte sind geschlossen. Von den etwa 67 Millionen Menschen in Frankreich ist etwa jeder Dritte von den härteren Maßnahmen betroffen. Sie sollen zunächst vier Wochen lang gelten.

Die regionalen Ausgangsbeschränkungen tagsüber sind weniger streng als in der Vergangenheit. Bürger dürfen sich draußen bewegen, müssen aber einem Umkreis von zehn Kilometern von ihrem Wohnort einhalten. Nachts gilt weiter im ganzen Land eine Ausgangssperre, bei der man nur in Ausnahmefällen vor die Türe darf. Zu den 16 Départements zählen der gesamte Großraum Paris, etliche Gegenden im Norden sowie der Verwaltungsbezirk Alpes-Maritimes mit der Metropole Nizza am Mittelmeer. Schulen bleiben geöffnet.

Frankreich ist stark von der Pandemie betroffen, zuletzt hatte sich die Lage wieder verschlechtert. Insgesamt zählt das Land nach Angaben der Behörden vom Donnerstag bereits etwa 91 700 Tote.

Schweizer Regierung verzichtet auf geplante Lockerungen

Die Schweizer Regierung hat wegen steigender Corona-Infektionen die für nächste Woche geplanten Lockerungsschritte gestoppt. Die epidemiologische Lage lasse das nicht zu, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag. Lediglich bei privaten Treffen ändert sich etwas: Ab Montag dürfen sich drinnen wieder zehn statt nur fünf Personen treffen. Aus der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche wächst seit Wochen der Druck, zügig wieder zu öffnen. "Bitte gedulden Sie sich noch", sagte Berset.

Am Freitag waren bei 8,6 Millionen Einwohnern 1750 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das entsprach über sieben Tage pro 100 000 Einwohnern knapp 100 Fällen. In Deutschland lag der Inzidenzwert zuletzt bei 95,6 Fällen.

Ob die Öffnung der Restaurantterrassen oder Lockerungen bei Sport- und Kulturveranstaltungen möglich sind, soll Mitte April wieder überlegt werden. Die Regierung hoffe, bis dahin mit den Impfungen weiter vorangekommen zu sein, sagte Berset. Bis Freitag hatten etwa 4,6 Prozent der Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten.

Die Regierung orientiert sich an vier Richtwerten, von denen Öffnungsentscheidungen abhängen. Dabei geht es um die Veränderung bei den Neuinfektionen, die Reproduktionszahl, die Belegung der Intensivbetten und die Positivrate bei Tests.