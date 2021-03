Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. "Ich habe buchstäblich nichts gefühlt, und deshalb war es sehr gut, sehr schnell, und ich kann es sehr empfehlen", sagte Johnson am Freitag. Er rief alle Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen, wenn sie dazu aufgefordert werden. "Eine Spritze zu bekommen, ist das Beste, das wir tun können, um das Leben zurückzubekommen, das wir so sehr vermissen", twitterte der Premier.

Der Premier ließ sich die Dosis des Astra-Zeneca-Impfstoffs im St. Thomas' Hospital in Zentrallondon verabreichen - dort war er vor knapp einem Jahr mehrere Tage wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt worden. Der 56-Jährige ist zur Impfung berechtigt: Derzeit sind im Vereinigten Königreich alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen ein Impf-Angebot erhalten.

Großbritannien ist beim Impfen deutlich weiter als Deutschland. Für Donnerstag meldete die britische Regierung mit mehr als 660 000 verabreichten Dosen einen neuen Tagesrekord. Insgesamt haben nun mehr als 26,2 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten, das ist etwa die Hälfte der Erwachsenen. Gut 2 Millionen Menschen haben die für den vollen Schutz notwendige zweite Impfung bekommen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel würde sich mit dem Vakzin von Astra Zeneca impfen lassen. "Ich würde das auf jeden Fall tun", sagte die CDU-Politikerin, fügte aber hinzu: "Ich möchte aber warten, bis ich dran bin."

Mehr als eine Million Corona-Tote in Europa

In Europa sind mehr als eine Million Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt mindestens 37,2 Millionen Infektionen gemeldet, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Region Europa umfasst 51 Länder. Dazu zählen unter anderen Russland, Großbritannien, die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und andere Staaten. Auf die Region entfallen 35,5 Prozent der Todesfälle und 30,5 Prozent aller Infektionen weltweit.

EMA empfiehlt Astra-Zeneca-Vakzin

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erneuert ihre Empfehlung für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca. "Dies ist ein sicherer, wirksamer Impfstoff", so EMA-Direktorin Emer Cooke in einer Pressekonferenz. Die Vorteile einer Impfung mit Astra Zeneca seien weit größer als die Nachteile. Das Experten-Kommitee der EMA habe auch keine Hinweise auf eine Häufung thrombotischer Ereignisse gefunden, so Cooke. Allerdings werde eine extra Warnung hinzugefügt vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.

Wie es in Deutschland nach der Bewertung durch die EMA weitergeht, wollen Bund und Länder am Freitag bei einem Impfgipfel beraten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Impfungen am Montag auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts wegen sieben seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen gestoppt. Auch zahlreiche andere EU-Staaten hatten sich zu diesem Schritt entschieden.

Mittlerweile sind in Deutschland weitere Fälle bekannt geworden. Inzwischen gebe es 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Drei Patienten seien gestorben. Insgesamt handele es sich um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren. Laut Paul-Ehrlich-Institut gibt es drei Todesfälle.

Die EMA hatte am Dienstag noch erklärt, dass für sie die Vorteile bei dem Vakzin nach wie vor die Risiken überwögen. Ähnlich äußerte sich am Mittwoch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine Umfrage ergab am Mittwoch auch, dass die Entwicklung die Impfbereitschaft in Deutschland kaum beeinträchtigt hat.

Die WHO will sich am Freitag zum Impfstoff von Astra Zeneca äußern. Das teilt ein WHO-Sprecher mit. Am Dienstag hatte die WHO empfohlen, die Impfungen mit Astra Zeneca fortzusetzen, da die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen. Die Prüfungen des Beratergremiums für Impfstoffsicherheit dauerten aber noch an.

Frankreich: Regionale Ausgangssperren und Weiterimpfung mit Astra Zeneca

Frankreich verhängt im Kampf gegen die Corona-Pandemie regionale Ausgangsbeschränkungen - auch Paris ist betroffen. Die Regelung solle zunächst für vier Wochen gelten, sagte Premierminister Jean Castex. Insgesamt sind 16 Départements im Land von den härteren Maßnahmen betroffen. Dazu zählen der gesamte Großraum Paris und zahlreiche Gegenden im Norden des Landes, aber auch Gegenden am Mittelmeer. Dort müssen alle nicht lebensnotwendigen Läden schließen. Schulen sollen generell geöffnet bleiben, es soll aber Einschränkungen für die Oberstufen geben.

Im Großraum Paris und anderen Gegenden hatte sich die Corona-Lage zuletzt deutlich verschlechtert. Patientinnen und Patienten wurden in Krankenhäuser in andere Landesteile gebracht, weil es auf den Intensivstationen an Kapazitäten fehlt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist im Großraum Paris zuletzt auf rund 450 geklettert.

Außerdem werde der Corona-Impfstoff von Astra Zeneca nach der Einsatzempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ab Freitag wieder verabreicht. Das Gutachten der EMA bestätige, dass der Impfstoff nicht nur hochwirksam, sondern auch sicher sei, sagte Castex. Er wolle sich selbst direkt am Freitagnachmittag mit dem Präparat impfen lassen, kündigte er an. Damit wolle er zeigen, dass man volles Vertrauen in den Impfstoff haben könne.

WHO empfiehlt vorerst weiter Corona-Impfung mit Astra Zeneca

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astra Zeneca. "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

Hintergrund sind Berichte über vereinzelte Fälle von Blutgerinnseln in Kombination mit niedrigen Blutplättchenzahlen, nachdem die Betroffenen zuvor mit dem Mittel von Astra Zeneca gegen Covid-19 geimpft worden sind. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnsel war bisher in keinem der Fälle festgestellt worden. Dennoch haben zur Sicherheit zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, Impfungen mit dem Mittel gestoppt, bis die Fälle abschließend geprüft sind.

Die WHO betont jetzt, dass eine Impfung gegen Covid-19 keine Krankheiten oder Todesfälle durch andere Ursachen reduziere. Thrombosen (Blutgerinnsel) passierten häufig. "Venöse Thromboembolien gehören zu den häufigsten Herz-Kreislauferkrankungen weltweit", so die WHO. "In großangelegten Impfkampagnen ist es Routine, dass Länder mögliche Nebenwirkungen nach der Impfung melden", heißt es in der Mitteilung weiter. "Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Vorfälle mit der Impfung selbst zusammenhängen, aber es ist eine gute Praxis, sie zu prüfen." Das WHO-Beratergremium für Impfstoffsicherheit sei momentan mit dieser Prüfung befasst.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen sei, werde die WHO die Ergebnisse unverzüglich bekannt geben. Bis dahin aber "meint die WHO, dass die Vorteile des Astra-Zeneca-Vakzins seine Risiken überwiegen und empfiehlt ein Fortsetzen der Impfungen".