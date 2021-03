Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) berät über ihre Empfehlung für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca, nachdem zahlreiche Staaten Impfungen mit dem Vakzin gestoppt haben. Die Entscheidung soll im Anschluss auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden, die wir hier im Livestream übertragen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Impfungen am Montag auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts wegen sieben seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen ausgesetzt, die bei Personen auftraten, die mit dem Mittel von Astra Zeneca geimpft wurden.

Mittlerweile sind in Deutschland weitere Vorfälle bekannt geworden. Inzwischen gebe es 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Drei Patienten seien gestorben. Insgesamt handele es sich um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren.

Die EMA hatte am Dienstag noch erklärt, dass für sie die Vorteile bei dem Vakzin nach wie vor die Risiken überwögen. Ähnlich äußerte sich am Mittwoch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine Umfrage ergab am Mittwoch auch, dass die Entwicklung die Impfbereitschaft in Deutschland kaum beeinträchtigt hat.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich am Freitag zum Impfstoff von Astra Zeneca äußern. Das teilt ein Sprecher der WHO mit. Am Dienstag hatte die WHO empfohlen, die Impfungen mit Astra Zeneca fortzusetzen, da die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen. Die Prüfungen des Beratergremiums für Impfstoffsicherheit dauerten aber noch an.

WHO empfiehlt vorerst weiter Corona-Impfung mit Astra Zeneca

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astra Zeneca. "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

Hintergrund sind Berichte über vereinzelte Fälle von Blutgerinnseln in Kombination mit niedrigen Blutplättchenzahlen, nachdem die Betroffenen zuvor mit dem Mittel von Astra Zeneca gegen Covid-19 geimpft worden sind. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnsel war bisher in keinem der Fälle festgestellt worden. Dennoch haben zur Sicherheit zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, Impfungen mit dem Mittel gestoppt, bis die Fälle abschließend geprüft sind.

Die WHO betont jetzt, dass eine Impfung gegen Covid-19 keine Krankheiten oder Todesfälle durch andere Ursachen reduziere. Thrombosen (Blutgerinnsel) passierten häufig. "Venöse Thromboembolien gehören zu den häufigsten Herz-Kreislauferkrankungen weltweit", so die WHO. "In großangelegten Impfkampagnen ist es Routine, dass Länder mögliche Nebenwirkungen nach der Impfung melden", heißt es in der Mitteilung weiter. "Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Vorfälle mit der Impfung selbst zusammenhängen, aber es ist eine gute Praxis, sie zu prüfen." Das WHO-Beratergremium für Impfstoffsicherheit sei momentan mit dieser Prüfung befasst. Man sei außerdem in engem Kontakt mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA, die gestern bereits eine ähnliche Stellungnahme abgegeben hatte und ebenfalls die Thrombose-Fälle prüft.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen sei, werde die WHO die Ergebnisse unverzüglich bekannt geben. Bis dahin aber "meint die WHO, dass die Vorteile des Astra-Zeneca-Vakzins seine Risiken überwiegen und empfiehlt ein Fortsetzen der Impfungen".

Britische Behörden: Deutlich weniger Impfstoff ab dem 29. März

In Großbritannien wird örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge in etwa zwei Wochen deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung stehen. Dies habe die zuständige Task Force der Regierung mitgeteilt, heißt es in einem Rundschreiben. Die Versorgung durch die Hersteller werde demnach ab Montag, dem 29. März, für etwa vier Wochen zurückgehen. Dies bedeute, "dass die Volumina für erste Dosen erheblich eingeschränkt sein werden".

Britischen Medienberichten zufolge soll es deshalb nun doch noch keine Impfungen für Menschen unter 50 Jahren geben. Die britische Regierung sieht sich allerdings nach wie vor im Plan für die Impfung aller Erwachsenen bis Ende Juli. Auch dürften alle Gruppen mit hoher Priorität wie vorgesehen bis zum 15. April geimpft sein, sagt Gesundheitsminister Matt Hancock. Bislang lag Großbritannien beim Impfen vor dem eigenen Zeitplan. Mehr als 25 Millionen Briten haben bereits eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sei fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas, mehr als 125 000 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Die Regierung meldete am Mittwoch 5758 Neuinfektionen und 141 Todesfälle binnen 24 Stunden, jeweils etwas mehr als am Vortag.

Israelisches Parlament billigt elektronische Überwachung von Quarantäne

Zukünftig darf in Israel elektronisch überwacht werden, ob sich ungeimpfte Reisende nach ihrer Einreise in häusliche Quarantäne begeben und auch dort bleiben. Das hat das israelische Parlament in Jerusalem am Mittwoch gebilligt. Die häusliche Quarantäne von Einreisenden kann demnach mit der Hilfe eine Armbands oder einer Smartphone-App kontrollieren werden. Wer eine solche Überwachung verweigert, muss laut Beschluss seine Quarantäne in einem speziellen Corona-Hotel verbringen. Ausgenommen von dieser Regel sind bestimmte humanitäre Fälle und Kinder unter 14 Jahren.

Corona-Geimpfte und Genesene mit einem Grünen Pass sind in Israel von den Quarantäneregeln ausgenommen. Sie müssen aber, wie Ungeimpfte, vor dem Flug und nach der Landung einen negativen Test vorweisen. Israel will die Einreise strenger kontrollieren und so verhindern, dass weitere Coronavirus-Mutanten ins Land eingeschleppt werden. Diese könnten den Erfolg der Impfkampagne gefährden. Zurzeit dürfen nicht mehr als 3000 Menschen am Tag einreisen. Grund für den Überwachungsvorstoß waren zahlreiche Quarantäneverstöße, auch von Corona-Kranken. An dem Vorstoß gab es Kritik in den sozialen Medien.

Die Corona-Infektionszahlen in Israel sind in den vergangenen Wochen stetig gesunken. Im Vergleich zu Deutschland sind sie jedoch weiterhin hoch, Israel ist noch als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die meisten Infizierten werden gegenwärtig in der Altersgruppe von zehn bis 19 Jahren verzeichnet.

Biontech liefert zehn Millionen Dosen früher an die EU

Die Europäische Union kann vom Hersteller Biontech/Pfizer kurzfristig im zweiten Quartal weitere zehn Millionen Dosen Corona-Impfstoff bekommen. Damit seien allein von diesem Hersteller für die Zeit von April bis Juni insgesamt 200 Millionen Impfdosen für die 27 EU-Staaten zu erwarten, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit.

"Ich weiß, wie wichtig das zweite Quartal für die Impfstrategien der Mitgliedstaaten ist", erklärte von der Leyen. "Diese vorgezogenen zehn Millionen Dosen werden die Gesamtzahl der Dosen von Biontech/Pfizer auf mehr als 200 Millionen bringen. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt den Mitgliedsstaaten Spielraum, um mögliche Lücken bei den Lieferungen zu stopfen."

Österreich und andere EU-Staaten hatten beklagt, dass die nun tatsächlich verfügbaren Corona-Impfstoffe nicht nach Bevölkerungszahl, sondern ungleich unter den EU-Staaten verteilt werden. Das liegt nach Darstellung der EU-Kommission daran, dass voriges Jahr nicht alle EU-Staaten alle ihnen angebotenen Impfstoffe gekauft haben. Wer zum Beispiel vor allem auf Astra Zeneca setzte, ist nun von Lieferproblemen des britisch-schwedischen Herstellers besonders betroffen. Die zusätzlichen zehn Millionen Dosen von Biontech/Pfizer könnten helfen, den Konflikt zu entschärfen.

Weltärztepräsident sieht Astra Zeneca als "wirksamen Impfstoff"

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zieht den vorläufigen Stopp für Impfungen mit Astra Zeneca in Zweifel und befürchtet einen Imageschaden für das Vakzin. "Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, muss nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben", sagte der Mediziner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die internationalen Studien, die ihm bekannt seien, sagten, dass die Thrombose-Häufigkeit in der Placebo-Gruppe und in der Gruppe mit dem Impfstoff etwa gleich gewesen sei. Eine grundsätzliche Überprüfung der Vorfälle begrüßte Montgomery allerdings.

"Unter dem Strich ist es leider so, dass dieser eigentlich gute und wirksame Impfstoff durch den Wirbel und die Impf-Aussetzung in vielen Ländern nicht gerade eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnt", betonte der Weltärztepräsident.

Astra Zeneca selbst hat seinen Covid-19-Impfstoff verteidigt. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft worden seien, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben, teilte der Konzern am Sonntagabend mit.