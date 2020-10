Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

EU-Staaten einigen sich auf Ampel-Karte für Reiseeinschränkungen

Bürger können sich künftig auf einer Ampelkarte über die Corona-Lage in Europa informieren. Auf Grundlage gemeinsamer Kriterien werden Regionen je nach Infektionsgeschehen entweder grün, orange oder rot markiert. Für grüne Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen sollen künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden, wie eine Mehrheit der Europaminister am Dienstag in Luxemburg beschloss.

Mit dem Flickenteppich verschiedener Regeln dürfte es damit jedoch nicht vorbei sein. Denn gemeinsame Standards für Reisende aus stärker betroffenen - also orange oder rot markierten - Regionen sieht das Konzept nicht vor. Ebenso wenig gibt es einheitliche Kriterien für Quarantäne- und Testpflichten. Auch sind die Empfehlungen nicht bindend.

Die Ampelkarte soll von der europäischen Gesundheitsagentur ECDC erstellt und wöchentlich aktualisiert werden. Grundlage soll die Zahl der neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden 14 Tagen sein, dazu kommen die Quote positiver Tests sowie die Anzahl durchgeführter Tests pro 100 000 Einwohner.

Bislang entscheidet jedes Land mit eigenen Kriterien, welche anderen EU-Länder oder -Regionen es als Risikogebiet einstuft. Das führt zu großen Unterschieden. Deshalb hatte die EU-Kommission Anfang September Kriterien für einheitliche Reisebeschränkungen sowie Corona- und Quarantäneregeln vorgeschlagen, die noch umfassender als die jetzige Einigung waren.

England: Drei-Stufen-System soll Virus unter Kontrolle bringen

Mit einem dreistufigen Alarmsystem will der britische Premierminister Boris Johnson die rapide steigenden Corona-Fallzahlen im Landesteil England unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd - mittel, hoch oder sehr hoch - sollen ab Mittwoch verschärfte Maßnahmen gelten, wie Johnson am Montag in London erklärte. "Die kommenden Wochen und Monate werden schwierig", gab der Regierungschef zu. "Wir müssen jetzt handeln." Einen Lockdown wie im Frühjahr will er um jeden Preis verhindern - Schulen, Universitäten und Geschäfte sollen diesmal geöffnet bleiben. Die Abgeordneten müssen am Dienstag noch zustimmen.

Johnsons neues System soll die bisherigen Regeln vereinfachen und nachvollziehbarer machen. In der Region rund um die nordenglische Stadt Liverpool, für die der Premier die höchste Risikostufe erklärte, müssen Pubs und Fitnessstudios bis auf Weiteres schließen. Ausnahme sind Pubs, die wie Restaurants Mahlzeiten anbieten. Außerdem dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte in diesen Regionen nicht mehr miteinander treffen, weder drinnen noch draußen. In Städten und Gemeinden mit der zweithöchsten Warnstufe gilt dieses Verbot für Treffen in Innenräumen ebenfalls, allerdings sind noch sogenannte "Support Bubbles", also kleine Unterstützungsgruppen, und Treffen an der frischen Luft erlaubt. Die Hauptstadt London könnte angesichts steigender Zahlen bald in diese Kategorien fallen, wie ein Stadtsprecher in einem Statement schrieb. In der untersten Warnstufe gelten die gleichen Regeln wie bislang für ganz England: Pubs und Restaurants müssen um 22 Uhr schließen, außerdem sind sechs Personen bei Treffen das Maximum.

Wales, Nordirland und Schottland haben eigene, oft noch schärfere Maßnahmen. Insbesondere der Norden Großbritanniens ist derzeit wieder massiv von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen.

Ischgl-Kommission spricht von "folgenschweren Fehlern"

Sieben Monate nach dem umstrittenen Corona-Krisenmanagement im österreichischen Ischgl hat eine unabhängige Expertenkommission ihren Bericht zur Verbreitung des Coronavirus in dem Tiroler Ort vorgelegt. Danach war es "aus epidemiologischer Sicht" falsch, dass der Skibetrieb in dem Tiroler Ort erst am 12. März eingestellt wurde. Das berichten der ORF und der österreichische Standard.

In ihrem Bericht ist das sechsköpfige Gremium demnach zu dem Schluss gekommen, dass sämtliche Entscheidungen von den Verantwortlichen aus eigenem Entschluss und ohne Druckausübung von dritter Seite erfolgt seien. Sie hätten oft unter großem Zeitdruck, in einer beispiellosen Krisensituation ein großes Arbeitspensum zu bewältigen gehabt, so die Kommission. Dabei sei es im Bezirk Landeck zu "folgenschweren Fehleinschätzungen" gekommen.

Zwar sei die anfängliche Reaktion der Behörden nach Bekanntwerden der ersten Fälle mit Bezug zu Ischgl um den 3. März positiv und angemessen gewesen. Doch der Betrieb der Skibusse und der Seilbahnen sei einen Tag später als erforderlich eingestellt worden, wie der Kommissionsvorsitzende Ronald Rohrer in Innsbruck sagte.

So habe eine "richtige Einschätzung des Infektionsverlaufs" dazu geführt, dass am 8. März das Après-Ski-Lokal "Kitzloch" in Ischgl geschlossen worden sei. Doch erst am 9. März seien dann der Seilbahn- und Skibusbetrieb beendigt und die Schließung aller weiteren Après-Ski-Lokale angeordnet worden. Dass man aber den Skibetrieb insgesamt erst am 12. März für beendet erklärt habe, sei "aus epidemiologischer Sicht" falsch gewesen.

Die Expertenkommission kritisierte zudem, dass die Verkündung der Quarantäne über das gesamte Paznauntal durch Bundeskanzler Sebastian Kurz am 13. März besser vorbereitet hätte werden müssen. Es habe panikartige Reaktionen bei den vielen ausländischen Gästen gegeben, die in Windeseile versucht hätten, die Region zu verlassen. Außerdem habe es keinen Evakuierungsplan gegeben, kritisierte Rohrer.

In Ischgl war am 7. März ein Barkeeper im "Kitzloch" positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am nächsten Tag wurde bekannt, dass 14 erkrankte Isländer im "Kitzloch" zu Gast waren und sich drei weitere in Tirol positiv getestete Personen in Ischgl aufgehalten hatten. Das Tal, in dem sich etwa 8000 Urlauber aufhielten, wurde aber erst am 13. März unter Quarantäne gestellt. Noch bevor die Behörden die Abreise der ausländischen Touristen kontrollierten, hatten viele Gäste die betroffenen Ortschaften verlassen.

Die Kommission befragte für den Bericht insgesamt 53 Menschen, darunter Betroffene, Vertreter der Seilbahn- und der Tourismuswirtschaft sowie Verantwortliche auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Der 1600-Einwohner-Ort Ischgl in Tirol gilt nicht zuletzt wegen der dortigen Feiern beim Après-Ski als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas.

Das Ausmaß der Verbreitung des Virus in Ischgl machte im Juni eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck klar. Danach hatten 42,2 Prozent der Ischgler Bevölkerung Antikörper, ein weltweiter Spitzenwert. Bei einem Verbraucherschutzverein, der die Interessen der Geschädigten vertreten will, haben sich inzwischen mehr als 6000 Tirol-Urlauber aus 45 Staaten gemeldet. Tausende Corona-Infektionen in Europa sollen auf Menschen, die in Tirol Urlaub gemacht haben, zurückzuführen sein.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt zudem gegen vier Verdächtige wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.

Tschechien untersagt Versammlungen mit mehr als sechs Menschen und schließt Restaurants

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift Tschechien zu härteren Maßnahmen. Von Mittwoch an werden Versammlungen mit mehr als sechs Menschen verboten, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Montagabend bekanntgab. Restaurants, Bars und Klubs müssen dann bis auf weiteres schließen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird untersagt. Alle Schulen müssen bis Anfang November für knapp drei Wochen zum Fernunterricht übergehen. Die Maskenpflicht gilt nicht mehr nur in Innenräumen, sondern auch an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel. Geschäfte bleiben geöffnet.

"Wir haben nur einen Versuch, der erfolgreich sein muss, damit wir als Nation diese Pandemie beherrschen", sagte Regierungschef Andrej Babis. Tschechien verzeichnet einen starken Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen.