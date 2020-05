In Deutschland gilt das Subsidiaritätsprinzip - das bedeutet: Wenn die untere Ebene ein Problem lösen kann, greift die obere im Normalfall nicht ein. Das ist nicht nur föderal, sondern auch recht menschennah, wenn Entscheidungen nicht per se in der Hauptstadt gefällt werden, sondern im eigenen Rathaus. Und so war es auch in der Corona-Anfangszeit: Noch bevor Kanzlerin Angela Merkel oder irgendein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin Maßnahmen aus dem Hut zauberten, musste in Nordrhein-Westfalen der Heinsberger Bürgermeister entscheiden, wie er auf die Karneval-Infektionen reagiert.

Was folgte, war der Wunsch nach einem Masterplan: Die wichtigen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen der Bundesrepublik sollten den Kurs vorgeben, und somit auch ein Zeichen setzen, wie ernst Deutschland als ganzes die Situation nimmt. Seit dem 12. März und mehreren Wochen des Lockdowns ist nun klar: sehr ernst. Und gleichzeitig weiß man nun wohl auch: Der Corona-Flächebrand ist für den Moment abgewandt, nun liegt die Konzentration auf den regionalen Besonderheiten.

Und das sieht auch die Beschlussvorlage zu einer Obergrenze vor, über die Bund und Länder beraten: Lockerungen der Corona-Maßnahmen, ja - allerdings mit einer Rückkehrklausel im Falle wieder steigender Neuinfektionen in den einzelnen Landkreisen. Die Länder sollen demnach sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Aber wie stehen die einzelnen Landkreise eigentlich im Moment da?

Die Zahlen der Landkreise

In absoluten Zahlen ist die drittgrößte deutsche Stadt München immer noch der Ort mit den meisten Infektionen: 6118 bestätigte Fälle, von denen mehr als 4600 Personen bereits genesen sind. Die Gesamtzahl von Infektionen ist nun aber nicht mehr so relevant für die Politik - sondern eben die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Hier sind die Städte Greiz in Thüringen, die bayerische Stadt Rosenheim und Heidenheim in Baden-Württemberg die traurigen Vorreiter. In Greiz gab es in den vergangenen sieben Tagen 84 Fälle, in Rosenheim 52 und in Heidenheim knapp 50. Nur diese drei Landkreise würden demnach momentan weiterhin in den Lockdown geschickt werden - sofern es die Landesregierung so will.

Zum Vergleich: In 50 Prozent der Kreise gab es in der vergangenen Woche weniger als fünf Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, 75 Prozent der Kreise liegen bei unter neun Neuinfektionen.

26 der 412 Landkreise - darunter Cottbus, Kempten, Würzburg und Jena - haben in der vergangenen Woche gar keine neue Infektion festgestellt. München liegt bei ungefähr 18 Fällen pro 100 000 Personen, der ehemalige Corona-Hotspot Heinsberg kommt auf 10. Bei solch starken regionalen Differenzen ist es naheliegend, dass nicht bundesweit unter allen Umständen für alle die gleichen Regeln gelten sollten.

Allerdings sind nicht alle komplett überzeugt von einem Konzept mit regionalen Unterschieden: So äußerte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow beispielsweise zur Problematik von Menschen, die außerhalb ihrer eigenen Regionen oder Bundesländer einkaufen gehen: Es mache wenig Sinn, wenn "in Sonneberg plötzlich die Bayern die Baumärkte besuchen oder die Westsachsen in Greiz". Andere Minsterpräsidenten und -Präsidentinnen sehen das anders.

Mit der möglichen neuen Regelung ändert sich zwar der Entscheidungsweg - die tatsächliche Arbeit der Landkreise wird aber wohl nicht beeinflusst. Wie bisher sind die lokalen Gesundheitsämter dafür zuständig, nachzuvollziehen wie viele und welche Kontakte eine infizierte Person in den zuvorgehenden Tagen hatte. Dafür steht auch die Zahl 50 in der Beschlussvorlage - gibt es mehr Infektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner wird es schwer die Infektionskette nachzuvollziehen.

Die SZ hat bislang darauf verzichtet, die Fallzahlen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl zu setzen, um irreführende Grafiken zu vermeiden. Denn die Berechnung dieser Häufigkeitszahl setzt vorraus, dass das Risiko eine Ansteckung prinzipiell überall in Deutschland gleich hoch sein kann - bislang traten aber vor allem regionale Ausbrüche auf. Da diese Werte nun aber in der politischen Debatte eine Rolle spielen und die Darstellung auf Landkreisebene weniger problematisch ist, als beispielsweise im Bundesland- oder gar Staatenvergleich, verwenden wir sie jetzt auch.