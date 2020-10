Den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge gibt es den dritten Tag in Folge mehr als 4000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Und der Wert nähert sich immer mehr der Marke von 5000. So wurden am Samstagmorgen 4721 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist abermals ein neuer Höchstwert seit der bisherigen Hochphase der Pandemie im Frühjahr. Damals hatte es zu Spitzenzeiten mehr als 6000 Neuansteckungen pro Tag gegeben. Am Freitag hatte das RKI 4516 Neuansteckungen innerhalb eines Tages registriert, am Donnerstag waren es 4058 - das war ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zu den etwa 2800 Fällen am Mittwoch.

Angesichts der stark steigenden Zahlen hält der Virologe Christian Drosten in den kommenden Monaten wieder mehr bundeseinheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für notwendig. "Es ist gut, wenn es klare Regeln gibt. Das ist ganz eindeutig", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie durchzusetzen, sei angesichts einer regional unterschiedlichen Häufigkeit der Krankheit derzeit verständlicherweise noch schwierig. Er betonte aber: "Das Virus wird sich immer gleichmäßiger verteilen. Wir werden mehr und mehr in eine Situation kommen, wo man besser pauschal reguliert."

Chef der Arbeitsagentur: Jobmarkt übersteht Pandemie erstaunlich gut

Trotz Corona-Krise rechnet der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, nicht mit einer deutlichen Erhöhung der Arbeitslosigkeit. "Der Arbeitsmarkt übersteht die Pandemie erstaunlich gut", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bisher hätten 150.000 Menschen wegen Corona ihren Arbeitsplatz verloren. "Das ist für jeden Betroffenen schlimm, aber bei 33,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kein Erdrutsch." So lange die Infektionszahlen nicht massiv hochschnellten, werde die Politik lokal intervenieren und nicht mehr flächendeckend. Das werde der Arbeitsmarkt aushalten, betonte Scheele. "Ein kompletter Lockdown wäre furchtbar, aber daran glauben wir nicht."

Er erwarte auch nicht, dass es zu einer Insolvenzwelle komme, fügte Scheele hinzu. Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur sprach sich dafür aus, die ausgesetzte Pflicht zum Insolvenzantrag nicht wie ursprünglich geplant zum Jahreswechsel wieder einzuführen. "Das Justizministerium will Unternehmen gesetzlich ermöglichen, eine Restrukturierung auch ohne Insolvenz durchzuführen", sagte er. "Mit einer Regelung, wie sie das Justizministerium plant, könnte man Firmenpleiten abfangen."

Bundeswehr und RKI entsenden Experten in Hotspots

Die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken. Das gilt laut einer am Freitag getroffenen Vereinbarung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Großstädten, wenn in sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert wurden.

Spätestens wenn der Wert auf 50 Infektionen steigt, sollen die Städte umfangreichere Beschränkungen einführen. Dazu gehört etwa die Erweiterungen der Mundschutz-Pflicht auf den öffentlichen Raum, wenn dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. Genannt werden auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen und private Feiern.

Die Metropolen sollen ihre Ordnungsämter so entlasten, dass sie die Beschränkungen kontrollieren können. Bund und Länder sollen kurzfristig darüber beraten, wie auch Bundespolizei und Länderpolizeien helfen können. Kommt der Anstieg der Infektionszahlen nicht spätestens nach zehn Tagen zum Stillstand, seien weitere Beschränkungsschritte unvermeidlich.

Merkel appellierte vor allem an junge Leute, sich an Regeln zu halten. Sie sagte, junge Menschen fänden Einschränkungen von Feiern oder eine Sperrstunde vielleicht übertrieben. Sie fragte dann aber, ob es nicht wert sei, ein wenig Geduld zu haben und an die Familie und Großeltern zu denken. Sie erwähnte auch die Chance etwa auf Ausbildungsplätze. Oberste Priorität sei es, die Wirtschaft am Laufen zu halten und dass Kinder und Jugendliche auf Kitas und Schulen gehen könnten.

Die Kanzlerin hatte sich angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte getroffen. An der Videokonferenz nahmen die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teil.

Konkret vereinbarten Merkel und die Bürgermeister folgende Maßnahmen:

Spätestens ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen entsenden das Robert Koch-Institut und die Bundeswehr auf Bitten der Stadt Experten in die Stadt, die Krisenstäbe beraten.

pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen entsenden das und die auf Bitten der Stadt in die Stadt, die Krisenstäbe beraten. Ab 50 Infektionen pro 100 000 Einwohnern soll es umgehend neue Beschränkungen geben. Dazu gehören eine Erweiterung der Maskenpflicht , Kontaktbeschränkungen und gegebenenfalls Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie sowie Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern .

soll es geben. Dazu gehören eine , und und sowie . Sind die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung überfordert, sollen Bund und Land personelle Unterstützung leisten.

Die Großstädte müssen die Ordnungsämter so entlasten, dass diese die Einhaltung der Regeln kontrollieren können. Bund und Länder beraten, ob auch Bundespolizei und Länderpolizeien unterstützen können.

Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen sollen an die Infektionszahlen angepasst werden. Der Bund stellt sicher, dass die Kosten von regelmäßigen Schnelltests von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Personal übernommen werden.

sollen an die Infektionszahlen angepasst werden. Der Bund stellt sicher, dass die Kosten von regelmäßigen Schnelltests von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Personal übernommen werden. Wird der Anstieg der Infektionszahlen durch diese Maßnahmen nicht innerhalb von zehn Tagen ausgebremst, sind weitere Beschränkungsschritte geplant, um öffentliche Kontakte zu reduzieren.

Uni-Kliniken in Berlin und Frankfurt: Planbare Eingriffe müssen wieder verschoben werden

Die steigenden Corona-Zahlen zwingen die Berliner Charité dazu, planbare Eingriffe wie im Frühjahr wieder zu verschieben. "Wir müssen versuchen, die Intensivbetten für Covid-Patienten frei zu bekommen", sagte Vorstandsmitglied Ulrich Frei am Freitag in Berlin. Das sei keine leichte Aufgabe und führe zu schwierigen ethischen Fragen, etwa im Umgang mit Herz- und Tumorkranken.

Ähnlich äußerte sich der Chef des Uni-Klinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Der Spätsommer habe in der Pandemie ein Gefühl der falschen Sicherheit gebracht, weil die Neuinfektionen seltener zu Erkrankungen geführt hätten. Jetzt müssten wieder mehr Patienten stationär aufgenommen werden. "Die Uni-Kliniken sind mit Sicherheit Frühwarnsysteme für das, was auf das Gesundheitssystem zukommt", sagte Graf.

Auf den Intensivstationen liegen nach Freis Angaben noch viele Patienten, deren Eingriffe und Untersuchungen nach der ersten Corona-Welle vom Frühjahr nachgeholt wurden. Zugleich fehlten aber Pflegekräfte.

Berlin und Frankfurt überschreiten kritischen Grenzwert

Eine der zentralen Kennzahlen zur Beurteilung der Corona-Lage ist in Berlin über den als problematisch definierten Wert von 50 gestiegen. Pro 100 000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen in der Hauptstadt 52,8 Neuinfektionen gemeldet worden, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervorgeht. In Hinblick auf mögliche Maßnahmen des Senats ist in Berlin allerdings ein eigenes Frühwarnsystem entscheidend.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) schließt wegen der alarmierenden Corona-Fallzahlen weitere Beschränkungen nicht aus. "Diese Entwicklung bereitet mir große Sorge", erklärte Müller. "Es ist nicht auszuschließen, dass wir uns vor diesem Hintergrund noch auf weitere Schritte verständigen müssen. Einen Lockdown, wie wir ihn schon hatten, wollen wir unbedingt vermeiden."

Nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts ist Berlin nun Risikogebiet. Auch deshalb gelten Reisebeschränkungen für Berliner in andere Bundesländer. In mehreren Berliner Bezirken liegt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz schon einige Tage teils weit über 50. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt für Neukölln 114,3, was bundesweit ein Spitzenwert ist.

Auch Frankfurt am Main hat die für den Verlauf der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Das teilte Hessens größte Stadt am Donnerstag mit. Die Stadt hat wegen der gestiegenen Infektionszahlen bereits Einschränkungen wie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und eine Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt.

Spahn: Anstieg der Infektionszahlen "besorgniserregend stark"

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), haben in einer Pressekonferenz Stellung zur "Corona-Lage im Herbst" genommen. Unmittelbar zuvor hatte das RKI einen rapiden Anstieg der Fallzahlen gemeldet. "Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und mit ihnen steigt die Unsicherheit", sagte Spahn (CDU) in Berlin.

Gerade heute seien die Infektionszahlen "besorgniserregend stark" gestiegen, sagte Spahn in Hinblick auf die jüngsten Zahlen des RKI. Danach wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet - ein sprunghafter Anstieg. Die Zahl der schweren Erkrankungen sei im Moment vergleichsweise niedrig, sagte der Minister. Er mahnte aber: Derzeit seien es vor allem Jüngere, die sich ansteckten, weil sie zum Beispiel Partys feierten, "weil sie sich für unverletzlich halten". Das seien sie aber nicht. Und es gehe auch darum, andere zu schützen.

RKI-Chef Wieler warnte davor, dass die Corona-Infektionen auch wieder verstärkt ältere Menschen träfen. Im April habe das Durchschnittsalter der Infizierten bei 53 Jahren gelegen, im Juli bei 36 Jahren. Inzwischen steige es wieder. Das werde auch zu mehr Intensivpatienten führen. Die Zahl der Intensivpatienten habe sich in den vergangenen vier Wochen verdoppelt.

Wieler sagte: "Das Infektionsgeschehen nimmt zu - und das macht mir Sorgen. Große Sorgen." Man wisse nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den kommenden Wochen entwickeln wird. Es sei möglich, dass es 10 000 Fälle am Tag gebe und dass sich das Virus unkontrolliert verbreite. Das gelte es zu verhindern.

Generell seien die Fallzahlen seit September Woche für Woche gestiegen. In den zurückliegenden sieben Tage seien etwa doppelt so viele Fälle gemeldet worden wie noch Anfang September. Dies sei auf größere, aber auch auf viele kleinere Ausbrüche etwa bei privaten Feiern und Treffen zurückzuführen. Im Vergleich zum Sommer, als viele Urlaubsrückkehrer das Virus nach Deutschland gebracht hätten, fänden die meisten Übertragungen inzwischen innerhalb des Landes statt. Leider gebe es auch wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen.

Spahn äußerte, Deutschland sei bislang vergleichweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Das dürfe man nicht verspielen. "Er könne nicht sagen, wo genau ein exponentielles Wachstum beginne, aber es müsse auf alle Fälle verhindert werden. Das gehe durch das Einhalten der bisherigen AHA-Regeln, also Abstand/Hygiene/Alltagsmaske, sowie der Nutzung der Corona-Warn-App und - gerade jetzt in der kalten Jahreszeit - "diesem einfachen Mittel des Lüftens".

Es liege an den Menschen selbst, wie sich die Pandemie weiter entwickele. "Wenn 80 Millionen mitmachen", sänken die Chancen des Virus auf Ausbreitung. Der Umgang mit der Pandemie "wird für uns alle zum Charaktertest", sagte Spahn. "Ich möchte, dass wir diesen Test bestehen."

Zu den aktuellen Debatten der Bundesländer um Beherbungsverbote und Reiseeinschränkungen sagte der Minister, er fände es wichtig, "einen einheitlichen Rahmen" zu schaffen. Er erlebe den Föderalismus als "unheimliche Stärke" in der Pandemie. Wenn sich Bund und Länder einig seien, "sind wir echt stärker". Doch schwierig sei der Weg zur einheitlichen Entscheidung, "wo es ruckelt, manchmal auch unnötig ruckelt". Und dieser Teil koste dann auch Akzeptanz in der Bevölkerung.

Bundesregierung stuft Rumänien und Tunesien als Risikogebiete ein

Die Bundesregierung hat ganz Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien sowie einzelne Regionen in sieben EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt. Dagegen wird die Warnung für Korsika gestrichen. Das Robert-Koch-Institut aktualisierte seine Risikoliste am Mittwochabend entsprechend.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann so lange in Quarantäne, bis das Testergebnis da ist. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung für touristische Reisen haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Urlaubern, Buchungen kostenlos zu stornieren.