Der wegen der Coronapandemie schwer angeschlagene Reisekonzern Tui bekommt weitere Staatshilfen. Wie der weltweit größte Reiseanbieter am Mittwoch mitteilte, erzielte Tui mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken eine Einigung über ein Finanzierungspaket über 1,8 Milliarden Euro.

Die Mittel seien notwendig gewesen, um die Verluste auszugleichen, die durch Reisebeschränkungen und ein damit verbundenes kurzfristigeres Buchungsverhalten entstanden waren. Das Paket stärke die Position der Tui und stelle ihr ausreichende Liquiditätsreserven zur Verfügung, hieß es.

500 Millionen aus dem Paket werden demnach von privaten Investoren getragen, die dem Reisekonzern aus Hannover als Kapitalerhöhung zur Verfügung gestellt werden. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) beteiligt sich mit stillen Einlagen über 420 Millionen Euro, die in Tui-Aktien umgewandelt werden können. Zusätzliche 280 Millionen Euro trägt der WSF als nicht wandelbare stille Einlagen. Bei dieser Form von Beteiligung wird der "stille" Gesellschafter zwar am Gewinn eines Unternehmens, nicht jedoch an seinem Kapital beteiligt.

Tui ist seit Beginn der Pandemie wirtschaftlich schwer getroffen. Der Staat stützt den Konzern bereits mit drei Milliarden Euro, nachdem Tui bereits im Frühjahr und im September mit Darlehen gestützt wurde. Das Unternehmen fährt bereits einen Sparkurs und hat tausende Stellen abgebaut.

Coronapandemie verschärft Cybermobbing unter Schülern

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland von Cybermobbing betroffen sind, ist in den vergangenen drei Jahren um 36 Prozent gestiegen. Einer Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Techniker Krankenkasse zufolge ist etwa jeder sechste Schüler (17,3 Prozent) von Anfeindungen und Bloßstellungen im Internet betroffen. Das sind zwei Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Die Zunahme hängt der Studie zufolge auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Durch Homeschooling und Kontaktbeschränkungen hätten noch mehr soziale Kontakte im digitalen Raum stattgefunden. Prävention durch die Schule sei unter solchen Bedingungen noch schwieriger als ohnehin.

Der Großteil der Betroffenen fühle sich durch das Cybermobbing verletzt oder wütend. Der Befragung zufolge sprach jeder Vierte schon einmal von Suizidgedanken. "Es zeigt sich ganz deutlich, dass heute gezielter und härter gemobbt wird als noch vor drei Jahren", erklärt der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest.

Das Cybermobbing findet zumeist über Smartphones statt. Der Studie zufolge handelt es sich dabei zumeist um Beleidigungen, oft werden jedoch auch Lügen und unangenehme Fotos verbreitet sowie Fake-Profile erstellt.

Nach 2013 und 2017 wurden zum dritten Mal Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte online zu dem Thema befragt. 6000 Menschen aus ganz Deutschland beteiligten sich an der Befragung.

Bundespräsident Steinmeier will öffentliches Gedenken für Corona-Opfer

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen Wunsch nach einer offiziellen Trauer-Veranstaltung für die Corona-Opfer bekräftigt. "Um all das als Gesellschaft besser zu verarbeiten, wünsche ich mir - zu gegebener Zeit - ein öffentliches Trauergedenken für die vielen Toten der Corona-Pandemie und ihre Angehörigen, die häufig noch nicht einmal Beistand leisten konnten", sagte Steinmeier der Zeit.

Viele Menschen seien einen "bitteren, einsamen Tod gestorben", fügte der Bundespräsident hinzu. Vor lauter medizinischen und hygienischen Fragen, finanziellen und wirtschaftlichen Herausforderungen gebe es in dieser Pandemie etwas, das bislang nicht sehr viel besprochen worden sei, "das aber einen tiefen Eindruck auf uns alle hinterlässt: Wir alle sind jetzt seit langer Zeit wieder ernsthaft mit der Verletzlichkeit unseres Lebens konfrontiert". Steinmeier weiter: "Nun erleben wir, dass der Kern des Daseins das Angewiesensein auf andere ist. Viele erleben das als Angriff auf ihr Selbstwertgefühl, als Verunsicherung, und bei manchen ruft das Ablehnung hervor."

Auch die Bundesregierung hatte Überlegungen für ein staatliches Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie begrüßt. "Ich denke, das ist es wert, dass man darüber redet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er reagierte damit auf den Vorschlag des Limburger Bischofs Georg Bätzing, des Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, einen Gedenktag für die Opfer einzurichten

Sachsen führt Ausgangsbeschränkungen ein

Angesichts der sehr hohen Zahl an Neuinfektionen in Sachsen fährt der Freistaat Sachsen nach Angaben von Ministerpräsident Michael Kretschmer ab sofort einen härteren Kurs. "Es gilt nahezu im gesamten Freistaat (...) eine Ausgangsbeschränkung", sagt der CDU-Politiker im ZDF. Menschen dürften das Haus nur aus wichtigen Gründen verlassen. Nach Angaben der Staatsregierung soll das für Kreise und kreisfreie Städte gelten, deren Sieben-Tage-Inzidenzwert über 200 liegt. Diese Marke übertrafen am Mittwochmorgen zehn von 13 Kreisen und kreisfreien Städten in Sachsen.

Ministerpräsident Kretschmer sagte, man müsse die Zahl der Neuinfektionen unbedingt rasch senken, weil die Krankenhäuser bereits extrem belastet seien. "Es ist höchste Eile geboten", warnt Kretschmer und appelliert an die Bevölkerung, die Lage sehr ernst zu nehmen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag in Sachsen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwochmorgen bei 261,5; das ist der höchste Wert aller Bundesländer.

Bericht: Erstmals Corona-Infektionen bei deutschen Haustieren gemeldet

In Deutschland sind seit Einführung der bundesweiten Meldepflicht für Corona-Infektionen bei Haustieren erstmals zwei Fälle nachgewiesen worden. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts. Bei den Infizierten handelt es sich demnach um eine Katze aus Frankfurt am Main und einen Hund aus München. Bei der Katze sollen bereits Antikörper nachgewiesen worden sein.

Was den Pandemie-Verlauf angeht, sieht der Experte jedoch Haustiere nicht als großes Problem. Es gebe keine bekannten Fälle, wo Tiere den Menschen auf natürlichem Weg infiziert hätten. Die bekannten Infektionen seien andersherum verlaufen. "Die Pandemie spielt sich zwischen Menschen ab", sagte Mettenleiter.

20 000 Soldaten sollen Gesundheitsämtern helfen

Die Bundesregierung will mehr Soldaten in die Gesundheitsämter schicken. "Wir haben das Kontingent aufgestockt für 20 000, insofern ist auch noch Luft nach oben", sagt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) der Sendergruppe RTL/ntv. Für den Einsatz bei den Ämtern komme es immer darauf an, ob die Soldaten in die Struktur passten und ob Arbeitsplätze vorhanden seien. "An der personellen Möglichkeit der Bundeswehr, zu helfen, mangelt es nicht." Derzeit seien rund 10 000 Soldaten im Corona-Einsatz. Die Truppe bereite sich nun auch darauf vor, bei der Lagerung und Sicherung von Impfstoffen zu helfen.

RKI meldet erneut Tageshöchstwert bei Todeszahlen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen 17 270 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind etwa 1400 weniger als in der Vorwoche, in der am Mittwoch 18 633 neue Fälle hinzukamen. Der bisherige Höchststand war am 20.11. mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Binnen eines Tages sind außerdem 487 neue Todesfälle registriert worden - so viele wie nie zuvor. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet worden war. Der bisherige Höchststand von 410 Todesfällen binnen eines Tages war am vergangenen Mittwoch erreicht worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, stieg auf 17 123.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1 084 743 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Schätzungen zufolge sind etwa 779 500 Menschen inzwischen genesen. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.