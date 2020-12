Gastbeitrag von Wolfram Henn

Wolfram Henn lehrt als Humangenetiker und Medizinethiker an der Universität des Saarlandes. Er ist Mitglied des Ethikrats.

Nun steht die Zulassung des ersten Impfstoffs gegen Covid-19 kurz bevor. Angesichts der unvermeidlichen anfänglichen Knappheit wird derzeit die Priorisierung der Zuteilung vorbereitet, insbesondere Hochbetagte in Pflegeeinrichtungen sollen Vorrang haben. Weitere Impfstoff-Hersteller mit großen Produktionskapazitäten werden aber folgen. Nun besteht Grund zum Optimismus, dass sich in einigen Monaten die aktuell diskutierte Frage "Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht geimpft werden können, obwohl sie es wollen?" umkehren wird in "Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht geimpft werden wollen, obwohl sie es könnten?"

Im Konsens von Wissenschaft und Politik wurde bereits klargestellt: "Impfungen setzen prinzipiell eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Eine undifferenzierte, allgemeine Impfpflicht ist deshalb auszuschließen." So heißt es im gemeinsamen Positionspapier der Ständigen Impfkommission, des Ethikrates und der Leopoldina, unterstützt von der Bundeskanzlerin und mehreren Ministern. Diese Absage an staatlich durchgesetzte Covid-19-Impfungen bedeutet, dass all jene sich nicht rechtfertigen müssen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können (dies sind nur wenige), die sich entgegen allen Studien vor der Impfung mehr fürchten als vor der Krankheit, oder die es lebenspraktisch bevorzugen, das Erreichen des Gemeinschaftsschutzes ("Herdenimmunität") dem Engagement anderer zu überlassen. So viel ist unumstritten.

Offen ist aber nach wie vor, inwieweit unterhalb der nicht zu betretenden Ebene staatlichen Zwangs für bestimmte, genau definierte Personengruppen oder Lebenslagen Restriktionen gegenüber Nicht-Geimpften zu vertreten oder zu fordern wären. Grundvoraussetzung für Überlegungen dazu ist die Verfügbarkeit nach allem fachlichen Ermessen sicherer Impfstoffe.

Staaten und auch Reiseveranstalter können Impfnachweise verlangen

Darf oder soll es eine arbeitsvertraglich festgelegte Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen mit hohem Expositions- und Weiterverbreitungsrisiko geben, namentlich für medizinisches Personal etwa in der Intensivmedizin oder in Pflegeeinrichtungen? Ethisch hielte ich es für gut begründbar, wenn Ärztinnen oder Krankenpflegern, die im Rahmen ihrer eigenen freien Berufswahl besondere Verantwortung für Kranke und Schwache übernommen haben, von ihrem Klinikträger abverlangt würde, die ihnen anvertrauten Menschen mit dem geringen Aufwand einer Impfung bestmöglich vor einer Einschleppung des Virus zu schützen. Allerdings könnte eine Ausweitung solcher Risiko-Berufsgruppen, etwa auch auf Personal in Bildungseinrichtungen oder im Verkehrswesen, dann doch zu einer Aushöhlung des "Rechtes auf Nicht-Geimpftwerden" führen. Auch wenn zweifellos keine Massenflucht vor von Arbeitgebern angeordneten Covid-Impfungen zu befürchten ist: Eine berufsspezifische Impfpflicht ließe sich nur innerhalb enger und gesetzlich festzulegender Grenzen vertreten.

Darf oder soll es Zugangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte bei nicht essenziellen Aktivitäten geben, etwa im Tourismus? Ob es uns gefällt oder nicht: Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Dass manche Staaten von Einreisenden bestimmte Impfnachweise verlangen, ist nicht neu - man denke an Gelbfieber-Impfungen in einigen tropischen Ländern. Es ist kaum anders vorstellbar, als dass nach der Corona-Krise auch viele weniger exotische Reiseziele ohne Covid-Impfnachweis nicht mehr erreichbar sein werden. Erste Überlegungen in diese Richtung wurden bereits von der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin geäußert.

Es wird dabei aber nicht nur um Staaten gehen, sondern auch um Reiseveranstalter: Wenn künftig Kreuzfahrt-Passagiere bei der Buchung einen Impfnachweis vorlegen müssten, hielte ich das nicht für einen unerträglichen Eingriff in Grundrechte, sondern für medizinisch sinnvoll, ökonomisch nachvollziehbar und ethisch wohlbegründet. Schwieriger - und auch hier dürfte es legislativ zu klärende Abgrenzungsprobleme geben - wäre es, wenn solche Restriktionen auch für andere, regelmäßiger genutzte Verkehrsmittel eingeführt würden. Ich persönlich würde mich in einem Flugzeug wohlfühlen, von dem ich wüsste, dass alle Insassen geimpft sind. Zwischen Aida und Lufthansa sollte es aber doch einen Unterschied geben - ob die australische Airline Qantas mit ihren Einschränkungen ein Einzelfall bleiben wird, bleibt abzuwarten.

Besonders heikel ist die Frage, ob künftig auch Träger von Gemeinschaftseinrichtungen für vulnerable Personengruppen, etwa Altenheimen oder Werkstätten für behinderte Menschen, Impfnachweise verlangen dürften oder gar sollten. Die medizinischen Argumente dafür liegen auf der Hand: Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen waren die bislang verheerendsten Ereignisse in der Pandemie, und Besuchsverbote soll es nach dem neuem Infektionsschutzgesetz aus guten Gründen nicht mehr geben. Auf der anderen Seite würde ein Quasi-Ausschluss für impfunwillige pflegebedürftige Menschen - oder solche mit impffeindlichen gesetzlichen Betreuern - von der Heimaufnahme einen tiefen Eingriff in deren Lebensgestaltung bedeuten. Bislang war der Gesetzgeber auch restriktiv in anderen Fällen; so ist es Heimbetreibern verboten, vor der Aufnahme die Vorlage einer Patientenverfügung zu verlangen.

Wie viel an Recht auf Unvernunft sollten wir betroffenen Menschen und ihren Betreuern in diesem hochsensiblen Lebensbereich zugestehen, wenn es Covid-Impfstoff für alle geben wird? Zugegeben: Dazu habe ich selbst noch keine abschließende Meinung. Jedenfalls sollten wir die Zeit bis dahin für eine unaufgeregte Debatte über diese Fragen nutzen.