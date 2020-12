Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen 17 270 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind etwa 1400 weniger als in der Vorwoche, in der am Mittwoch 18 633 neue Fälle hinzukamen. Der bisherige Höchststand war am 20.11. mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Binnen eines Tages sind außerdem 487 neue Todesfälle registriert worden - so viele wie nie zuvor. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet worden war. Der bisherige Höchststand von 410 Todesfällen binnen eines Tages war am vergangenen Mittwoch erreicht worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, stieg auf 17 123.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1 084 743 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Schätzungen zufolge sind etwa 779 500 Menschen inzwischen genesen. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Spahn: Nur hohe Impfbereitschaft führt aus der Pandemie

Am Dienstagmittag besuchten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet das zukünftige Corona-Impfzentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf. In den Räumlichkeiten des dortigen Fußballstadions "Merkur Spiel-Arena" sollen bereits in wenigen Wochen die ersten Impfungen möglich sein. Auch die anderen Bundesländer bauen aktuell zentrale Impfzentren auf.

Die Impfkampagne in den Zentren sei "ein Mammutprojekt", so Spahn im Anschluss an den Besuch. Ab Mitte Dezember sollen Impfzentren in ganz Deutschland einsatzbereit sein. Nach aktuellem Stand erwarte das Gesundheitsministerium eine Zulassung des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer zum Jahreswechsel. Dann könne es auch mit dem Impfen losgehen.

Das Wichtigste dabei sei jedoch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. "Unser Ansatz ist, transparent und offen für das Impfangebot zu werben", erklärte der Bundesgesundheitsminister. Es sei jedoch klar, "den Weg aus der Pandemie gibt es nur, wenn wir eine hohe Impfbereitschaft haben".

Mehrere zehn Millionen Menschen sollen in den Impfzentren in kürzester Zeit mit dem Impfstoff versorgt werden. Die Zahl der verfügbaren Dosen in den ersten Wochen belaufe sich allerdings erst einmal auf fünf bis acht Millionen.

Auch deshalb müsse zentral priorisiert werden. Vorrang hätten ältere und vorerkrankte Menschen, Pflegebeschäftigte und Personen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beitragen. Mithilfe der Impfzentren könnten bereits im Januar die ersten Personen aus diesen Gruppen geimpft sein.

Mittelfristig sieht die Impfstrategie des Gesundheitsministeriums vor, dass es die Corona-Impfungen auch bei Hausärzten und Apotheken geben soll. Für die erste Phase sei es allerdings einfacher, die Impfungen in zentralen Einrichtungen durchzuführen. Bereits der Transport und die Lagerung des Mittels seien kompliziert: der Wirkstoff von Biontech/Pfizer muss beispielsweise bei minus 70 Grad transportiert und sogar noch kälter gelagert werden.

Strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten

Strengere Kontaktbeschränkungen im Dezember, Lockerungen über Weihnachten - die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sind am Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft getreten. Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben damit geschlossen. Zusätzlich sind private Zusammenkünfte ab sofort auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Im November waren meist noch Treffen mit bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Zu den Dezember-Beschlüssen zählt unter anderem, dass der bereits geltende Teil-Lockdown bis 20. Dezember verlängert wird. Die ab Dienstag geltenden Regelungen werden für die Tage um Weihnachten leicht gelockert. Ab dem 23. Dezember und höchstens bis zum 1. Januar sollen zehn Personen im Familien- und Freundeskreis zusammenkommen können. Wie schon im November sollen Schulen und Kitas weiterhin offen bleiben. Vereinbart wurde eine Maskenpflicht im Unterricht ab der siebten Klasse - abhängig von den regionalen Corona-Zahlen. Positiv getestete Schüler und ihre Mitschüler sollen sofort in eine fünftägige Quarantäne. Wer dann negativ getestet wird, darf die Quarantäne beenden.

Auch die maximale Kundenzahl in großen Läden ist nun stärker begrenzt. In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern soll sich höchstens eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. Bei Geschäften, die größer sind, darf auf die zusätzliche Fläche dann höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche kommen.

Einige Länder können von den Regeln abweichen. So hat Berlin beispielsweise angekündigt, dass auch über die Feiertage nur fünf Personen zusammenkommen dürfen. Schleswig-Holstein hält dagegen auch vor Weihnachten an seiner Zehn-Personen-Kontaktregel fest.

Mit der Verlängerung der Maßnahmen soll eine Überlastung der Krankenhäuser verhindert werden. "Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung", hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten betont.

Spahns Ziel: erste Gruppen im Januar geimpft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt in der Corona-Pandemie darauf, dass im Januar die ersten Impfungen absolviert sind. "Unser Ziel ist es, dass bereits im Januar die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigten geimpft sind", sagte Spahn am Dienstag im Deutschlandfunk.

Spahn sagte, mit den Ländern sei vereinbart, dass die Impfzentren ab Mitte Dezember einsatzbereit seien. Während man zu Beginn - auch aufgrund logistischer Anforderungen der Impfstoffe - nur in Impfzentren und mobilen Teams impfen könne, solle dies ab Frühsommer auch in Arztpraxen möglich sein. "Wenn es einmal da drin ist im normalen System, schaffen wir auch große Zahlen", sagte Spahn.

Der Bundesgesundheitsminister sagte dem Deutschlandfunk, er begrüße die schärferen Corona-Regeln. Mit der aktuellen Entwicklung der Pandemie sei er überhaupt nicht zufrieden, sagte er. Die Fallzahlen müssten weiter sinken.

Bundesweite Masken-Kontrollen in Bussen und Bahnen geplant

Ein bundesweiter "Aktionstag" soll Fahrgäste in Bahnen und Bussen mit Nachdruck auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen hinweisen. Am kommenden Montag, 7. Dezember, soll es dazu in ganz Deutschland Schwerpunktkontrollen auf bestimmten Strecken und an Bahnhöfen geben - bei der Deutschen Bahn durch Beamte der Bundespolizei und durch Bahn-Sicherheitspersonal. Der Bund rief die Länder dazu auf, am Aktionstag ebenfalls verstärkt in Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen im Nahverkehr zu kontrollieren.

Vorgesehen sind laut Bundesverkehrsministerium auch ergänzende Aktionen mit Aufklärung und Informationen an größeren Bahnhöfen. "Die Maskenpflicht ist unser wirkungsvollstes Mittel gegen Corona im öffentlichen Verkehr", sagte Minister Andreas Scheuer (CSU) der Deutschen Presse-Agentur.

Erstmals Massentests von Kindern und Erziehern in Corona-Hotspot

Im Corona-Hotspot Hildburghausen in Südthüringen können sich erstmals in Deutschland alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Erzieherinnen und Erzieher auf das Virus testen lassen. Die Aktion beginnt am Dienstag in einem Kindergarten. Etwa ein Drittel der Kinder aus den städtischen Kindergärten und die Mehrheit der Erzieherinnen und Erzieher wollen sich an dem freiwilligen Schnelltest beteiligen, sagte Bürgermeister Tilo Kummer von den Linken.

Wegen der Ende November explosionsartig gestiegenen Infektionszahlen gilt im gesamten Landkreis Hildburghausen seit dem vergangenen Mittwoch ein harter Lockdown. Auch Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. Es gibt jedoch eine Notbetreuung. Am Wochenende wurden die Beschränkungen nochmals verschärft. Der Kreis an der Landesgrenze zu Bayern wies zu Wochenbeginn nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts erneut die bundesweit höchsten Infektionswerte auf - obwohl es laut Thüringer Gesundheitsministerium am Wochenende keine Neuinfektionen gab. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - lag bei 579; ebenso wie im zweiten Hotspot, der niederbayerischen Stadt Passau.

Nach Angaben des Landratsamtes Hildburghausen können sich etwa 8000 Kita- und Schulkinder, etwa 1000 Pädagogen sowie Mitarbeiter aus Bildungseinrichtungen freiwillig testen lassen. Dafür würden die Voraussetzungen geschaffen - insgesamt 11 000 Tests seien bestellt. Wie viele Menschen das Angebot annehmen, ist offen. Am Montag hieß es, es gebe bisher etwa 2000 Rückmeldungen von Testwilligen. Einige Kommunalpolitiker in dem Kreis sollen Massentests skeptisch gegenüberstehen.

Hildburghausens Bürgermeister kündigte an, dass es für die Kinder, die negativ auf das Virus getestet seien, bereits am Mittwoch wieder eine reguläre Betreuung geben könnte. "Vorausgesetzt, wir haben ausreichend negativ getestetes Personal zur Verfügung", sagte Kummer. Er könne sich vorstellen, dass das Testangebot in den kommenden Tagen wiederholt werde könnte, so das Stadtoberhaupt.

Mehr Schnelltests

Im Kampf gegen die Pandemie können künftig mehr Schnelltests zum Einsatz kommen - in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen. Das sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, die an diesem Mittwoch in Kraft treten soll. Auch im Rettungsdienst und in Tageskliniken werden Schnelltests nun möglich. Für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten im Ausland sind dagegen Corona-Tests nach der Einreise bald nicht mehr kostenlos - diese Möglichkeit soll am 15. Dezember enden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium erfuhr.

Schnelltests sind inzwischen in größeren Mengen verfügbar. Dabei müssen Proben zum Auswerten nicht ins Labor gebracht werden. Diese Antigen-Tests gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Sie müssen durch medizinisch geschultes Personal abgenommen werden. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden.

November-Hilfen: Teilzahlungen für 90 Prozent der Antragsteller

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bislang 54 643 Anträge auf Entschädigung für zwangsweise geschlossene Betriebe gezählt. Wie das Ministerium am Montag mitteilte, seien bei knapp 90 Prozent der eingegangenen Anträge bereits erste Teilzahlungen geleistet worden. 20 763 aller Anträge fallen demnach auf Soloselbständige, die übrigen 33 880 Anträge wurden über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eingereicht.

Seit dem 25. November können Unternehmen, die wegen Schließungen betroffenen sind, etwa Restaurants, Selbständige oder auch Vereine, die sogenannten November-Hilfen beantragen. Die Zuschüsse können bis zu 75 Prozent des durchschnittlichen November-Umsatzes umfassen.

Nordrhein-Westfalen öffnet Skilifte im Dezember nicht

Skilifte müssen entsprechend der neuen Corona-Schutzverordnung im Dezember in Nordrhein-Westfalen geschlossen bleiben. Das teilte Landes-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag mit. Skilifte seien Freizeiteinrichtungen und damit verboten.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Sonntag davon gesprochen, auf die Betreiber zuzugehen - gleichzeitig aber klar gemacht, dass es eine europäische Lösung für die Skigebiete brauche. NRW wird nun keine Ausnahme machen und den Betrieb von Liften untersagen - so wie es bereits Italien und Frankreich angekündigt hatten. Die neue Corona-Schutzverordnung gilt zunächst bis Ende Dezember. Ob es im Januar Skibetrieb geben wird, blieb zunächst unklar. Laschet hatte sich bislang dafür ausgesprochen, bis zum Ende der Weihnachtsferien Ski-Tourismus europaweit zu unterbinden.

In NRW trifft das Verbot die Skigebiete im Sauerland. Der Bürgermeister des Wintersportorts Winterberg, Michael Beckmann (CDU), hatte am Montagmorgen bei WDR 5 gesagt, ein Verbot bis zum Ende der Ferien würde die Stadt mit 12 500 Einwohnern hart treffen. Nicht nur der Tourismus, sondern auch die Gastronomie und der Handel vor Ort hingen von den Gästen ab.

Sollte die Saison erst Mitte Januar oder sogar noch später beginnen können, wäre das eine finanzielle Last für Winterberg. "Je später wir in die Saison kommen, desto schwieriger wird es natürlich, noch einen wirtschaftlichen Skibetrieb zu fahren", sagte Beckmann.

Merkel kritisiert Hotelöffnungen an Feiertagen

Gerade erst hatten sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer in der vergangenen Woche mit Angela Merkel (CDU) auf einheitliche Corona-Regeln für den Dezember verständigt, da scherten einige Länder-Chefs schon wieder aus. Und das kommt bei der Bundeskanzlerin überhaupt nicht gut an. Sie übt in einer Sitzung des CDU-Präsidiums deutliche Kritik.

Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten angekündigt, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben - entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt.

In einer virtuellen Sitzung des CDU-Präsidiums habe sich Merkel am Montag zu dem Beschluss von Bund und Ländern bekannt, die strengen Corona-Kontaktbeschränkungen über die Festtage zu lockern, berichteten Teilnehmer. Es habe ihr aber die Fantasie gefehlt, zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten, wurde sie zitiert.

Es sei nicht kontrollierbar, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten, begründete Merkel demnach ihre Kritik. Nach diesen Informationen bezog sich die Kanzlerin auf entsprechende Regelungen in Großstädten wie Berlin. Es sei nicht zu erklären, dass zugleich etwa die Krankenschwestern an der Berliner Charité über Weihnachten durcharbeiten müssten. Ausdrücklich habe sie in diesem Zusammenhang nicht von Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern gesprochen, berichteten mehrere Teilnehmer. In einigen Flächenländern seien sinkende Inzidenzwerte zu erkennen.

Die Kanzlerin sprach demnach von erfreulichen Entwicklungen bei den Corona-Infektionszahlen in Hamburg und Bremen. Dagegen gebe es steigende Zahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Nun seien regionale Kraftanstrengungen notwendig. Merkel betonte, im November habe es so viele Corona-Infektionen wie von März bis Oktober zusammen gegeben - mehr als 500 000.

Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Teil-Lockdown mit der Schließung etwa von Restaurants, Theatern, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Private Zusammenkünfte werden auf maximal fünf Personen begrenzt. Über Weihnachten sollen die Kontakt-Beschränkungen dann gelockert werden, um Familienbesuche zu ermöglichen.

Keine Lockerungen zwischen den Jahren in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg werden die Corona-Maßnahmen unmittelbar nach den Weihnachtstagen wieder verschärft. Die grün-schwarze Landesregierung will die Kontaktbeschränkungen lediglich vom 23. bis zum 27. Dezember aufweichen, bestätigte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Darauf habe sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen Kabinettskollegen verständigt. Über die Weihnachtstage sollen aber Hotelübernachtungen für Familienbesuche in Baden-Württemberg ermöglicht werden.

Die Corona-Maßnahmen werden im Dezember bundesweit verschärft - außer in der Weihnachtszeit. Bund und Länder hatten sich vergangene Woche für Treffen "im engsten Familien- oder Freundeskreis" vom 23. Dezember bis 1. Januar auf eine Obergrenze von zehn Personen plus Kinder bis 14 Jahren verständigt. Kretschmann war dieser Zeitraum zu lang. Die Landesregierung will am Montag die neuen Regeln verkünden. In Kraft treten soll die neue Verordnung nach Angaben des Staatsministeriums dann am Dienstag.

Auch in Berlin hat der Senat entschieden, die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über die Feiertage in Berlin nicht umzusetzen.

Laschet fordert neue Corona-Konzepte ab Januar

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert neue Konzepte in der Corona-Pandemie schon ab Januar. "Noch ein weiteres Jahr wie dieses halten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch", sagte Laschet der Rheinischen Post. Ab dem Jahreswechsel müssten "kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen", sagte er. "Mit der Zulassung des Impfstoffs sind diese Konzepte auch realistisch."

Laschet sagte weiter: "Wir können nicht auf Dauer alles schließen, und der Staat bezahlt Monat für Monat Milliarden-Ausfälle. Ab dem neuen Jahr wird ein neues Modell nötig sein. Dauerhafte Schließungen und anschließende Ausgleichszahlungen machen den Staat auf Dauer kaputt."

Kanzleramtsminister Helge Braun blickt unterdessen optimistisch auf das kommende Jahr. "Die Pandemie verliert im nächsten Jahr ihren Schrecken", sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. "Wir müssen als Gesellschaft den Dezember und die Monate bis zum März durchhalten mit Einhaltung der AHA-Regeln und der Reduzierung unserer Kontakte. Wo das nicht reicht, sind Einschnitte unvermeidbar. Dann kommen der Frühling und hoffentlich auch der Impfstoff."

Es sei gelungen, das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen auf einem Niveau zu stoppen, das das Gesundheitssystem fordere, aber gerade noch nicht überfordere. 400 Tote pro Tag seien aber zu viel. "Deshalb hätte ich im Oktober gerne weiter gehende Beschlüsse gefasst."

Ifo: Kurzarbeit in Deutschland steigt wieder an

Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Kurzarbeit in Deutschland wieder ansteigen lassen. Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit sei im November von 24,8 Prozent im Vormonat auf 28,0 Prozent gestiegen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag in München mit. Die Forscher beziehen sich auf eigene Umfragen.

Kurzarbeit ist in der Krise ein entscheidendes Instrument, um flächendeckende Entlassungen von Arbeitnehmern zu verhindern. Besonders deutliche Anstiege verzeichneten laut Ifo Hotels (62,9 auf 91 Prozent), die Gastronomie (53,4 auf 71,7 Prozent) sowie Reisebüros und Reiseveranstalter (von 88,0 auf 91,1 Prozent). "Gerade in diesen vom Teil-Lockdown massiv betroffenen Branchen wird wieder sehr viel Kurzarbeit gefahren", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link. Der Anstieg habe sich durch fast alle großen Wirtschaftszweige vollzogen, erklärten die Forscher.