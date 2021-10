Ärztevertreter üben Kritik an der Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Corona-Auffrischungsimpfung für alle. Spahn hatte die Risikogruppen genannt, für die eine solche Booster-Impfung besonders empfohlen ist, und hatte dann darauf hingewiesen, dass das grundsätzlich auch für Jeden möglich ist.

"Wir sind verärgert, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Erwartungen schürt, Booster-Impfungen seien für Alle möglich", sagte das Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands, Armin Beck, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Hausärzte folgen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, und diese empfiehlt aktuell Drittimpfungen nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen." Durch Spahns Äußerungen werde nun aber der Aufklärungs- und Diskussionsbedarf in den Praxen größer. Wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung ausweite, würden die Hausärzte auch diese Personengruppen impfen, kündigte er an.

Allerdings sind manche Arztpraxen bereits aus den Impfungen ausgestiegen und bieten diese nicht mehr an. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte dem RND: "Für die Notwendigkeit von Auffrisch-Impfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz." (30.10.2021)

RKI: 21 543 Neuinfektionen, Inzidenz bei 145,1

Auch am Samstag ist die bundesweite Corona-Inzidenz angestiegen. Das Robert-Koch-Institut registrierte einen Wert von 145,1 nach 139,1 am Vortag. Die Gesundheitsämter in Deutschlang meldeten demnach 21 543 neue Corona-Fälle. Das sind 6398 Positiv-Tests mehr als am Samstag vor einer Woche. 90 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. (30.10.2021)

Biontech-Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren bekommen. In Anschluss an die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA muss sich nun formell noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun - wie vom Weißen Haus bereits geplant - noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt. (29.10.2021)

Österreichs Gesundheitsminister kündigt 2,5-G-Regel am Arbeitsplatz an

Aus der 3-G-Regel am Arbeitsplatz, die in Österreich ab 1. November gilt, soll laut Gesundheitsminister Mückstein bereits Mitte November eine "2,5-G" werden - also geimpft, genesen oder PCR-getestet. Das berichtet der österreichische Rundfunk ORF. Der Stufenplan der österreichischen Regierung sieht vor, dass ab 400 belegten Intensivbetten Antigen-Tests nicht mehr als Testnachweis gelten. Ungeimpfte müssen dann einen aktuellen PCR-Labortest vorweisen.

Mückstein geht davon aus, dass Ende nächster Woche der Wert von 400 belegten Intensivbetten erreicht sein wird. Am Freitag lagen österreichweit 280 Covid-19-Patienten und -patientinnen auf Intensivstationen - um 15 mehr als am Vortag. Außerdem war mit mehr als 5800 Neuinfektionenein neuer Jahreshöchstwert gemeldet worden.

Auch einige Bundesländer verschärfen auf Grund der steigenden Infektionszahlen ihre Corona-Regeln für Ungeimpfte. Nach den Bundesländern Steiermark und Tirol lassen auch Oberösterreich und Kärnten Ungeimpfte unter bestimmten Bedingungen bald nicht mehr in Restaurants und Bars. Selbst wenn sie einen negativen Test vorweisen können. Die Maßnahmen treten in Oberösterreich am 8. November, in Kärnten bereits am 4. November in Kraft. Die Regeln gelten in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen. Zutritt haben dann nur noch Geimpfte und Genesene.

2-G-Regel auf Kölner Karnevalsbühnen

Im Kölner Karneval gilt auf der Bühne die 2-G-Regel. Alle Künstler müssten geimpft oder genesen sein, sagte ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval. Für die Zuschauer gelte bei Saalveranstaltungen mindestens 3G plus, das heißt, man muss entweder geimpft, genesen oder mit PCR-Test getestet sein. Der einzelne Veranstalter könne aber immer darüber hinausgehen und 2G festlegen. Für die Künstler, die an einem Abend meist bei unterschiedlichen Veranstaltungen aufträten, sei es deshalb praktisch gar nicht machbar, nicht geimpft oder genesen zu sein, sagte der Sprecher des Festkomitees. Im Düsseldorfer Karneval gilt bei Saalveranstaltungen generell 2G. (29.10.2021)

Sorge vor Corona-Auswirkungen wächst

Mit den stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen wächst in Deutschland die Sorge vor einer möglichen Ansteckung. In einer Umfrage des ZDF-Politbarometers gaben 40 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich gesundheitlich gefährdet. Vor zwei Wochen waren es nur 31 Prozent. 57 Prozent halten ihre Gesundheit für nicht gefährdet. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet für den kommenden Winter eine neue Corona-Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen.

Mit 62 Prozent spricht sich zudem die Mehrheit der Menschen dafür aus, dass in Restaurants, im Freizeit- und Kulturbereich bundesweit die 2-G-Regel gelten solle, sodass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen. 36 Prozent finden das nicht gut. 71 Prozent halten es außerdem für richtig, dass Erwachsene, die sich nicht impfen lassen wollen, für ihre Corona-Schnelltests bezahlen müssen. 28 Prozent sind dagegen. (29.10.2021)