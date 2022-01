Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit etwa zwei Wochen über die Marke von 300 angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte 56 335 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Im Vergleich zum Vortag stieg die Inzidenz von 285,9 auf 303,4. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert steigt seit Ende Dezember jeden Tag an, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Der Anteil der ansteckenderen Corona-Variante Omikron am Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt rasend schnell zu. So gingen in der Kalenderwoche 52 (bis 2. Januar) laut Meldedaten aus den Bundesländern 44,3 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise auf Omikron zurück, wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in seinem Wochenbericht schrieb. Dabei gibt es eine Spanne unter den Bundesländern von 3,2 Prozent in Sachsen-Anhalt und 85,5 Prozent in Bremen.

Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 15,8 Prozent angegeben. Bei der Zählung werden sowohl Nachweise mittels Erbgut-Analyse (Gesamtgenomsequenzierung) als auch Verdachtsfälle aufgrund sogenannter variantenspezifischer PCR-Tests einbezogen.

Der Anteil der Delta-Variante, die bis vor wenigen Wochen fast ausschließlich das Infektionsgeschehen dominiert hatte, werde kontinuierlich geringer, schreibt das RKI. Aussagekräftiger, wenn auch weniger aktuell als die Meldedaten, sind die sogenannten Stichproben-Daten. Hier fließen ausschließlich Gesamtgenomsequenzen von zufällig ausgewählten Proben ein. Der Omikron-Anteil in Kalenderwoche 51 (bis 26.12.) lag demnach laut RKI bei 20 Prozent im Vergleich zu 9 Prozent in der Vorwoche. (07.01.2022)

Kretschmer dringt auf bundesweit vergleichbare Regeln

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich vor der Corona-Runde von Bund und Ländern am Freitag für bundesweit ähnliche Schutzmaßnahmen ausgesprochen. "Wir brauchen vergleichbare Regelungen in der gesamten Bundesrepublik. Keine großen Veranstaltungen, keine Besucher in den Stadien - und ein Maß an Kontaktbeschränkungen, das diese Omikron-Welle abflacht", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Bars und Diskotheken zu öffnen, halte ich in den kommenden Wochen für verantwortungslos."

Zudem forderte er finanzielle Entschädigungen für Betriebe und Einrichtungen, die von Einschränkungen betroffen sind. Kretschmer stellte klar, dass sich auch Geimpfte auf Einschränkungen einstellen müssen. "Wir sind gemeinsam in einem Boot. Wären alle geimpft, würde uns diese Omikron-Variante wenig Sorgen machen. Die Realität ist natürlich, dass auch Geimpfte andere anstecken können. Gewisse Einschränkungen wird es für alle geben." Die 2-G- und 2-G-plus-Regeln müssten ausgeweitet werden. (07.01.2022)

Lauterbach: "Die Gastronomie ist ein Problembereich"

Angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mehr Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie für nötig. In der Sendung "RTL Direkt" sagte er am Donnerstagabend, es sei für die Innenräume der Gastronomie angedacht, "dass man dort nur eintreten kann, wenn man zweimal geimpft und getestet ist. Nur noch Geboosterte können so rein."

Lauterbach erklärte vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Freitag: "Die Gastronomie ist ein Problembereich. Da sitzt man ohne Maske oft für Stunden. Und wenn sich die Menschen dort dann gegenseitig infizieren, wie wir es bei Omikron sehr viel sehen, dann brauchen wir einen besseren Schutz, daher 2 G plus, also geimpft und zusätzlich eben getestet." Lauterbach schloss für die Zukunft auch noch weitergehende Kontaktbeschränkungen nicht aus.

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband lehnte Überlegungen zu einer Einführung von 2 G plus in der Gastronomie ab. "Ich warne vor panischem Aktionismus, 2 G plus stürzt Betriebe in Existenznot ohne Mehrwert für das Infektionsgeschehen", teilte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, am Donnerstagabend mit. "Der geplante Beschluss käme im ohnehin extrem umsatzschwachen Januar einem Quasi-Lockdown gleich, für viele Betriebe würde sich eine weitere Öffnung nicht mehr rechnen." (07.01.2022)

Gesundheitsminister wollen Quarantäne neu regeln

Die Gesundheitsminister der Länder haben angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante Änderungen der Quarantäneregeln vorgeschlagen. Über den Vorschlag informierte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne nach einer Videoschalte. Grundlage der Beratungen war ein Papier, das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit dem Robert-Koch-Institut erarbeitet hat. Über die Vorschläge der Gesundheitsminister soll in der Bund-Länder-Schalte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten beraten und final entschieden werden.

Kern der Vorschläge ist eine Verkürzung der Quarantäne-Zeiten. Hintergrund ist die Sorge um kritische Sektoren wie die Gesundheitsversorgung oder die Polizei, falls die Infektionszahlen sprunghaft ansteigen und sich viele Menschen gleichzeitig krank melden sollten. Die Gesundheitsminister unterscheiden zwischen Isolation (sie gilt für Erkrankte) und Quarantäne (für Kontaktpersonen).

Geimpfte Beschäftigte der kritischen Infrastruktur etwa in Kliniken und Pflegeheimen, in der Kinderbetreuung und in Bildungseinrichtungen, bei der Polizei, Feuerwehr oder im Rettungsdienst, in der Telekommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung sollen demnach eine Isolation wegen einer Infektion "zum Zwecke der Arbeitsaufnahme" bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können. Gleiches gilt für diese Personengruppe für eine Quarantäne, die angeordnet wurde, weil man Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Auch sie kann nach fünf Tagen enden, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt.

Die Quarantänedauer für symptomfreie enge Kontaktpersonen von Infizierten soll laut dem Beschluss der Gesundheitsminister sieben Tage betragen. Das gilt sowohl für jene, die bereits zwei Impfungen erhalten haben als auch für ungeimpfte, wobei die Ungeimpften am Ende der sieben Tage einen negativen Test vorlegen müssen. Geboosterte sollen als enge Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne geschickt werden. Ihnen werden regelmäßige Selbsttests empfohlen. (05.01.2022)

Länder beraten über Konzepte für Schulbetrieb

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder bleiben bei ihrer Linie, dass Schulen trotz der Omikron-Varainte offengehalten werden sollen. "Auch wenn sich die Pandemie durch eine neue Virusvariante verändert, müssen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Blick nehmen. Das bedeutet, dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU) nach einer Sonderschalte der Minister.

In der Hälfte der Bundesländer hat nach der Weihnachtspause der Unterricht wieder begonnen. Millionen weitere Schülerinnen und Schüler kehren kommende Woche zurück. In allen Bundesländern ist Präsenzunterricht geplant. Flächendeckende Schulschließungen wie vor einem Jahr haben die Ampel-Parteien mit Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgeschlossen. Einige Bundesländer überlassen es den Einrichtungen nun selbst, wie sie vorgehen. (05.01.2022)