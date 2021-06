Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.11 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 3254 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 107 Tote gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 13,2 an (Vortag: 15,5; Vorwoche: 20,8). Das Institut zählte seit Beginn der Pandemie 3 717 625 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagnachmittag bei 0,72 (Vortag: 0,77). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 72 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Wegen Impfdrängelei: Halles OB vorläufig des Amtes enthoben

Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Corona-Impfstoff ist Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) vorläufig seines Amtes einschließlich aller Nebenämter enthoben worden. Dies sei sowohl durch die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe als auch durch die Gefahr einer Beeinträchtigung der Ermittlungen und des Dienstbetriebs begründet, teilte das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) mit.

Wiegand hatte sich am 17. Januar frühzeitig gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl er noch nicht an der Reihe war. Ihm wird vorgeworfen, für diese und weitere Verstöße gegen die vom Bund erlassene Impfreihenfolge verantwortlich zu sein. Das Landesverwaltungsamt hatte Mitte Februar ein Disziplinarverfahren gegen Wiegand eingeleitet.

Durch Medienrecherchen wurde bekannt, dass das von der Verwaltungsspitze etablierte System der Vergabe von Impfstoffresten in Halle dazu geführt hatte, dass auch weitere Mitglieder der Stadtverwaltung sowie des Stadtrates bereits verfrüht gegen Corona geimpft worden waren. Auch die Staatsanwaltschaft Halle leitete daraufhin Ermittlungen gegen Wiegand ein, der Stadtrat sprach sich Anfang April dafür aus, Wiegand zu suspendieren. Wiegand selbst gab sich uneinsichtig, verwickelte sich in Widersprüche und betonte wiederholt, nichts Unrechtes getan zu haben.

Die Entscheidung, Wiegand seines Amtes zu entheben, erging laut Landesverwaltungsamt bereits am 7. Juni und gilt ohne Befristung. Für die Dauer der Dienstenthebung erhält Wiegand nur die Hälfte seiner monatlichen Bezüge und darf die Dienstgebäude der Stadt nicht betreten. (15.06.2021)

Lockerungen bei Maskenpflicht in Hamburg und Stuttgart

Angesichts sinkender Infektionszahlen lockern einige Bundesländer ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Baden-Württemberg will die Maskenpflicht an Schulen lockern. Sofern die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region unter 35 liegt und es zwei Wochen an der Schule keinen Corona-Ausbruch gab, soll die Maskenpflicht "im Unterricht in allen Schulformen" wegfallen, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart an.

Auch in Hamburg wird die Maskenpflicht gelockert. Im Freien muss ein Mund-Nasen-Schutz ab dem Wochenende nur noch an Orten getragen werden, wo es besonders eng ist, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer bekanntgab. Auf Wochenmärkten und in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen.

In Berlin müssen auf den Bürgersteigen von Einkaufsstraßen und auf sehr belebten Plätzen keine Masken mehr getragen werden. Das hat der Berliner Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag beschlossen. Auch im Zoo und im Tierpark fällt im Freien die Pflicht weg. Sie gilt aber weiterhin etwa in Bussen und Bahnen.

In Brandenburgs sind von Mittwoch an sämtliche Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit aufgehoben und Tanzclubs können mit beschränkter Personenzahl unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Zudem soll die Maskenpflicht im Freien komplett entfallen. Auch in Grundschulen und Horten müssen Kinder keine Masken mehr tragen.

An allen Schulen in Rheinland-Pfalz wird ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Das teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einer Kabinettssitzung der Deutschen Presse-Agentur mit. Auf dem Weg zum Platz im Klassenzimmer solle die Schutzmaske weiter getragen werden, sagte Hubig. Die Regelung gelte solange, wie die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen unter einem Wert von 35 bleibe. Am Montag waren es landesweit 16,0.

In Schleswig-Holstein plant die Landesregierung für das kommende Schuljahr wieder Unterricht im Regelbetrieb im Präsenzunterricht. Unter welchen dauerhaften Hygieneregeln der Unterricht ablaufen wird, soll erst zwei Wochen vor Beginn des Schuljahres entschieden werden. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geht davon aus, dass zum Schuljahresbeginn voraussichtlich für zwei Wochen die Maskenpflicht bestehen bleibt und es in dieser Zeit verpflichtende Corona-Tests geben wird. Sie begründete dies mit Urlaubsrückkehrern.

In Nordrhein-Westfalen hat der Landtag die "epidemische Lage von landesweiter Tragweite" nicht noch einmal verlängert. Damit entfallen vom 19. Juni an besondere Befugnisse der Regierung zur Krisen-Bekämpfung. Momentan darf die Regierung noch unter anderem während einer epidemischen Lage im Notfall per Rechtsverordnung die Verschiebung von Eingriffen im Krankenhaus verlangen, um Covid-Patienten versorgen zu können, oder auch medizinische Geräte und Materialien beschlagnahmen. (15.06.2021)

Intensivmediziner zeigen sich offen für Lockerungen bei der Maskenpflicht

Intensivmediziner stehen einer Lockerung der Maskenpflicht positiv gegenüber, sprechen sich aber dafür aus, dass das Tragen von Masken in Innenräumen beibehalten wird. "Generell spricht nichts dagegen: Jetzt im Sommer halten wir uns viel im Freien auf, die Inzidenzen sinken weiter. Und das Wichtigste: Es sind immer mehr Menschen bereits ein- oder zweimal geimpft", sagt der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Um kein Risiko einzugehen, solle man seiner Meinung nach in Innenräumen aber weiterhin Maske tragen. "Draußen, wo auf großer Fläche viel Abstand zwischen viele Menschen kommen kann und die Aerosole sich nicht in einem Raum sammeln, kann man durchaus die Maske einmal ablegen und ein bisschen frühere Normalität zurückgewinnen."

Aus Sicht des Aerosol-Forschers Gerhard Scheuch ergibt eine Maskenpflicht im Freien keinen Sinn mehr, auch nicht bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Open-Air-Konzerten. Im Außenbereich seien Übertragungen des Coronavirus schon immer fast unmöglich gewesen, "und das gilt angesichts der derzeitigen Inzidenzzahlen umso mehr", sagte Scheuch der Badischen Zeitung.

Auch die Maskenpflicht in Innenräumen sei zu überdenken. Scheuch sprach sich für mehr Abwägung je nach den örtlichen Gegebenheiten aus: In Schulen, im Nahverkehr, in Konzertsälen, in Büros oder in Baumärkten und großen Supermärkten brauche es keine Maske mehr, wenn dort ausreichend gelüftet werden könne. Die Menschen müssten wieder mehr selbst entscheiden: "Wenn man sich unwohl fühlt, weil zu viele Menschen sich im Raum aufhalten, kann man ja eine (Maske) aufsetzen", sagte der Forscher. Irgendwann müsse man ja von der Maskenpflicht wegkommen - "wenn nicht jetzt, wann dann?"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor gesagt, er halte angesichts sinkender Infektionszahlen ein schrittweises Ende der Maskenpflicht für denkbar. Er riet aber dazu, im Zweifel weiter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen", sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen. "Als Empfehlung bleibt in jedem Fall eine einfache Regel: im Zweifel mit Maske - besonders beim Reisen und bei Treffen in Innenräumen. Mehr Sicherheit gibt es nur, wenn alle Anwesenden entweder geimpft oder regelmäßig getestet sind." (15.06.2021)

Digitaler Impfpass: Andrang auf Apotheken

In Tausenden deutschen Apotheken haben sich am Montag Menschen einen digitalen Corona-Impfnachweis besorgt. Zwei Drittel der Apotheken bieten den Service für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte an. Am Vormittag kam es in einigen Regionen zu technischen Problemen und Überlastungen von Servern. Die Apotheken sprachen aber insgesamt von einem gelungenen Start und rieten den Menschen, sich nicht alle sofort einen digitalen Impfnachweis zu holen.

Mehr als 13 000 Apotheken stellten den Nachweis aus, sagte der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Thomas Dittrich. Verbände aus den Bundesländern meldeten eine hohe Nachfrage, vereinzelt bildeten sich demnach kleine Schlangen vor den Apotheken. Auf dem Online-Portal mein-apothekenmanager.de, wo man teilnehmende Apotheken abrufen kann, kam es laut Dittrich zu einer "extrem hohen Nachfrage". Phasenweise war es am Vormittag nicht zu erreichen. Teils hatten auch die Apotheken Probleme beim Zugriff auf den Server, die im Tagesverlauf aber behoben waren. Nach Angaben des Brandenburger Apothekerverbandes lag das an der Vergabe von neuen Passwörtern aufgrund höherer Sicherheitsanforderungen.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der EU um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann.

Wer sich den digitalen Nachweis holen möchte, muss Impfheft oder Nachweis vom Impfzentrum sowie ein Personaldokument mitbringen. Die Apotheke trägt die Daten - Name, Vorname, Geburtsdatum, Impfstoff und Impftermin sowie Dosis - dann in eine Web-Anwendung ein, für die sie sich autorisieren lassen musste, wie Dittrich erläuterte. Die Daten würden an das Robert Koch-Institut übertragen. Dort werde der digitale Impfnachweis erstellt, der dann zurück an die Apotheken geht, wo der Geimpfte ihn dann per QR-Code in sein Smartphone übertragen kann. Für den Einzelnen ist das kostenlos, die Apotheke bekommt je Impfpass 18 Euro vom Bund erstattet. (14.06.2021)