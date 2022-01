In Österreich wird der Lockdown für Ungeimpfte am Montag nach etwas mehr als zwei Monaten beendet. Das sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor der Kabinettssitzung der konservativ-grünen Bundesregierung. Trotz Höchstständen bei den Neuinfektionen sei die Lage in den Krankenhäusern stabil. Ein von der Regierung eingerichtetes Experten-Gremium erachte diese Maßnahme als nicht mehr sinnvoll. Ein Lockdown für Ungeimpfte werde nicht mehr als zielführende Maßnahme gesehen, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Er sei aber unumgänglich gewesen und hätte über Weihnachten und Silvester auch gewirkt.

Der 2-G-Nachweis in der Gastronomie und im allgemeinen Handel sowie die FFP2-Maskenpflicht bleiben aber aufrechterhalten. Dafür können Menschen ohne Impfung gegen Corona ab Montag ihr Zuhause auch ohne triftigen Grund verlassen.

Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden Mückstein zufolge auf einen Höchstwert von mehr als 30 000 Fällen gestiegen. Das entspräche unter Berücksichtigung der Zahl der Einwohner 270 000 Fällen in Deutschland. Österreich hat etwas mehr als ein Zehntel der Einwohner Deutschlands. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei mehr als 2000 Fällen pro 100 000 Einwohnern.

Die Experten erwarteten in den nächsten beiden Wochen bis zu 40 000 Fälle, sagte Nehammer. Sobald der Höhepunkt der fünften Corona-Welle erreicht sei, werde über eine Rücknahme der einschränkenden Maßnahmen entschieden. Besonders umstritten ist die Sperrstunde in der Gastronomie von 22 Uhr an. (26.01.2022)

Dänemark will zum Monatsanfang alle Maßnahmen aufheben

Dänemark plant die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen zum 1. Februar. Die Regierung wolle einer entsprechenden Empfehlung von Experten folgen, schrieb Gesundheitsminister Magnus Heunicke an das Parlament. Der Expertenrat war zu dem Schluss gekommen, dass die Krankenhauseinlieferungen nicht mehr an die Infektionszahlen gekoppelt seien.

Sollte das Parlament der Aufhebung zustimmen, blieben nur noch Tests und Quarantäneregeln bei der Einreise nach Dänemark als Maßnahmen in der Pandemie. Das Land hatte bereits vor zwei Wochen Beschränkungen gelockert, Kinos und Musiksäle durften wieder öffnen. Sperrstunden für Restaurants und die Pflicht zum Masketragen blieben aber in Kraft. (26.01.2022)

Neue Höchststände bei Neuinfektionen und Inzidenz

In Deutschland steigt die Zahl der erkannten Infektionen auf 164 000, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 940,6. Am Vortag lag der Wert bei 894,3. In sechs Bundesländern liegt der Wert bereits bei über 1000: In Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen. Zudem melden Dutzende Stadt- und Landkreise Inzidenzen von mehr als 1000. In sechs der zwölf Berliner Bezirke, die das RKI separat ausweist, liegt sie bei mehr als 2000. Berlin-Mitte meldet einen Wert von 3109,6.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Die Zahl der Todesfälle steigt dem RKI zufolge bundesweit um 166 auf insgesamt 117 126. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 9 035 795 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (26.01.2022)

Mihalic sieht bei Grünen Mehrheit für allgemeine Impfpflicht

Die Bundestagsfraktion der Grünen tendiert nach Einschätzung ihrer Parlamentarischen Geschäftsführerin Irene Mihalic zu einer generellen Impfpflicht. "Es ist nach meiner Wahrnehmung eine klare Mehrheit erkennbar für eine Impfpflicht ab 18", sagte Mihalic unter Verweis auf einen fraktionsoffenen Diskussionsabend mit Experten. Es habe aber in der Fraktion noch keinerlei Abstimmung gegeben. In der ersten Orientierungsdebatte im Bundestag am Mittwochnachmittag würden aus den Reihen der Grünen alle drei Positionen zur Impfpflicht vertreten, so Mihalic: von einer Ablehnung über ein abgestuftes Verfahren bis hin zu einer Impfpflicht ab 18 Jahren. (26.01.2022)

Niederlande öffnen wieder

Trotz einer massiven Omikron-Welle lockern die Niederlande die Corona-Maßnahmen. Gaststätten, Theater, Museen und Kinos dürfen nach mehr als fünf Wochen ab Mittwoch wieder öffnen - täglich bis 22 Uhr, teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag mit. Damit macht das Land einen deutlichen Schritt zurück zur Normalität. Auch bei Sportwettkämpfen wie etwa Fußballspielen darf wieder eine begrenzte Zahl von Besuchern zugelassen werden.

Noch immer bleiben Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie Maskenpflicht und der Corona-Pass, mit dem Besucher nachweisen müssen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Auch die Quarantäneregeln werden gelockert.

"Wir nehmen heute bewusst ein Risiko in Kauf", sagte Rutte mit dem Hinweis auf die täglich neuen Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreite sich zwar viel schneller, Menschen erkrankten aber nicht so schwer.

Gesundheitsminister Ernst Kuipers warnte: "Omikron ist keine kleine Grippe." Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems sei nach wie vor groß.

Vor knapp zehn Tagen endete der harte Lockdown vom 18. Dezember, Geschäfte und Schulen wurden wieder geöffnet. Der Druck auf die Regierung, auch noch die letzten harten Einschränkungen aufzuheben, war groß. Auch Bürgermeister wiesen darauf hin, dass in den Nachbarländern Deutschland und Belgien alles offen sei und Verbote auch daher nicht länger durchzusetzen seien.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt inzwischen rasant. In den vergangenen sieben Tagen waren mehr als 366 000 neue Infektionen registriert worden, gut 50 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Inzidenz liegt bei mehr als 2000 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der entsprechende Wert am Mittwoch bei 940,6. (26.01.2022)

Bahn reduziert Angebot leicht

Die Deutsche Bahn hat wegen der Omikron-Welle ihr Angebot im Fernverkehr leicht verringert. Die Sitzplatzkapazität sei seit dem 10. Januar um etwa drei Prozent reduziert, heißt es in einem Lagebild für den Aufsichtsrat. So würden in einigen Fällen kürzere Züge eingesetzt, um vorsorglich die Instandhaltungswerke zu entlasten. In einigen Werken ist die Krankenquote demnach schon zweistellig. Weitere "Reduktionsszenarien" seien für den Fall vorbereitet, dass die Krankenstände stark stiegen.

Die Bahn hatte im Dezember ihr Angebot ein weiteres Mal aufgestockt, weil sie laufend neue Züge erhält. Es fahren derzeit aber nur halb so viele Menschen mit den ICE- und Intercity-Zügen wie vor der Pandemie.

"Aktuell läuft der Betrieb ruhig und weitgehend reibungslos", teilte ein Bahnsprecher mit. "Wir haben derzeit nur minimale Anpassungen im Fahrplan vorgenommen, indem auf einigen Verbindungen - etwa zwischen Köln und Frankfurt - zu Zeiten mit weniger Fahrgästen statt zwei Zugteilen nur einer unterwegs ist." Die Bahn sei weiter vorbereitet, bei Bedarf die Betriebsabläufe anzupassen. (26.01.2022)