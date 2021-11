Die geschäftsführende Bundeskanzlerin fordert eine stärkere Kontrollen der sogenannten 3-G-Regelung und hält weitere Einschränkungen für Nicht-Geimpfte für denkbar. Dass die Einhaltung der Zugangsregeln einige gar nicht interessiere, mache dem Virus den Weg frei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Nur wenn die Regeln eingehalten und auch kontrolliert werden, werde für die ganze Gemeinschaft ein guter Schutz erreicht, sagte er.

Seibert betonte, dass es nach Haltung der Kanzlerin auch angesichts steigender Zahlen von Infizierten und Corona-Patienten in Krankenhäusern keine weiteren Beschränkungen für Geimpfte geben soll. Wenn sich die pandemische Lage weiter zuspitze, seien weitere Beschränkungen nur bei Nicht-Geimpften möglich. "Das führt dann logisch zur 2-G-Regel", sagte Seibert. Während bei der 3-G-Regel auch tagesaktuell auf das Coronavirus negativ gestete Personen Zugang etwa zu Restaurants erhalten, können bei 2-G nur Geimpfte und Genesene eintreten. Einige Bundesländer würden über diese Ausweitung nachdenken. Das habe eine gewisse Logik, sagte Seibert. (03.11.2021)

Spahn: "Das Tempo beim Boostern reicht nicht"

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) drängt auf mehr Geschwindigkeit bei Auffrischungsimpfungen. "Das Tempo beim Boostern reicht nicht", sagte Spahn in der Bundespressekonferenz. Obwohl bereits vor drei Monaten mit den Ländern vereinbart worden sei, dass zunächst Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und allen über 60-Jährigen eine Booster-Impfung angeboten werden solle, habe es seither erst zwei Millionen Auffrischungsimpfungen gegeben.

Spahn kritisierte die Bundesländer. Sie sollten die Betroffenen informieren, wie dies Nordrhein-Westfalen und Berlin täten. Die Länder hätten sich verpflichtet, Impfzentren im Stand-by-Modus zu lassen und sollten sie nun reaktivieren. Er werde auch mit Arztvertretern reden. "Zu viele Impfwillige finden derzeit keinen Arzt, der sie impft", sagte Spahn. "Die Pandemie ist alles andere als vorbei", betonte der Gesundheitsminister. Mit dem Ende der epidemischen Notlage verlasse man zwar einen rechtlichen Ausnahmezustand, aber die Pandemie und insbesondere die vierte Welle seien "mit voller Wucht" da.

Spahn mahnte an, die Vorschriften von 3G (geimpft, genesen, getestet) und die Abstands- und Hygieneregeln konsequent durchzusetzen und bei Bedarf auf 2G (geimpft, genesen) etwa in Hochinzidenz-Regionen zu verschärfen. Er sprach sich zudem für verpflichtende Testungen für Besucher und Personal dort aus, wo viele verwundbare Menschen leben. "Ich möchte das Sterben in den Pflegeheimen nicht noch einmal erleben müssen wie im letzten Winter." Eine Impfpflicht für Pflegepersonal lehnte Spahn aber ab.

"Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird diese vierte Welle wieder viel Leid bringen", sagte Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Die Werkzeuge dafür habe man in der Hand. Es gebe keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Die Impfstoffe seien zugelassen und sicher. Geimpfte Erkrankte seien zwar deutlich besser geschützt, könnten das Virus aber trotzdem weitergeben, warnte Wieler. Die Impfung sei keine Wunderwaffe: Sie wirke nicht bei allen Geimpften gleich. "Außerdem kann der Impfschutz im Laufe der Zeit nachlassen - besonders bei Älteren, die ohnehin sehr gefährdet sind."

Eine breit ausgelegte Booster-Kampagne hätte einen deutlichen Effekt nicht nur auf den Schutz, sondern auch auf die Verbreitung des Virus, sagte Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité. Er verwies auf Israel, dass sich aus der Delta-Welle "effektiv rausgeboostert" habe. (03.11.2021)

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland geimpft

55,6 Millionen Menschen (66,8 Prozent) in Deutschland sind inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. 57,8 Millionen Menschen (69,5 Prozent) haben mindestens eine Impfung verabreicht bekommen. 2,2 Millionen Menschen haben zusätzlich bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Nach RKI-Angaben wurden am Dienstag etwa 196 000 Impfdosen verabreicht.

Beim Stand der Covid-19-Impfungen gibt es weiterhin erhebliche regionale Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 81,2 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 14 weitere Bundesländer haben die 60-Prozent-Marke geschafft, lediglich Sachsen steht mit 59 Prozent unter dieser Marke. (03.11.2021)

Mehr als 20 000 Neuinfektionen

In Deutschland ist die Zahl der bekannten Neuinfektionen nach RKI-Angaben um 20 398 auf 4,6 Millionen gestiegen. Das sind fast doppelt so viele Neuinfektionen wie am Montag registriert wurden. Die Zahl der Todesfälle ist um 194 auf 96 027 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezifferte das RKI mit 146,6 nach 153,7 am Vortag. Vermutlich hat der starke Rückgang etwas mit feiertagsbedingten Meldeverzögerungen zu tun. (03.11.2021)

Lauterbach für schnelle Wiedereröffnung der Impfzentren

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert einem Medienbericht zufolge die Wiedereröffnung möglichst vieler Impfzentren, um Auffrischungsimpfungen zunächst bei über 70-Jährigen bewerkstelligen zu können. Dies werde zwar "teuer und kompliziert", sagt Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Jedoch lohne sich die Wiedereröffnung dennoch: "Wir brauchen jetzt eine sehr hohe Geschwindigkeit bei den Booster-Impfungen." (03.11.2021)

In den USA können ab dieser Woche Kinder ab fünf Jahren geimpft werden

Die US-Seuchenbehörde CDC macht den Weg frei für eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren mit dem Mittel von Biontech/Pfizer. Eine entsprechende Empfehlung von CDC-Direktorin Rochelle Walensky kommt Stunden nach der Zustimmung von Fachberatern. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilte am Freitag eine Notfallzulassung für entsprechende Impfungen. In einer ersten Stellungnahme des Präsidialamts heißt es, das Impfprogramm für Kinder werde nun hochgefahren. (03.11.2021)

Baden-Württemberg verschärft Corona-Maßnahmen

In Baden-Württemberg tritt am Mittwoch die Corona-Warnstufe in Kraft. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen hat am Dienstag den zweiten Werktag in Folge den Wert von 250 überschritten: Damit gelten wieder strengere Regeln vor allem für Ungeimpfte.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss künftig bei zahlreichen Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen statt eines Schnelltests einen PCR-Test vorweisen. Dazu zählen etwa Restaurants, Kinos und Schwimmbäder. Im Freien ist bei Museen, Messen oder Kantinen künftig ein 3G-Nachweis gefordert, hier genügt aber meist ein Schnelltest. Bisher war kein Test notwendig. Zudem sehen die strengeren Regeln wieder eine Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und fünf weitere Personen vor. Geimpfte und Genese sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von der Regelung ausgenommen. Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zählen nicht dazu.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) spricht von einer "Pandemie der Ungeimpften". Auf den Intensivstationen lägen fast ausnahmslos nicht-geimpfte Patientinnen und Patienten mit einem schweren Verlauf, sagt er.

Auch Sachsen will die Corona-Maßnahmen verschärfen. Das Kabinett beriet am Dienstag über Eckpunkte einer neuen Schutzverordnung: Sie sieht für Gastronomie, Veranstaltungen im Innenbereich oder Großveranstaltungen die Einführung der 2G-Regel vor. Im öffentlichen Nahverkehr sollen FFP-2-Masken Pflicht sein, die Maskenpflicht im Unterricht wird nicht aufgehoben. Endgültig entscheiden will das Kabinett am Freitag, am kommenden Montag soll die Verordnung dann in Kraft treten. (02.11.2021)

Stiko-Chef: Booster für besonders Gefährdete

Wie entwickelt sich die Pandemie? In der Bundespressekonferenz haben sich Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) und Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), zur aktuellen Situation in Deutschland und dem Ausblick für den Winter geäußert.

Nach Gassens Ansicht müssen bis Ende Dezember 15 Millionen Menschen in Deutschland eine Booster-Impfung verabreicht bekommen. "Das ist machbar", sagt Gassen. Die Arztpraxen in Deutschland seien dazu in der Lage, eine Wiedereröffnung der Impfzentren sei nicht nötig. Allerdings müssten dafür die Rahmenbedingungen stimmen. Es sei nicht hilfreich, wenn diese durch die Politik alle paar Wochen geändert würden. Die betreffenden Personen müssten in einem geordneten Verfahren angeschrieben werden. Gassen fordert zudem flexiblere Möglichkeiten für Praxen bei der Impfstoffbestellung und bei der Handhabung größerer Impfstoff-Fläschchen.

Impfverstärkungen ("Booster") sind mindestens sechs Monate nach einer vollständigen Impfung möglich. Die Stiko empfiehlt sie vorerst unter anderem für Menschen ab 70 Jahren. Angeboten werden können sie nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern aber auch Älteren ab 60 Jahre, Corona-Risikogruppen sowie Geimpften mit Astrazeneca und Johnson & Johnson. Grundsätzlich sind sie laut Impfverordnung für alle anderen Menschen ebenfalls möglich.

Die Ständige Impfkommission prüft nach Angaben ihres Leiters Thomas Mertens noch, ob eine Booster-Impfung für unter 60-Jährige zwar nicht zum individuellen Schutz, aber mit Blick auf die Weitergabe des Virus in der Bevölkerung sinnvoll ist. Gesunde Menschen mittleren Alters mit Grundimmunisierung könnten davon ausgehen, dass sie noch ausreichend Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung haben. Zwar lasse der Schutz vor Ansteckung mit der Zeit nach, nicht aber der Schutz vor einer schweren Erkrankung.

Mertens betont, dass die Grundimmunisierung der Menschen wichtiger sei als Nachimpfungen. Es gebe 30 Prozent der Gebiete in Deutschland, in denen die Quote bei den Erstimpfungen viel zu niedrig sei, sagt Mertens. Erst einmal sollten diese geschützt werden, die die Impfung am dringendsten benötigten: darunter Über-70-Jährige, Immungeschwächte, medizinisches Personal und Pflegekräfte.

Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, glaubt, die aktuelle Situation könne "eine Blaupause sein für die nächsten Jahre". Ein Wundermittel gegen Corona sei noch nicht in Sicht, er gehe daher davon aus, dass die kommenden Winter ähnlich verlaufen werden. Auch er schließt sich der Meinung von Stiko-Chef Mertens an: Priorität müsse es haben, diejenigen zu impfen, die den Impfschutz am nötigsten bräuchten. Aus medizinischer Sicht wäre es "unverzeihlich, den Fehler aus dem letzten Jahr zu wiederholen": Gerade Personen in Pflegeheimen müsse man frühzeitig impfen und schützen.

KBV-Chef Gassen hält eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegepersonal für nötig. Diese sei berechtigt, obwohl er generell gegen eine Impfpflicht sei. Zumindest sollte nicht-geimpftes Personal keinen Kontakt mehr zu Patienten haben. Eine Impfpflicht sei aber eine politische Entscheidung. (02.11.2021)

Niederlande führen Maskenpflicht wieder ein

Angesichts steigender Infektionszahlen führen die Niederlande neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Dazu gehört die Maskenpflicht, wie Ministerpräsident Mark Rutte bekannt gibt. Zudem werde ab dem kommenden Samstag an vielen öffentlichen Orten wie Museen der "Corona-Pass" als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden. Aktuell werden in den Niederlanden mehr als 1200 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt - so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr. Im September hatte das Land die Maßnahmen gegen Corona in Teilen gelockert. (02.11.2021)