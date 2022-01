In die offizielle Statistik fließen nur Corona-Infektionen ein, die per PCR-Test bestätigt sind.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1127,7 gestiegen. Am Vortag hatte der Wert bei 1073,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gelegen, vor einer Woche bei 772,7. Offiziell meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages 189 166 Corona-Neuinfektionen.

Experten gehen allerdings von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, auch weil die Testkapazitäten in den Laboren und die Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 182 Corona-Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 4,72 an (Donnerstag 4,64). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. (29.01.2022)

CDU zu Impfpflicht: "Nur mit einer klaren, engen zeitlichen Befristung"

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, hält eine Corona-Impfpflicht nur unter Bedingungen für hilfreich. "Sie wäre nur dann sinnvoll, "wenn besonders gefährliche Virusvarianten drohen - und wenn es zugleich passende Impfstoffe gibt", sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. "Trifft eines von beidem nicht zu, wäre eine Impfpflicht wenig zielführend." Das klare Signal an die Bevölkerung müsse außerdem sein: "Wenn eine Impfpflicht kommt, dann nur mit einer klaren, engen zeitlichen Befristung."

Die bislang bekannten Initiativen verschiedener Bundestagsabgeordnete für eine allgemeine Impfpflicht kritisierte Sorge: "Die Differenzierung nach Virusvarianten und zeitlicher Komponente fehlt allen Gruppenanträgen - ebenso wie Ideen zur Verbesserung der Datenbasis." Zu diesen drei Punkten werde die Union einen Vorschlag unterbreiten, sagte er.

Am Mittwoch hatte der Bundestag in einer Orientierungsdebatte über das gesellschaftlich brisante Thema diskutiert. Im Wesentlichen gibt es bisher drei Ansätze: Ein Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 Jahre wird gerade von Parlamentariern aller drei Ampel-Fraktionen vorbereitet. Eine Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann konkretisierte einen Vorstoß für einen "Mittelweg": Mit einem verpflichtenden, professionellen und persönlichen Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Und wenn so nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht wird, eine Pflicht zum Nachweis einer Impfung ab 50 Jahren. Eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki will eine Impfpflicht generell verhindern.

SPD, Grüne und FDP hatten vereinbart, dass die Abgeordneten in freier Abstimmung ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben beraten und entscheiden sollen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält es für möglich, dass es bereits im ersten Wahlgang eine Mehrheit für eine Impfpflicht ab 18 geben könnte, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Für diese Option sprach er sich auch selbst aus. (29.01.2022)

Ärzte uneins über Dauer des Genesenenstatus

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus aus medizinischer Sicht als sinnvoll bezeichnet. "Die bisherige wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, dass sich Ungeimpfte nach einer durchgemachten Delta-Infektion schon deutlich früher als nach sechs Monaten mit der Omikron-Variante anstecken können", sagte Reinhardt der Rheinischen Post. Der Präsident der Bundesärztekammer sprang damit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Seite, der die Verkürzung auf drei Monate verteidigt hatte.

Der Genesenenstatus war vor zwei Wochen auf Basis neuer Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden. Nur in dieser Zeit gilt man als genesen, zuvor dauerte dieser Zeitraum sechs Monate. Die Entscheidung löste teils heftige Kritik aus. In anderen EU-Staaten gelten Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, für einen Zeitraum von sechs Monaten als genesen. Die Regel betrifft auch Menschen, die beispielsweise von einem EU-Land in ein anderes reisen wollen.

Die Vorsitzende der Ärzteorganisation Marburger Bund, Susanne Johna, rechnet mit einem Rückzieher in Deutschland: "Ich glaube nicht, dass sich die 90-Tage-Regelung in Deutschland dauerhaft halten lässt", sagte sie der Rheinischen Post. "Die Mitgliedstaaten der EU haben ja erst vor wenigen Tagen die Gültigkeit des Genesenenstatus auf sechs Monate festgelegt." Ein deutscher Alleingang sei nicht sinnvoll. Zwar sei es prinzipiell richtig, dass die Anzahl der Antikörper bei den meisten Menschen etwa 90 Tage nach einer Infektion absinke. "Das ist aber natürlich kein fester Stichtag und patientenindividuell sehr unterschiedlich", sagte Johna. (29.01.2022)

Spaniens Regierung sieht ihr Land "über den Berg"

Spanien hat den Höhepunkt der Omikron-Welle nach Einschätzung der Regierung überschritten. "Alles deutet darauf hin, dass die Kurve der Infektionen sinkt. Der Rückgang der Zahlen verfestigt sich von Tag zu Tag", sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit ihrem Höchststand am Montag vergangener Woche um mehr als 300 Punkte auf zuletzt 1306 gefallen. Auch die Auslastung der Intensivstationen nahm etwas ab. In den vergangenen zwei Wochen seien insgesamt 1,48 Millionen Infektionen registriert worden. Davon hätten nur gut 266 000 deutliche Anzeichen einer Erkrankung entwickelt, schrieb die Zeitung La Vanguardia.

Das Land verzeichnet eine vergleichsweise hohe Impfquote. Mehr als 80 Prozent der Menschen haben sich zweimal impfen lassen und sind damit grundimmunisiert. 44 Prozent haben eine dritte Impfung erhalten. Einige der autonomen Gemeinschaften Spaniens, die in etwa deutschen Bundesländern entsprechen, lockern inzwischen die Corona-Maßnahmen. So hob zum Beispiel Katalonien die 3G-Regel für das Betreten vieler öffentlicher Innenräume und Begrenzungen bei der Auslastung von Gaststätten und anderen Veranstaltungsorten oder der Höchstzahl von Teilnehmern an Versammlungen auf. Das Nachtleben bleibt aber vorerst untersagt.

Auch in Frankreich und in Italien verliert die Omikron-Welle langsam an Wucht. In Frankreich registrierten die Behörden etwas mehr als 350 000 Neuinfektionen. Anfang der Woche waren es noch mehr als 500 000 neue Corona-Fälle pro Tag gewesen. In Italien registriert das Gesundheitsministerium knapp 144 000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind knapp 12 000 weniger als am Tag zuvor. (28.01.2022)

Lauterbach: "Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch nicht da sind"

Vor dem Hintergrund der in der Omikron-Welle rasant steigenden Neuinfektionen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut zur Impfung aufgerufen. "Lassen Sie sich boostern", appellierte Lauterbach in der Bundespressekonferenz, "warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch nicht da sind."

Die Impfstoffe, die momentan zur Verfügung stünden, würden das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben, um 99 Prozent im Vergleich zu Ungeimpften senken. Lauterbach bezog sich hier auf Zahlen der US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention. Er plädierte erneut dafür, in den kommenden Monaten eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Die Impflücke von zwölf Prozent bei über 60-Jährigen schließe sich nicht durch Appelle und Überzeugungsarbeit alleine.

Lauterbach zog eine positive Zwischenbilanz, was den Schutz Älterer angeht. Im Durchschnitt liege die Inzidenz in Deutschland derzeit bei 1000, bei jüngeren Menschen mit etwa 2000 deutlich höher. Im Vergleich dazu sei sie mit 200 bis 300 unter Älteren besonders niedrig. Der Zenit der Omikron-Welle sei jedoch noch nicht erreicht. Diesen erwarte er etwa Mitte Februar. "Danach werden die Fallzahlen deutlich zurückgehen." Anschließend werde es Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben, kündigte er an.

Eine verhalten positive Nachricht gab es von RKI-Chef Lothar Wieler: "Die Fallzahlen steigen weiter massiv an, aber tatsächlich steigen sie bei Weitem nicht so heftig, wie es unter Omikron möglich wäre." Das liege an der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger. Die sei entscheidend, um die Zahl der Krankenhauseinweisungen möglichst niedrig zu halten. "Selbst wenn die Verläufe bei Omikron milder sind, werden die Krankheitseinweisungen durch die schiere Menge der Fallzahlen in den nächsten zwei Wochen steigen", mahnte er.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liege derzeit schon bei etwa 7,5 und steige. Das betreffe vor allem die Jüngeren, sagte Wieler. Dennoch rechne er mit einer wachsenden Zahl Älterer, die in den kommenden Tagen aufgrund einer Corona-Infektion in Kliniken eingewiesen werden müssen.

Für die kommende Woche kündigte Lauterbach unter anderem eine neue Teststrategie an. Dafür sei er im Austausch mit den Ländern. Zwei Gruppen hätten in der Testpriorisierung Vorrang: Menschen, die in der Pflege tätig sind, und vulnerable Gruppen, etwa ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen. Eine Priorisierung bedeute aber nicht, dass andere Personen keine PCR-Tests mehr angeboten bekämen. (28.01.2022)

RKI verlässt sich verstärkt auf Erfassung von Krankmeldungen

Das Robert-Koch-Institut sieht für die aktuelle Lagebewertung "nicht die Erfassung aller Infektionen durch Sars-CoV-2, sondern die Entwicklung der Anzahl und Schwere der Erkrankungen im Vordergrund", wie aus dem RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend hervorgeht. Auch wenn nicht mehr jeder Einzelfall im Meldesystem erfasst werde, ermöglichten ergänzend zurate gezogene Schätzwerte "eine zuverlässige Einschätzung der Gesamtentwicklung der epidemiologischen Situation" in Deutschland, hieß es.

Die Experten weisen seit Kurzem im Wochenbericht Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19-Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus. Hier geht es nicht nur um Krankenhauseinweisungen, sondern auch um die Häufigkeit von Arztbesuchen: In der Woche bis 23. Januar waren dies demnach 280 pro 100 000 Einwohner, in der Vorwoche waren es laut RKI noch 178.

Hintergrund für die vorübergehend unvollständiger werdende Erfassung von Infizierten sind unter anderem zunehmend an und über ihre Grenzen kommende Test- und Erfassungskapazitäten. In der vergangenen Woche waren laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), der sich auf Daten von rund 180 Laboren berief, rund 2,4 Millionen der besonders verlässlichen PCR-Tests gemacht worden. Jeder dritte Befund sei positiv gewesen. Die Auslastung der Labore lag demnach im bundesweiten Durchschnitt bei 95 Prozent.

Wegen der rasanten Ausbreitung von Omikron rechnen viele Experten mit zahlreichen neuen Patientinnen und Patienten in den Kliniken. Der Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, sagte, auf Intensivstationen sehe man derzeit eher eine Seitwärtsbewegung. Aufgrund der bei Omikron wohl zumeist weniger schwerwiegenden Verläufe im Vergleich zu Delta befürchten Fachleute allerdings eine zunehmend größere Belastung für Normalstationen. (28.01.2022)