Jian G. hat angeblich auch Informationen über kritische Infrastruktur nach Peking geliefert. Er war "akkreditierter Assistent" für den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Von Markus Balser, Jan Diesteldorf, Christoph Koopmann und Roland Preuß, Berlin

Fünfzehn Minuten hat er noch, dann muss er weiter. Maximilian Krah, Segelschuhe, Barbour-Jacke, lächelt freundlich und bittet zum Gespräch in sein Büro. Viel wird der AfD-Europaabgeordnete nicht sagen zu den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft gegen seinen Büromitarbeiter Jian G., der in der Nacht zu Dienstag wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde und nun in Untersuchungshaft sitzt.