Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (M.) bei einer Wahlkampfveranstaltung. Wäre Kohls Diskurs über die "geistig-moralische Wende" in den 80er-Jahren ein Vorbild für die heutige CDU?

Interview von Tim Frehler

Nach dem Ende der Ära Merkel fragen sich viele, wofür die CDU eigentlich steht. Und während sie weiter nach einer Antwort sucht, steigen die Umfragewerte der AfD. Was also tun? Wie kann eine Neuausrichtung gelingen? Der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher empfiehlt, dafür einen Blick in die Geschichte der Partei zu werfen.