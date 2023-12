Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass es CSU-Chef Markus Söder vor der nächsten Bundestagswahl wieder auf einen unionsinternen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union ankommen lässt. "Dafür verstehen Markus Söder und ich uns einfach auch persönlich zu gut", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Und er weiß auch, dass wir das nicht so wiederholen werden und auch nicht wollen wie 2021." Der 68-Jährige fügte hinzu: "Ich werde es auch nicht zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht."