Ende aller Corona-Maßnahmen? Was Buschmanns Ampel-Partner dazu sagen

Eigenverantwortung statt Vorschrift: In Magdeburg wurde die Maskenpflicht im Nahverkehr aufgehoben.

Der FDP-Politiker orientiert sich an der Einschätzung des Virologen Christian Drosten, die Pandemie sei vorbei. Doch es gibt in der Ampelkoalition auch andere Stimmen.

Von Roland Preuß, Berlin

Nach den Äußerungen des renommierten Virologen Christian Drosten zum Ende der Pandemie mehren sich die Stimmen für eine baldige Aufhebung der restlichen Corona-Auflagen. Drosten habe in der Pandemie zu den "vorsichtigsten Wissenschaftlern" gehört, schrieb Bundesjustizminister Marko Buschmann (FDP) auf Twitter. "Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden." Die FDP dringt seit Langem auf eine weitere Lockerung der Corona-Regeln und sieht nun offenbar eine Gelegenheit dafür gekommen.

Ähnlich äußerte sich der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Man sollte darüber nachdenken, "inwieweit wir noch rechtliche Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes brauchen", sagt Reinhardt am Dienstag im Deutschlandfunk. Er plädierte für freiwillige Rücksichtnahme. Sei es nicht klug, dass Menschen mit Infekten, "welcher Art auch immer", die ansteckend seien, "sich ein paar Tage lang isolieren, zurücknehmen, mit ein bisschen Umsicht und Nachsicht darüber nachdenken, inwieweit sie sich in Menschenansammlungen begeben?", fragte Reinhardt.

Kühnert: "Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes"

Vorsichtiger äußerten sich Buschmanns Partner in der Ampelkoalition. Das bis zum 7. April nächsten Jahres gültige Infektionsschutzgesetz sehe ohnehin nur noch "ganz wenige Maßnahmen" vor wie zum Beispiel die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im ZDF. Die meisten Maßnahmen könnten die Bundesländer regeln, insofern richte sich Buschmanns Äußerung vor allem an diese. "Wir erleben jetzt noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes, und wenn es dann keine Mutationen gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der Eigenverantwortung übergehen", sagte Kühnert.

Die Bundesländer können beispielsweise über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr entscheiden oder auch über den Umfang einer Isolationspflicht für Infizierte. Dabei verfahren sie unterschiedlich. So ist die Maskenpflicht im Nahverkehr in Bayern und Sachsen-Anhalt bereits weggefallen, in Schleswig-Holstein läuft sie zum Jahresende aus. Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz verzichten auf eine Isolationspflicht bei positivem Corona-Test und verlangen stattdessen eine verschärfte Maskenpflicht für Infizierte.

Für Drosten "ist die Pandemie vorbei"

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte der Rheinischen Post, er sehe einen "guten Grund zur Hoffnung, dass es dank der Impfung zumindest mit Corona mit dem Ende des Winters in Deutschland vorerst auch vorbei sein dürfte". In China zeige sich dagegen, dass der Kampf gegen Corona mit Schutzmaßnahmen allein nicht zu gewinnen sei. "Ohne die Impfung hätten wir auch in Deutschland inzwischen wahrscheinlich über eine Million Tote zu beklagen", sagte der Mediziner Dahmen.

Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, hatte zuvor dem Tagesspiegel gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, "nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei". Die Auffassung, dass der pandemische Zustand überwunden ist, teilen inzwischen mehrere Fachleute in Deutschland. Der Begriff Endemie beschreibt einen Zustand, in dem die Infektionswellen abflachen und damit für einen Großteil der Bevölkerung die Auswirkungen des Infektionsgeschehens weniger gravierend sind.