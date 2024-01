Bundeswehr:Högl wirbt für neue Wehrpflicht-Debatte

In der Debatte um die Wehrpflicht wirbt die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), für eine Prüfung neuer Wehrpflicht-Modelle. "Die alte Wehrpflicht, die möchte, glaube ich, niemand zurück", sagte sie am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Dafür wäre die Bundeswehr auch gar nicht ausgerüstet: "Es mangelt an Material, an Ausrüstung, an Ausbildern, und wir haben auch überhaupt nicht genügend Stuben", erklärte Högl. "Das heißt, die Wehrpflicht, die 2011 ausgesetzt wurde, die können wir nicht einfach wieder einsetzen."