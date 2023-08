Von Georg Ismar und Georg Mascolo

Eine gewaltige Explosion, eine große Rauchwolke. Im Vordergrund halten sich drei Männer in Frack und Zylinder die Ohren zu. "Gruss vom Schießplatz Meppen", steht auf der schwarz-weißen Postkarte aus der Kaiserzeit. Schon vor knapp 150 Jahren wurde hier das Kriegsmaterial der Zukunft getestet. So ist das noch immer in der abgelegenen Kleinstadt im Emsland. Und damals wie heute lautet die Anschrift: "Am Schießplatz, Meppen."

Auf gewaltige 30 Kilometer Länge und sieben Kilometer Breite erstreckt sich die heutige "Wehrtechnische Dienststelle 91" der Bundeswehr. 1876 erwarb der Rüstungsgigant Krupp die Liegenschaften im damaligen Armenhaus des Kaiserreichs, das war günstig, zudem die Küste nah und die Marine einer der größten Abnehmer. Krupp errichtete hier ein Testzentrum für Heeres- und Marinegeschütze, ein eigener Bahnanschluss wurde gelegt. Die Besonderheit der Anlage sprach sich weltweit herum.

Detailansicht öffnen Vorläufer der heutigen "Wehrtechnischen Dienststelle 91": Historische Aufnahme des "Schießplatzes" in Meppen. (Foto: WTD91/Bundeswehr)

1896 schaute der chinesische Vizekönig Li Hung-Chang vorbei, er wurde in einem rollenden Holzthron herumgefahren. Das berühmt-berüchtigte Geschütz "Dicke Berta" aus dem Ersten Weltkrieg wurde hier geprüft, die Noten des gleichnamigen Liedes hängen bis heute vor der Kantine. Darunter steht eines der 900 Kilogramm schweren Geschosse für die Kanone. Im Zweiten Weltkrieg wurde hier das gigantische Eisenbahngeschütz "Dora" getestet, das die Nationalsozialisten mit 500 Mann Besatzung ausgerechnet auf der Krim einsetzten. Es konnte nur in mehreren Teilen transportiert werden und ist das größte mobile Geschütz, das je im Einsatz war, Spitzname "Schwerer Gustav".

1957 übernahm die Bundeswehr den Platz. Besonders wild ging es nach Ende des Kalten Krieges zu. Vieles von dem, was durch die Wiedervereinigung an Ostblockwaffen in den Besitz der Bundeswehr gelangte, kam hier auf den Prüfstand. Einmal wurde sogar eine vertikal eingespannte russische SS-23-Rakete abgebrannt, damit US-Satelliten die Wärme und Infrarot-Signale aus dem All erfassen konnten. Bis heute steht auf dem Gelände auch der letzte fahrbereite T-72-Panzer der Bundeswehr, ebenfalls ein sowjetisches Relikt.

Früher wurde über die Dienststelle eine Riesen-Tarnkappe gezogen, nun empfängt ihr Leiter, Frank Dosquet, freundlich lächelnd in seinem Büro; in der Ecke steht die Heilige Barbara, Schutzpatronin aller, die mit Schießpulver und Sprengstoff arbeiten. Dienststelle hört sich klein an, aber es dauert zweieinhalb Stunden, um einmal um das Gelände herumzufahren, in Sichtweite führten Teile der alten Transrapid-Teststrecke vorbei. 200 Kilometer messen Wege und Straßen durch die Anlage, es gibt über 700 Gebäude und Anlagen: Büros, Schießstände, Labore, Werkstätten, Lagerhallen, Dutzende Feuerstellungen, Munitions- und Beobachtungsbunker. Mehr als 800 Ingenieure, Physiker, Chemiker arbeiten hier. Fast alle sind Zivilisten. Dosquet, der Direktor, ist gelernter Informatiker.

Was in den sechs Wehrtechnischen Dienststellen (WTD) alles geschieht, wissen bisweilen selbst hochrangige Bundeswehr-Offiziere nicht. In der WTD 52 im bayerischen Oberjettenberg etwa können die Wehrtechniker sogar die Druckwelle einer Nuklearexplosion simulieren. Der BND brachte einmal eine Abordnung israelischer Geheimdienstler ins Berchtesgadener Land, als der Berg bebte.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben den Meppener Alltag seit 2022 komplett verändert - neues Material muss in hohem Umfang getestet werden. "Der operative Druck ist deutlich gestiegen", sagt Dosquet. Zeit ist im Moment der dominierende Faktor, das gibt auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor. Man sei an allen Neuanschaffungen beteiligt, die aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro finanziert werden sollen. Der Schwerpunkt verlagere sich wieder hin zu Bündnis- und Landesverteidigung, sagt Dosquet. "Ich glaube, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Leopard, Boxer und Co. diese hohe Qualität haben."

An diesem Tag wird in einer dunklen Halle das MG 6 getestet, für Spezialkräfte der Bundeswehr, die damit von Hubschraubern aus Bodenziele bekämpfen. Mit sechs sich drehenden Rohren können die Waffen 3000 Schuss pro Minute abgeben und laut Bundeswehr Ziele auf bis zu 1200 Meter treffen. Beim Test in Meppen werden aber deutlich mehr Schuss abgegeben, um zu prüfen, wann die Rohre sich wegen der Hitze weiten und verbiegen, wann die Treffergenauigkeit nachlässt. Die Salven knallen durch die Halle, Gehörschutz ist Pflicht. Panzerglas schützt die Kabine, aus der sich alles beobachten lässt.

Detailansicht öffnen "Hier wird alles auf Herz und Nieren geprüft": Erprobung des Schützenpanzers "Puma" auf einem Teststand in Meppen. (Foto: WTD 91/Bundeswehr)

Im Freien befindet sich eine Panzertestanlage. In einem Stahlwerk in Mülheim wird härtester Panzerstahl produziert - und der wird hier im "Bundeswehr-TÜV" Extrembelastungen und Beschuss-Proben ausgesetzt. Ohne die WTD 91 müsste man sich auf die Powerpoint-Präsentationen der Industrie verlassen. "Hier wird alles auf Herz und Nieren, aber trotzdem angemessen geprüft. Bei uns geht es um die Sicherheit der Soldaten", sagt Dosquet.

Doch auch in Meppen stoßen sie immer wieder an Grenzen, allerdings weniger technischer Art. Ein limitierender Faktor sind viele behördliche Vorschriften. Das fängt schon bei der Straßenverkehrsordnung an. "Sie glauben gar nicht, was Sie an Regularien einhalten müssen, wenn Sie mit einer Panzerhaubitze 2000 durch Meppen fahren", sagt Dosquet. Blinker und Spiegel zum Beispiel sind nun einmal Pflicht auf bundesdeutschen Straßen. Einige Leopard-Panzer etwa sind nicht einsatzbereit, weil sie schlicht keine gültige Abgasuntersuchungsplakette haben. "Das hat nichts mit einer Kriegstauglichkeit zu tun", sagt Dosquet. Er sei ein Kind des Kalten Krieges, sagt der Direktor. "Damals gab es mehr Freiräume und weniger Vorschriften."

Einige Mitarbeiter in der Dienststelle werden später bei einer Rundfahrt noch deutlicher. Immer wieder fällt das Wort "Reach", es hört sich mitunter fast wie ein Schimpfwort an. Gemeint ist die EU-Chemikalienverordnung. Gerade bei der Munition müssen ständig bestimmte Stoffe ersetzt werden, weil sie nicht mehr zugelassen sind - und die neuen müssen dann durch Tester erst zeitaufwendig qualifiziert werden. "Das ist wirklich eine Herausforderung, Stoffe zu finden, die das können, was die verbotenen Stoffe konnten", sagt einer der Prüfer. "Die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die lachen über Reach", klagt ein anderer genervt.

Vor einem besonders geschützten Labor müssen alle Mobiltelefone abgegeben werden. Dort wird die Stabilität von Explosionsstoffen untersucht. Alles ist geerdet, sogar die Besen für die Reinigungskräfte, da die hier lagernden Stoffe extrem zündfähig sind. In einem Trockenschrank lagern etwa 300 Proben. Die Temperatur wird dauerhaft bei 65 Grad gehalten, um zu schauen, wie lange die Munition hält.

In einer weiteren Betonhalle wird dagegen das Schlachtfeld der Zukunft trainiert. Der Proband erhält eine Brille und eine Pistole; Sensoren-Manschetten werden am Körper befestigt. Kaum ist die Brille aufgesetzt, ist man mitten im Kriegsgebiet. Durch zerschossene Fenster sind draußen Panzer zu sehen - mit dem "Z"-Symbol der Russen. Ein Schritt um die Ecke in dem verwinkelten Gebäude, und gleich ein halbes Dutzend gegnerische Kämpfer feuern Schüsse ab. Deckung suchen. "Nicht an die Wände lehnen", ruft aus der realen Welt der Übungsleiter rein, denn die, die man mit der virtuellen Brille sieht, existieren nicht. Der Körper vibriert, ein gegnerischer Schuss hat getroffen. Hier wird die Digitalisierung der Truppenübungsplätze vorbereitet.

Kampfsituationen und Häuserkämpfe jeder Art lassen sich so simulieren. Für Spezialkommandos werden bei Geiselnahmen die Baupläne von Gebäuden, in denen sich Geiseln befinden, eingespeichert. So kann der Zugriff zuvor virtuell geprobt, und potenziell lauernde Gefahren können erkannt werden. Wind, Hitze, Geräusche, alles wird hier mit eingespeist. Gespenstisch echt. Würde man heute eine Postkarte mit "Gruss vom Schießplatz" auflegen, wären anstatt der Herren im Frack wohl Soldaten mit Virtual-Reality-Brillen zu sehen.