Mehrfach verschafften sich Regierungspolitiker in den vergangenen Jahren vor Ort Einblick in den Pflegealltag - hier Kanzlerin Angela Merkel mit Pfleger Ferdi Cebi (l.) 2018 in Paderborn. Doch das Thema bleibt eine Dauerbaustelle.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Schwester Tanja kennt das schon mit diesen Besuchern, die in schwarzen Autos kommen. Einmal, im Juni 2018, besuchten gleich drei Minister das Lazarus-Haus in Berlin-Mitte: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die damalige Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Sie trafen sich in dem Seniorenheim, um der Bild am Sonntag ein Interview zu geben. "Giffey, Heil und Spahn - Drei Minister leisten den Pflege-Schwur" lautete später die Schlagzeile.