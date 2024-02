Der Bundestag stimmt an diesem Freitag abschließend über den Bundeshaushalt 2024 ab. Verabschiedet werden soll auch die umstrittene schrittweise Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel - dies ist Teil des Haushaltsfinanzierungsgesetzes. Mit diesem will die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP Sparmaßnahmen umsetzen. Das Gesetz muss anschließend noch den Bundesrat passieren. Mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz und damit dem Aus für die Agrardiesel-Subventionen wird sich die Länderkammer aber an diesem Freitag nicht befassen.