Den Bundestag mit einem Taubenschlag zu vergleichen, würde natürlich zu weit gehen. Aber es gibt im Parlament doch erstaunlich viel Bewegung. In der laufenden Legislaturperiode sind schon 29 Abgeordnete ausgeschieden. Katja Kipping verließ den Bundestag bereits ein Vierteljahr nach der Wahl, um für die Linken Senatorin in Berlin zu werden. Aus den Reihen von SPD, Grünen und CDU wechselten acht weitere Abgeordnete in Landesregierungen.