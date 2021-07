Von Christoph Koopmann, Berlin

Wie knapp das war, verdammt knapp. Sie weiß es noch genau, wie sie da stand, am 24. September 2017, und auf die bunten Balken an der Leinwand starrte, die 18-Uhr-Prognose war lange durch, es gab Häppchen und Bier. Wie sie den roten Balken steigen sah und wie sie gesagt hat: Ich freue mich. Und: Am meisten freue ich mich, dass jetzt keiner behaupten kann, hab ich's doch gesagt, die holt das nicht. Genau das haben sie ihr nämlich gesagt, die Genossen von der SPD, genauso wie die von der politischen Konkurrenz. Claudia, du als Altenpflegerin in den Bundestag, das schaffst du nie.